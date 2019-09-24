«Не плачу и не буду»: бердский пенсионер 10 лет судится с властями из-за тарифов на тепло

Несколько лет бердский пенсионер Сергей Теряев пытается уменьшить стоимость тепла для владельцев домов в Новосибирской области Фото: Сергей Теряев

Бердский пенсионер уже около 10 лет борется с машиной местных и региональных властей: с него пытаются взыскать полмиллиона долга из-за неправильно рассчитанных нормативов на тепло. И хотя частично ему удалось отменить неправильные акты и приказы, перерасчёт ни для него, ни для огромного множества других владельцев частных домов в Новосибирской области делать никто не торопится. Он рассказал корреспонденту НГС, как обнаружил ошибку в расчётах властей, а юрист объяснил, почему не нужно бояться отстаивать свои права.

Пенсионер МВД Сергей Теряев уже 10 лет борется с несправедливо рассчитанными для Бердска и Новосибирской области в целом нормативами расчёта стоимости тепла. Всё началось в 2009 году, рассказал он корреспонденту НГС: он начал разбираться, сколько ему нужно платить за отопление своего коттеджа на улице Черёмушной в Бердске. Оказалось, что нормативы, рассчитанные для его дома местными властями, сильно расходятся с теми, что установило федеральное правительство.

Удивившись, Теряев сделал собственные расчёты и обратился в совет депутатов Бердска и местную администрацию, которые на тот момент устанавливали тарифы.

— Они озадачились, сказали: «Мы разберёмся» и предложили мне платить по тому нормативу, который должен быть. В течение четырёх лет, с 2010 по 2014, я платил в кассу ресурсоснабжающей организации, МУП «КБУ», по своим расчётам, — вспоминает пенсионер.

Дополнительно он пожаловался на несправедливые расчёты в прокуратуру, и в 2016 году документ, который их утвердил, отменили. Но к этому моменту, будто опомнившись, с Теряева через суд взыскали 90 тысяч рублей задолженности из-за разницы в платежах. Добиться пересчёта после того, как документ был отменён официально, пенсионеру не удаётся до сих пор: одно за другим тянутся судебные заседания, меняются ответчики, а история конфликтов на сайте только областного суда занимает целую страницу.



Теперь одним из ответчиков в суде выступает ещё и региональный департамент по тарифам: в 2016 году ведомство выпустило приказ с новыми расчётами, которые опять расходились с федеральными.

— Когда я получил начисление по новому приказу, сразу обнаружил, что оно не совпадает с постановлением правительства № 306 («Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме». — Прим. ред.), — вспоминает Сергей Теряев. — Я жаловался всем трём руководителям области, начиная с Толоконского (Виктор Толоконский руководил Новосибирской областью с 2000 по 2010 год. — Прим. ред.). К уполномоченному по правам человека тоже обращался. Во все инстанции пробовал [писать], чтобы они устранили эту несправедливость. Я считаю, что это не просто ошибка, а коррупционное решение.

То, что норматив был рассчитан некорректно, видно сразу, утверждает он, — для этого даже не надо быть специалистом: нормативы оказались совершенно одинаковыми для всех домов, независимо от материала стен и, соответственно, тепловой потребности. Но на всякий случай Сергей Теряев обратился к экспертам, которые его подозрения подтвердили.



В региональных расчётах, поясняет также он, применили ещё и дополнительный коэффициент, который уравнивает все районы области по климатическим условиям. Но данные применили не фактические, а гораздо большие, из СНиП, заметил Теряев. Расчётные нормативы в итоге стали выше на 10–15%, а для таких коттеджей, как у него, — более чем на 20%. Пенсионер смеётся: если бы его дом действительно обеспечивали теплом по нормативам, температура в нём была бы около 126 градусов.

— [На суде] выступал эксперт, он был руководителем группы, которая разрабатывала нормативы. Он сказал, в том числе, что Новосибирская область — одна-единственная в России приняла такой приказ и утвердила нормативы по аналоговому методу [а не расчётному]. <…> Но для того, чтобы его применить, ввели ещё и коэффициент. Это позволило им не только облегчить работу, но и обчистить население, — возмущён Сергей Теряев.

Перерасчёта он добиться пока не смог. За уже признанные неверными начисления с него взыскивают в общей сложности 570 тысяч рублей: 384 тысячи долга за отопление и 186 тысяч пени. Ближайшее заседание суда по иску к МУП «КБУ» должно состояться на этой неделе. Более того, несколько лет в доме пенсионера МВД нет горячей воды, несмотря на то, что суд потребовал от МУП «КБУ» выполнить это требование и взыскать с компании 55 тысяч рублей.



Сейчас ежемесячно в счёт погашения незаконных долгов из пенсии Сергея Теряева высчитывают половину.

— Таких «ограбленных» немало, их просто не сосчитать, — негодует пенсионер. — Администрация отказала мне в представлении сведений о потерпевших ущерб. Коллективную жалобу от потерпевших по улице Черемушной, составленную в 2018 году, ни прокуратура, ни суд, ни администрация города не стали рассматривать.

От отопления дом Теряева не отключили и отключить не имеют права, подчёркивает он, а по деньгам он сейчас даже «в плюсе». — То, что они с меня неправомерно высчитали, уже перекрыло те платежи, которые я должен был делать. Они принудительно взыскали больше, чем нужно, я эту сумму учитываю в платежи и не плачу. И не буду платить до тех пор, пока буду в плюсе по моим расчётам, — решительно заявляет пенсионер. Корреспондент НГС направила запросы с просьбой прокомментировать ситуацию в администрацию Бердска, МУП «КБУ» и правительство Новосибирской области. К моменту публикации ответы не пришли.

