Местные хитрят: 8 уловок, которые помогут купить авиабилеты из Новосибирска значительно дешевле

Практически все сервисы по поиску дешёвых авиабилетов имеют подписку по направлениям, которую можно оформить и отслеживать динамику цен Фото: Александр Ощепков / НГС

Сейчас существуют разные сервисы по подбору авиабилетов, бывают распродажи у авиакомпаний и на разных сайтах публикуются статьи, как найти дешёвые авиабилеты. Но как в этом не запутаться и использовать информацию с выгодой именно жителям нашего региона — узнала корреспондент НГС.

Самые лучшие цены на авиабилеты — за два–четыре месяца до вылета

Об этом рассказал главный по билетам из сообщества «Дешёвые авиабилеты и туры из Новосибирска (OVB)» Евгений Власенко: по его словам, так было всегда и, скорее всего, и останется.



«За более долгое время авиакомпании выкидывают какие-то случайные цены — просто чтобы быть представленным по направлению. То есть если вы сейчас посмотрите цены через восемь месяцев, то они будут одинаковые и, скорее всего, большие. Цен лоукостеров там не будет вообще. За два–четыре месяца начинается игра с ценами, когда в неё как раз входят лоукостеры и обычные авиакомпании выкладывают актуальные тарифы. Следуя этому совету, можно поймать билеты куда угодно по минимальным ценам. Грустная новость для Новосибирска: поймать хорошие билеты на ближайшие даты практически невозможно — такая специфика нашего города. Да, такие билеты бывают, но по опыту это один–два билета по направлению. Если для спонтанного путешествия это подходит, то для заранее планируемого ждать до последних дней точно не стоит, иначе можно изрядно переплатить», — замечает Власенко. Важно разделять реальные акции от только названных

Обычно реальные акции бывают не в сезон, когда билеты продаются хуже, — весной и осенью.



«Особенно круто, если акция совпадает с временем за два-четыре месяца до планируемого вами вылета. То есть за сентябрь–октябрь правильно поймать билеты на Новый год. Позже цены на новогодние праздники будут только расти», — подчёркивает Евгений Власенко.

По данным Aviasales, в среднем цена на перелёт туда-обратно из Новосибирска в 2019 году по России составляет 16 360 рублей, а за границу — 25 987 рублей Фото: Александр Ощепков / НГС

Он добавляет, что каждая авиакомпания устраивает распродажи только по им известным законам. По наблюдениям Власенко, авиакомпания S7 выкидывает сразу большую часть билетов и всю распродажу цены держатся. «Уральские авиалинии» тоже сразу выкидывают все билеты, но у них небольшое количество распродажных билетов.

«И самая хитрая здесь авиакомпания "Победа": допустим, они анонсировали, что распродажа будет в течение недели, и всю неделю выкидывают по несколько билетов в разные города по разным направлениям. Проверив направления в любой день распродажи, вы гарантированно найдёте скидочные, но не обязательно по нужному вам маршруту. Стоит проверить через часы или даже дни», — замечает эксперт. Проверяйте ближайшие даты

Когда ищете билеты, двигайте даты на два дня, три, неделю. Как по популярным маршрутам, так и по не популярным цены могут отличаться в десятки раз на соседние даты. Не все авиакассы, не все сервисы могут подсказывать, что есть даты дешевле.



«Например наши любимые Aviasales и Skyscanner подсказывают цены рядом только по популярным маршрутам, а по не самым востребованным направлениям необходимо поискать самому», — делится Власенко. Не вылетайте в последний рабочий день перед праздниками

Перед всеми праздниками, если вы вылетаете в последний рабочий день или в первый выходной день, это самые высокие цены.

«Если у вас есть возможность взять отпуск за два, три дня или неделю до праздников или после праздников, в том числе до новогодних, это будут очень хорошие цены», — комментирует Власенко.

По информации Aviasales, выгодные направления в 2019 году из Новосибирска, куда летают лоукостеры, — голландский город Эйндховен ( 11 104 рубля), Пиза — 14 746 рублей , Кельн — 16 335 рублей Фото: Мария Тищенко / НГС

Соседние регионы вылета

Нужно рассматривать вылет из соседних городов, особенно на дальние полёты: «По опыту — есть очень прикольные варианты в Индию из Омска, из Томска — в Европу через Москву, а из Екатеринбурга можно дёшево слетать в Штаты — это было для нас сюрпризом», — удивляется Евгений. Подписка на авиабилеты

Практически у всех сервисов по поиску авиабилетов сейчас существуют подписки по нужным направлениям, которые не позволят пропустить изменения в цене.

