Такси дешевле тачки: новосибирцам стало дорого содержать машины — проще ежедневно платить таксистам

Расходы на такси стали схожими с расходами на личное авто Фото: Дмитрий Косенко

Аналитики «Яндекса» подсчитали расходы автолюбителей на личные машины, такси и каршеринг — выяснилось, что содержать своё авто теперь дороже, чем платить за такси/прокат. Правда, этот вывод справедлив только для Москвы, где проводились опросы, и только с учетом максимально возможных расходов на личное авто — в стоимость содержания машины заложили всё что только можно: и КАСКО, и потерю стоимости автомобиля, и штрафы. НГС решил посмотреть на реальные расходы на машину в Новосибирске и сравнить их с ежедневными поездками на такси и каршеринге.

По данным исследования, результаты которого приводит ТАСС, самым лучшим вариантом в Москве является каршеринг, но только при годовом пробеге до 20 тысяч километров (при больших пробегах личная машина все-таки дешевле). Анализу подвергались расходы на машины разного класса, мы остановимся на массовом Hyundai Solaris. Для нового Solaris годовое содержание составляет 340 000 рублей при пробеге 10 тысяч километров. Такси на аналогичное расстояние обойдется в 293 000 рублей, каршеринг — в 211 000 рублей. Откуда такие огромные затраты на машину стоимостью 900 тысяч рублей? Аналитики сами отмечают, что расходы на бензин составляют лишь малую часть всех затрат, остальное — страховки, штрафы, второй комплект резины и некая «амортизация». Под последней статьёй расходов подразумевается потеря стоимости, но 1–2-летние машины в условиях непрерывного роста цен сейчас не сильно-то и теряют в стоимости. Непонятно, почему включены штрафы в содержание — ведь можно (и нужно) соблюдать правила и ездить без наказаний. Второй комплект резины — вещь на долгий период, и раскидывать его стоимость нужно на 4–5 лет. Наконец, страховка КАСКО является необязательной, это скорее дорогостоящая опция, и включать её в ключевые расходы будет далеко не каждый водитель. Таким образом, проанализированные максимальные расходы на личное авто являются избыточными и в реальности водители тратят меньше. Посмотрим, сколько нужно на содержание машины в Новосибирске, и сравним эти цифры с такси и каршерингом.

Hyundai Solaris стоит около 900 тысяч рублей Фото: Hyundai

Наш условный Solaris с 1,4–1,6-литровым двигателем довольно экономичный автомобиль — в городе расходует в пределах 10–12 литров топлива. При указанном пробеге это 1–1,2 тонны 92-го бензина, около 42–50 тысяч рублей. Обязательная страховка ОСАГО обойдется в среднем в 10 тысяч рублей. Стоимость ТО у дилера на Solaris стоит 8–15 тысяч рублей, в зависимости от пробега, пусть будет 12 тысяч рублей. Плюс еженедельная мойка, условные расходы на второй комплект колёс, что-то по мелочи — еще 20 тысяч. Больной вопрос: какова потеря в стоимости машины? Новый Hyundai Solaris с 1,6-литровым мотором и автоматом в комплектации Comfort стоит сейчас по прайсу 914 000 рублей. На новосибирской вторичке аналогичные машины 2018 года предлагают за 780–850 тысяч. Потеря стоимости — 64–134 тысячи рублей. Итого содержание нашего корейского седана за год обойдется в 156 000 — 226 000 рублей. Если его не бить, не лихачить и не получать штрафы. А теперь посмотрим, сколько мы потратим на такси. Два раза в день на работу/с работы, два маршрута туда-обратно в выходные, в среднем — 14 поездок в неделю или 56 в месяц. Стоимость такси конечно у всех индивидуальна, но возьмем районы средней отдаленности (10 километров) — это, к примеру, маршрут из центра на Учительскую, на Выборную, на Троллейный жилмассив, на «МЕГУ».

В вечерний/утренний час пик таксисты попросят за поездку 300–350 рублей. Итого 201 600 — 235 200 рублей в год.

Выгодность каршеринга сильно зависит от пробок и времени в пути Фото: Дмитрий Косенко

А каршеринг? Тут с расчетами сложней, ведь стоимость аренды зависит от времени в пути. На подобные маршруты в Новосибирске понадобится не менее 40 минут, и при цене в 8 рублей за минуту поездка выйдет в 320 рублей. Что в в общем-то как такси или чуть дороже. Итак, стоимость такси действительно подобралась к уровню годового содержания личного автомобиля, хотя многие нюансы все же индивидуальны и их трудно учесть. Например, автомобили с пробегом старше 5–7 лет не так сильно теряют в цене, а значит, не будет этой огромной «амортизации». С другой стороны, расходы на ремонт будут выше.

На чем сегодня ездить выгодней?