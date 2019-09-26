Оно не тонет: семь мужских вещей из 90-х, которые снова в моде

Доставай свой Нео-плащ и штаны с карманами Фото: marcgoehring / Instgram.com, andreevigor / Instgram.com, alessandrosquarzi / Instgram.com



Большинству мужчин в России на моду наплевать: надел джинсы, рубашку — и вперед на работу / в магазин / в бар. Но в жизни каждого рано или поздно наступает момент, когда хочется выглядеть стильно, на этот случай в гардеробе должны быть вещи, которые сто процентов подойдут. Трепещите, поклонники 90-х и те, кто годами не вытряхивает старую одежду из сундуков, шкафов и комодов: замшевые дубленки и штаны с накладными карманами снова на пике стиля! В компании стилиста Анастасии Гомзиковой мы перерыли мужской гардероб тридцатилетней давности и отыскали семь вещей, которые сделают из вас лондонского денди.

Плащ, как у Нео

Кожаный плащ, который пришел в российскую моду прямиком из «Матрицы», актуален и этой осенью, когда на улице тепло и сухо. Плащ может быть как утепленным, так и на тонкой подкладке. Стилист советует отдавать предпочтение оверсайз-моделям, чтобы под плащ можно было натянуть худи, свитер, а в отдельных случаях и то, и то.

— Придерживайтесь многослойности, смело комбинируя разноплановые предметы гардероба, — советует Анастасия мужчинам.

Жилетка «Вассерман-стайл»



Любимые всеми накладные карманы снова вернулись в моду (хотя некоторые от них и не отказывались). Во-первых, это удобно: в один карман кладешь кошелек, в другой — телефон, а руки свободны.

Жилетки могут быть из самых разных тканей — плащевой, джинсовой, замши, натуральной или искусственной кожи.

Брюки с накладными карманами



Да, и эти штанишки, которые в девяностых носили рэперы, снова в моде, правда, актуальны сейчас не брюки-«трубы», а модели средней ширины. В сочетании с курткой-бомбером или джинсовкой брюки карго дадут вашему образу +100 к стилю.

Обычные широкие брюки



Классические брюки пошли на расширение и стали такими, какие носили наши папы тридцать лет назад. Сегодня модные брюки должны быть такой длины, которая позволяет штанине ложиться на ботинок, образуя небольшую складку, напоминает стилист.

Сочетаются широкие брюки со всеми верхами мужского гардероба: рубашки, свитера, футболки, водолазки и джемперы — надевайте любое.

Дубленка



Давно в мужских коллекциях не было дубленок! А если она не исчезала из шкафа с верхней одеждой, то смело доставайте и подрихтуйте до модного образца. Уделите внимание декору: высокий воротник, пояс с металлическими вставками, оригинальные пуговицы и молнии, подкладка из отбеленной овчины — всё это в моде. Актуальны натуральные тона: коричневый, бежевый, кофейный, рыжий и телесный. И если с цветами всё строго, то с длиной — полная свобода выбора.

Куртка из замши



Прямого или свободного кроя, на замке, с пуговицами или кнопками — не имеет значения, это лишь дело вкуса. В этом сезоне актуальны куртки, окрашенные в черный цвет, разные оттенки коричневой и серой гаммы.



Царь-шуба