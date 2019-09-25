Несносные «японки»: топ-5 самых неубиваемых праворулек из 90-х

Toyota Land Cruiser Prado Фото: auto.ru

Эпоха 90-х окончательно скрылась за горизонтом, но на улицах Новосибирска еще можно увидеть артефакты тех лет — японские праворульные автомобили, которым уже по 20–25 лет. В основном сохранились крепкие надежные машины, которые до сих пор справляются со своим предназначением по перевозке людей и даже стоят каких-то денег — две, три, а то и семь сотен тысяч рублей. Какие модели заслужили хорошую репутацию у сибиряков — далее в обзоре НГС. Toyota Corona / Caldina



Toyota Corona Фото: auto.ru

Знаменитая «бочка» T190 в кузове седан, она же «Калдина-ласточка» в кузове универсал. Машина стала популярна благодаря интересному на тот момент дизайну, просторному салону, большому выбору комплектаций, массовому надежному двигателю 3SFE, неприхотливому гидроавтомату. Универсал Caldina выпускался в грузопассажирской модификации на рессорах, эти авто перевезли не одну тысячу тонн грузов. НГС рассказывал о продаже Toyota Caldina с пробегом более миллиона километров. За жизненный цикл этого семейства (1992–1997) в Новосибирск ввезли огромное количество машин, и сейчас на вторичке можно найти вполне живые экземпляры стоимостью 120–250 тысяч рублей.

Honda CR-V

Honda CR-V Фото: auto.ru

CR-V первого поколения, пожалуй, самый популярный сейчас кроссовер из 90-х. Даже Toyota RAV4 аналогичного возраста на улицах встречается реже. Первая Honda CR-V выпускалась с 1995 по 2001 год, основная часть машин пришлась на дорестайлинговую версию. Просторный салон без центрального тоннеля с рукояткой АКП на рулевой колонке, надежные ремонтопригодные агрегаты, устойчивый к коррозии кузов и, конечно, фирменный раскладной столик в багажнике. 20-летняя CR-V стоит очень даже приличных денег — 300–370 тысяч рублей. Самые первые машины 1995 года выпуска (им почти 25 лет!) отдают за 220–250 тысяч рублей. Toyota Land Cruiser Prado

Toyota Land Cruiser Prado Фото: auto.ru

«Прадо» второго поколения застал середину и конец 90-х, выпускался с 1996 по 2002 год. Простая конструкция, прожорливые, но надежные атмосферники, рама, гидроавтомат, мосты. При выборе машины сейчас главное — тщательно исследовать кузов и раму на предмет глубокой коррозии. В остальном автомобиль достаточно ремонтопригоден — можно купить любые запчасти по адекватным ценам. «Прадо» конца 90-х обойдется в 700–800 тысяч рублей. Дешевле «Соляриса», зато всем можно говорить, что ездишь на «Крузаке».

Suzuki Escudo

Suzuki Escudo Фото: auto.ru

Suzuki Escudo была главной «сузукой» до появления «Гранд-Витары» в 2000-х годах. Escudo оказалась живучей и до сих пор хорошо представлена на вторичном рынке. Машина в первом поколении выпускалась с 1988 по 1997 год, таким образом, она представляет первую половину 90-х. Компактный маневренный внедорожник с большим клиренсом, задним мостом и жестко подключаемым полным приводом. Suzuki неплохо сопротивляется коррозии и довольно легко чинится. На вторичке машину 1995 года выпуска можно найти за 200–250 тысяч рублей.

Mitsubishi Pajero

Mitsubishi Pajero Фото: Auto.ru

Pajero второго поколения выпускался с 1991 по 1999 год и до сих пор считается одним из лучших внедорожников на жестком бездорожье. В таких тяжелых условиях его и эксплуатировали, после таких тяжелых испытаний многие машины дожили до наших дней. Pajero оснащен дифференциальным полным приводом, мостами, межколесными блокировками — все это работает, чинится и опять работает много-много лет. Модель Pajero прошла большой жизненный путь, впервые она появилась в 1981 году, но сегодня такие машины стали не нужны — компания Mitsubishi приняла решение окончательно снять Pajero с производства. Легендарный внедорожник года так 1998–1999 в хорошем состоянии можно купить за 450–500 тысяч рублей.

Самая живучая праворулька?