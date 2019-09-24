Ищите в соцсетях не мат, а злые мемы: как вычислить школьника, который способен на «Колумбайн»

С первого российского шутинга прошло пять лет, но педагогам до сих пор не объяснили, как работать с агрессивными школьниками Фото: Сергей Сюрин / 29.RU

Перед новым учебным годом министр просвещения РФ Ольга Васильева заявила, что в ближайшее время в школы поступит методичка по работе с агрессивными подростками. Ее якобы решили выпустить после того, как в России участились вооруженные нападения учеников на собственные школы (так называемый «шутинг»). Первый месяц учебы подходит к концу, а методичку учителям так и не раздали. Мы много раз звонили в министерство, чтобы тоже получить экземпляр и обсудить эти советы с экспертами. После долгих поисков хоть кого-нибудь, кто знал бы об этом документе, нам удалось связаться с директором ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО» Татьяной Волосовец — это её подчиненные разрабатывают методические рекомендации для педагогов. Но Волосовец сказала, что министр ошиблась, а создание методички пока только в планах, причем на 2021 год.

Забыть об этом вместе с министром и методистами на ближайшие годы мы не можем, ведь проблема уже есть, и ее масштабы растут. Вот сводка за последние пару лет: в январе 2018 года массовая резня произошла в пермской школе, подростки с ножами ворвались в учебное заведение, пострадали учитель и 11 учеников младших классов. Несколькими днями позже девятиклассник из Улан-Удэ напал с топором на учеников седьмого класса, пострадали пятеро. В октябре прошлого года страну потряс «керченский стрелок»: его жертвами стал 21 человек. В первые дни этого учебного года трагедия едва не повторилась в небольшом уральском городке: силовики задержали двух подростков из Кушвы за планирование терактов в техникуме и школе. Вместе со школьным психологом и детским психиатром мы решили разобраться, на каких подростков стоит обратить внимание. И что делать, чтобы не допустить трагедии.

В зоне риска — одиночки

Все мы учились в школе и помним, что на особом контроле у учителей всегда главные хулиганы. И неудивительно — за этими сколько ни следи, а они всё равно обязательно чего-нибудь выкинут. Но часто оружие в руки берут те, кого учителя и одноклассники характеризуют как затравленных изгоев. Кого же на самом деле надо бояться?

— Проблемы появляются у детей, подверженных дезадаптации — тех, у кого нет друзей, низкий социальный статус. Особенно плохо, когда они не умеют проявлять эмоции или чувствуют себя слишком обиженными, — объясняет руководитель методического объединения педагогов-психологов Кировского района Екатеринбурга, педагог-психолог Татьяна Антропова. — Всё начинается с мелочей и разрастается, особенно если есть сложности в семье. Поэтому мы работаем с педагогами, чтобы они включали таких учеников в общий процесс, уделяли им внимание. До родителей информацию тоже доносим. Психиатры советуют обращать внимание на одиночек. Детский психиатр-психотерапевт Светлана Полубоярских объясняет, что для подростка наиболее ценны именно отношения в группе сверстников. Если их нет, это говорит о проблемах, которые или уже возникли, или как раз подкрадываются.



Большая компания сверстников — залог здоровой психики подростка Фото: Дарья Селенская / Сеть городских порталов

— В подростковом возрасте происходит естественное отделение подростка от семьи, он становится психологически менее зависимым от родителей. Многих это пугает, но беспокоить должно, скорее, обратное поведение — если в 14 лет ребенок нуждается в маме и папе так же, как и в восемь, — объясняет психиатр.



Речь, конечно, не идет о полной потере контакта с семьей — это обратная крайность, которая тоже должна насторожить. Но, как справедливо заметил папа Дяди Федора, дети не станут пропадать, если будет «приятелей целый мешок и всякие там жмурки-пряталки».

Ищите подсказки в социальных сетях

Каждую осень разгораются скандалы, связанные с соцсетями — школьникам сообщают, что все их странички будут просматриваться педагогами. То же рекомендуют делать и родителям. Подростки, естественно, недовольны — а как же их приватность и личное пространство?

— В соцсетях не может быть никакого личного пространства — тебя же видят другие люди, другие дети. И взрослые тоже могут видеть, — говорит психиатр Полубоярских. — Я считаю правильным, когда учителя и педагоги обращают внимание школьников на то, что они постят, — это формирует ответственность. Но, конечно, в случае с подростками нужно обязательно предупредить о том, что вы их читаете, иначе это может привести к конфликту.

Школьники воспринимают соцсети как их личное пространство, но по сути это давно уже общественное место Фото: Александр Ощепков / NGS.RU

Полубоярских советует в первую очередь не искать в соцсетях у подростков мат и шутки не по возрасту, а обращать внимание на настроение публикаций. Насторожить должны многочисленные грустные, а главное — агрессивные картинки, высказывания и мемы. Но даже если на страничке сплошные обещания покончить с собой и уничтожить весь мир, это повод лишь насторожиться, а не паниковать. Вовсе не значит, что перед вами непременно малолетний маньяк и будущий стрелок.

— Подростки — максималисты. Они преувеличивают, могут играть на публику, ждать реакции окружающих. Необязательно он будет делать всё, что написал у себя на странице. Наоборот, скорее, не будет. Но и совсем не обращать внимания тоже нельзя, важно найти золотую середину, — учит психиатр.

Жестокость в играх и в реальности: какая связь?

У старшего поколения всегда найдется объяснение подростковой агрессии — то музыка неправильная, то фильмы про убийства, то игры жестокие. Но психиатр утверждает, что в данном случае мы подменяем причину и следствие: сначала возникает агрессия, а только потом интерес к условным кровавым шутерам. Но почему нам всё время кажется, что подростки становятся злее?

— Часто причиной проблем с психикой становится органическая недостаточность, то есть нарушения в развитии ребенка в утробе матери или в первые годы жизни. Сейчас психических расстройств становится больше, эта тенденция будет продолжаться. Всё это последствия того, что медицина шагнула вперед, но некоторые вещи устарели. Например, врачи могут спасти жизнь недоношенного ребенка, но не занимаются его дальнейшим сопровождением. Неврологи наблюдают его до года, а потом говорят «всё в порядке». Но на самом деле — не всё. То, что мы видим в подростковом возрасте как проявление агрессии, можно отследить еще в детстве, — считает психиатр Светлана Полубоярских.



Интерес к жестоким играм — не причина агрессии, а ее следствие Фото: Александр Ощепков / NGS.RU

Речь не о попытках мучить котиков или желании дергать девочек за косички. По словам врача, у будущих агрессивных подростков еще в детстве проявляется отставание в развитии. Оно может быть небольшим, но должно тревожить — агрессивные подростки, как правило, интеллектуально снижены. Так что гениальные маньяки — это больше киноштамп, чем реальная проблема.

— Причины вспышки агрессии могут быть разные — от невротических состояний до психотических. Например, это могут быть последствия травли в школе — долгое время человек терпел ее и в итоге сорвался. Это можно предотвратить, вовремя начав лечение — тут в первую очередь нужно делать ставку на психотерапию. Другой вариант развития событий — реактивный психоз, который развивается мгновенно. В этот момент ребенок не осознает происходящего, что может привести к настоящей трагедии — в таких состояниях люди могут совершить суицид или убийство, совершенно не понимая, что он делает. В этом случае уже понадобится медикаментозное лечение в стационаре, — признает доктор.

