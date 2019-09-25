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Несносные «японки»: топ-5 самых неубиваемых праворулек из 90-х

20-летняя Toyota Corona обойдется в 200 тысяч рублей, а Prado — в 700 тысяч

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Toyota Land Cruiser Prado

Toyota Land Cruiser Prado

Эпоха 90-х окончательно скрылась за горизонтом, но на улицах Новосибирска еще можно увидеть артефакты тех лет — японские праворульные автомобили, которым уже по 20–25 лет. В основном сохранились крепкие надежные машины, которые до сих пор справляются со своим предназначением по перевозке людей и даже стоят каких-то денег — две, три, а то и семь сотен тысяч рублей. Какие модели заслужили хорошую репутацию у сибиряков — далее в обзоре НГС.

Toyota Corona / Caldina

Toyota Corona&nbsp;

Toyota Corona 

Знаменитая «бочка» T190 в кузове седан, она же «Калдина-ласточка» в кузове универсал. Машина стала популярна благодаря интересному на тот момент дизайну, просторному салону, большому выбору комплектаций, массовому надежному двигателю 3SFE, неприхотливому гидроавтомату. Универсал Caldina выпускался в грузопассажирской модификации на рессорах, эти авто перевезли не одну тысячу тонн грузов. НГС рассказывал о продаже Toyota Caldina с пробегом более миллиона километров. За жизненный цикл этого семейства (1992–1997) в Новосибирск ввезли огромное количество машин, и сейчас на вторичке можно найти вполне живые экземпляры стоимостью 120–250 тысяч рублей

Honda CR-V

Honda CR-V

Honda CR-V

CR-V первого поколения, пожалуй, самый популярный сейчас кроссовер из 90-х. Даже Toyota RAV4 аналогичного возраста на улицах встречается реже. Первая Honda CR-V выпускалась с 1995 по 2001 год, основная часть машин пришлась на дорестайлинговую версию. Просторный салон без центрального тоннеля с рукояткой АКП на рулевой колонке, надежные ремонтопригодные агрегаты, устойчивый к коррозии кузов и, конечно, фирменный раскладной столик в багажнике. 20-летняя CR-V стоит очень даже приличных денег — 300–370 тысяч рублей. Самые первые машины 1995 года выпуска (им почти 25 лет!) отдают за 220–250 тысяч рублей. 

Toyota Land Cruiser Prado

Toyota Land Cruiser Prado

Toyota Land Cruiser Prado

«Прадо» второго поколения застал середину и конец 90-х, выпускался с 1996 по 2002 год. Простая конструкция, прожорливые, но надежные атмосферники, рама, гидроавтомат, мосты. При выборе машины сейчас главное — тщательно исследовать кузов и раму на предмет глубокой коррозии. В остальном автомобиль достаточно ремонтопригоден — можно купить любые запчасти по адекватным ценам. «Прадо» конца 90-х обойдется в 700–800 тысяч рублей. Дешевле «Соляриса», зато всем можно говорить, что ездишь на «Крузаке». 

Suzuki Escudo

Suzuki Escudo

Suzuki Escudo

Suzuki Escudo была главной «сузукой» до появления «Гранд-Витары» в 2000-х годах. Escudo оказалась живучей и до сих пор хорошо представлена на вторичном рынке. Машина в первом поколении выпускалась с 1988 по 1997 год, таким образом, она представляет первую половину 90-х. Компактный маневренный внедорожник с большим клиренсом, задним мостом и жестко подключаемым полным приводом. Suzuki неплохо сопротивляется коррозии и довольно легко чинится. На вторичке машину 1995 года выпуска можно найти за 200–250 тысяч рублей.

Mitsubishi Pajero

Mitsubishi Pajero

Mitsubishi Pajero

Pajero второго поколения выпускался с 1991 по 1999 год и до сих пор считается одним из лучших внедорожников на жестком бездорожье. В таких тяжелых условиях его и эксплуатировали, после таких тяжелых испытаний многие машины дожили до наших дней. Pajero оснащен дифференциальным полным приводом, мостами, межколесными блокировками — все это работает, чинится и опять работает много-много лет. Модель Pajero прошла большой жизненный путь, впервые она появилась в 1981 году, но сегодня такие машины стали не нужны — компания Mitsubishi приняла решение окончательно снять Pajero с производства. Легендарный внедорожник года так 1998–1999 в хорошем состоянии можно купить за 450–500 тысяч рублей.

Самая живучая праворулька?

    Интересуетесь машинами и всем, что с ними связано? Почитайте исповедь таксиста: как зарабатывают 70 тысяч в такси и почему операторы уронили цены.

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      КОММЕНТАРИИ (13)

      Qwerty
      25 сен 2019 в 08:21

      Список не полный. Где sunny, sprinter и прочий мусор? Тут же про автохлам разговор идет, я правильно понял?

      Фото пользователя
      25 сен 2019 в 08:25

      А где же марк? из-за любителей налетать на столбы они перестали быть надежными?))

      Babrak
      25 сен 2019 в 08:18

      "Suzuki неплохо сопротивляется коррозии "
      На фотке это очень хорошо видно :)))