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Он и она
Истории

Грязные девчонки: эти красотки не боятся испачкаться и спасают планету весьма необычными способами

Они ложатся в горы мусора, чтобы привлечь внимание к проблеме, и пристают к отдыхающим на пляжах

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Сибирячки хотят привлечь общественность к проблеме загрязнения окружающей среды

Сибирячки хотят привлечь общественность к проблеме загрязнения окружающей среды

Купить экосумку и гордо вышагивать с ней по городу или в кофейне округлить глаза и сказать: «Вы что, стаканы вредят экологии! У меня своя кружка, вот в нее налейте кофе, пожалуйста». Три года назад на тему защиты среды не особо говорили, а сейчас это стало модным. Модно не есть из пластика, модно сортировать мусор, модно кричать об этом, толком не разбираясь. Один пост в соцсетях — и вы уже борец за чистоту и справедливость. Корреспондент SHE.НГС поговорила с сибирячками, которые начали борьбу с загрязнениями задолго до того, как это стало мейнстримом — чтобы показать масштаб проблемы, им приходится выдумывать разные уловки и хитрости. 

Екатерина Кандинская, 32 года, фотограф
Сфотографировала модель в мусорных мешках, чтобы привлечь внимание к проблеме экологии

Мусор, в котором фотографировалась модель, был найден в лесу, специально ничего не привозили&nbsp;<br>

Мусор, в котором фотографировалась модель, был найден в лесу, специально ничего не привозили 

«Фотосессия была организована по заданию фотоконкурса, но тему эту мы обдумывали очень давно: хотелось показать, как человек оставляет свои следы, влияя на природу, пытаясь связать ее, поглотить, обуздать под себя. Тут надо сказать, что тот мусор, который запечатлен на фото — не привезенный, а найденный в лесу. Он явно образовался не за один день и, что примечательно, укрыт от людских глаз за естественным холмом, что вызывает горькую улыбку — будто люди складывали его туда так, чтобы не видеть итог своих же действий. А между тем, до ближайшего мусорного бака всего пара километров».

По лицу модели видно, что она сопереживает

По лицу модели видно, что она сопереживает

Королева красоты Ульяна Артамонова тоже не боится испачкать руки и старается на благо нашего города. Сибирячка убирает мусор на улицах и сетует на то, что люди бросают отходы прямо на тротуар. «Надо развивать культуру, чтобы люди не мусорили. Нужно какое-то содействие с властями устраивать, потому что урн и баков мусорных, я считаю, недостаточно — люди бы не швыряли мусор, они бы выбросили его в этот бак».

Ульяна&nbsp;победила в нескольких конкурсах («Леди Новосибирск», «Леди Сибири»), летала в Лас-Вегас на Mrs. Earth, попала в топ-10 мирового конкурса

Ульяна победила в нескольких конкурсах («Леди Новосибирск», «Леди Сибири»), летала в Лас-Вегас на Mrs. Earth, попала в топ-10 мирового конкурса


Ульяна является организатором движения «Чистый берег» в нашем городе. Вместе с неравнодушными жителями она очищает водоемы от мусора и говорит, что пока кто-то не начнет, никто не начнет. «Я решила: а почему не я? На самом деле, на это уходит много средств и сил. Всё нужно закупать самостоятельно, в том числе организовать, чтобы на акции люди воду могли попить».

Мария, 29 лет, продюсер

&nbsp;Мария ведет лекции про экологический образ жизни

 Мария ведет лекции про экологический образ жизни

«Я начала с того, что отказалась от мяса и других продуктов животного происхождения, это было 10 лет назад. Потом я переехала в квартиру, где стояли сетки для раздела мусора — и я начала этим заниматься сначала сама, потом примкнула к проекту «Зелёная белка». А во время беременности я начала задумываться о том, что я ношу, какой косметикой пользуюсь, как это влияет на мой организм, и перешла на экологическую косметику» — рассказывает сибирячка.

Мария ведет блог «Мне без сахара». Ради благого дела она сама легла в мусор и сфотографировалась среди пластика, бутылок и отходов. 

Инна Архипова, 43 года, стилист
Шьёт сумки из экоматериалов на замену привычным полиэтиленовым пакетам

Инна считает, что одноразовую пластиковую посуду пора запретить на законодательном уровне

Инна считает, что одноразовую пластиковую посуду пора запретить на законодательном уровне

«В экотеме я всего несколько лет, но всегда старалась быть бережливой и рациональной в использовании ресурсов и покупки вещей. Воспитывала и продолжаю воспитывать в своих детях осознанность. Многие путают подобное стремление с мещанством или с бедностью, но это далеко не так. Нас приучили к потреблению, и теперь приходится менять привычки, а ведь для многих так удобно — купил кофе, выпил, а стаканчик выбросил. И всё это удовольствие очень доступно. Начинать экопуть нужно с себя и своей семьи.

Я шью экопакеты, чтобы не пользоваться пластиковыми одноразовыми. На собственном примере показываю, что можно помочь природе и при этом оставаться стильной. А ещё у меня сложилась традиция — каждую весну я собираю на берегу озера мусор и по возможности прошу отдыхающих не оставлять после себя отходы. Правда, делают это редкие единицы, в основном либо игнорируют, либо оскорбляют».

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    КОММЕНТАРИИ (75)

    26 сен 2019 в 08:26

    А что они еще умеют, кроме как лечь в мусор для фоточек в инстаграме.
    На протестные митинги хоть ходят? Урны кидать умеют?

    Фото пользователя
    26 сен 2019 в 08:34

    Вместо того чтобы фото делать бездарные ради инстаграм... Лучше бы собрали и вывезли этот мусор... Больше пользы было бы...

    Пуп
    26 сен 2019 в 08:39

    Вот кстати проблема грязных девчонок действительно актуальна. На работе половина не моется. Разведенки в основном. Потом удивляются что все мужики поубежали от них.