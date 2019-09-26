Грязные девчонки: эти красотки не боятся испачкаться и спасают планету весьма необычными способами

Сибирячки хотят привлечь общественность к проблеме загрязнения окружающей среды Фото: Екатерина Кандинская

Купить экосумку и гордо вышагивать с ней по городу или в кофейне округлить глаза и сказать: «Вы что, стаканы вредят экологии! У меня своя кружка, вот в нее налейте кофе, пожалуйста». Три года назад на тему защиты среды не особо говорили, а сейчас это стало модным. Модно не есть из пластика, модно сортировать мусор, модно кричать об этом, толком не разбираясь. Один пост в соцсетях — и вы уже борец за чистоту и справедливость. Корреспондент SHE.НГС поговорила с сибирячками, которые начали борьбу с загрязнениями задолго до того, как это стало мейнстримом — чтобы показать масштаб проблемы, им приходится выдумывать разные уловки и хитрости.



Екатерина Кандинская, 32 года, фотограф

Сфотографировала модель в мусорных мешках, чтобы привлечь внимание к проблеме экологии



Мусор, в котором фотографировалась модель, был найден в лесу, специально ничего не привозили

Фото: Екатерина Кандинская

«Фотосессия была организована по заданию фотоконкурса, но тему эту мы обдумывали очень давно: хотелось показать, как человек оставляет свои следы, влияя на природу, пытаясь связать ее, поглотить, обуздать под себя. Тут надо сказать, что тот мусор, который запечатлен на фото — не привезенный, а найденный в лесу. Он явно образовался не за один день и, что примечательно, укрыт от людских глаз за естественным холмом, что вызывает горькую улыбку — будто люди складывали его туда так, чтобы не видеть итог своих же действий. А между тем, до ближайшего мусорного бака всего пара километров».

По лицу модели видно, что она сопереживает Фото: Екатерина Кандинская

Королева красоты Ульяна Артамонова тоже не боится испачкать руки и старается на благо нашего города. Сибирячка убирает мусор на улицах и сетует на то, что люди бросают отходы прямо на тротуар. «Надо развивать культуру, чтобы люди не мусорили. Нужно какое-то содействие с властями устраивать, потому что урн и баков мусорных, я считаю, недостаточно — люди бы не швыряли мусор, они бы выбросили его в этот бак».

Ульяна победила в нескольких конкурсах («Леди Новосибирск», «Леди Сибири»), летала в Лас-Вегас на Mrs. Earth, попала в топ-10 мирового конкурса Фото: предоставлено Ульяной Артамоновой



Ульяна является организатором движения «Чистый берег» в нашем городе. Вместе с неравнодушными жителями она очищает водоемы от мусора и говорит, что пока кто-то не начнет, никто не начнет. «Я решила: а почему не я? На самом деле, на это уходит много средств и сил. Всё нужно закупать самостоятельно, в том числе организовать, чтобы на акции люди воду могли попить». Мария, 29 лет, продюсер

Мария ведет лекции про экологический образ жизни Фото: Мария Пономарева

«Я начала с того, что отказалась от мяса и других продуктов животного происхождения, это было 10 лет назад. Потом я переехала в квартиру, где стояли сетки для раздела мусора — и я начала этим заниматься сначала сама, потом примкнула к проекту «Зелёная белка». А во время беременности я начала задумываться о том, что я ношу, какой косметикой пользуюсь, как это влияет на мой организм, и перешла на экологическую косметику» — рассказывает сибирячка. Мария ведет блог «Мне без сахара». Ради благого дела она сама легла в мусор и сфотографировалась среди пластика, бутылок и отходов.

Инна Архипова, 43 года, стилист

Шьёт сумки из экоматериалов на замену привычным полиэтиленовым пакетам



Инна считает, что одноразовую пластиковую посуду пора запретить на законодательном уровне Фото: Инна Архипова