Старомодно и безвкусно: фотограф Vogue о том, почему пора отказаться от семейных съёмок у камина

Мария считает, что испортить кадр может отсутствие характера Фото: Мария Сумина

В сентябре — фото с листьями, перед Новым годом — в свитере под ёлкой. Кажется, мода на типичные фотосессии не меняется уже лет 10, а снимки выходят как под копирку, но клиенты всё равно заказывают одинаковые съёмки. Новосибирский фотограф Мария Сумина, чьи снимки публикует сайт итальянского Vogue, называет главные табу красивых кадров — их любят все клиенты, но для профессионалов они эталон безвкусицы. Чтобы получить портрет в стиле Vogue, придётся выкинуть свитер с оленями. Фотосессии на прогулке или в студии стали сейчас очень востребованы — кто-нибудь из знакомых хотя бы раз в неделю выкладывает в соцсети снимки от фотографа. Однако фотографии зачастую словно одни и те же, особенно перед праздниками. Перед 8 Марта все с тюльпанами, в декабре — стандартный набор из одинаковых нарядов на всей семье, ёлки и подарочных коробок. Новосибирский фэшн-фотограф Мария Сумина считает, что люди боятся рисковать и стесняются камеры.

Мария Сумина снимает более 10 лет — одно из самых авторитетных изданий о моде итальянский журнал Vogue разместил у себя на сайте более 30 смелых фотографий сибирячки, а журнал Lone Volf Magazine (выходит в США, Канаде и Австралии) выпустил номер, где на обложке была фотография, снятая Марией. «Я пробовала себя в разных жанрах: от репортажного до свадебного, но ближе всего мне стала фэшн-фотография. Она позволяет воплотить в жизнь свои мысли, желания, эмоции, оставаясь в рамках заказа. Позволяет развернуться в полной мере фантазии, показать миру мимолетную красоту образа. Рассказать историю, сказку, если хотите, в нескольких кадрах. Передать свои чувства, видение», — рассказывает Мария о своих работах.



Образы для съёмок создаются командой — фотографом, стилистом, визажистом



Фото: Мария Сумина

Мария признаётся, что всегда была неравнодушна к живописи и ей хотелось «творить красоту». «Рисование стало моим занятием по жизни. Мои картины возникают в моей голове, в моем воображении, и я их воплощаю в жизнь. В какой-то период времени мое творческое эго получило продолжение. Я заинтересовалась фотографией. Поняла, что это надолго и всерьез, и пошла учиться новому ремеслу в фотошколу, которую окончила в 2007 году. И фотография стала еще одним моим основным направлением. Практически во всех моих фотографиях и в живописи тоже основной компонент — драма. Но не в понимании театра, постановки, скорее это жизненные ситуации, перенесенные мною в мир моды», — рассказывает Мария.

В октябре Мария Сумина представит персональную выставку «Природа женщины» Фото: Мария Сумина

Неидеальная внешность вовсе не помеха для модели. Недостатки можно скрыть светом, одеждой или макияжем, но без харизмы обложки глянца никогда не выйдет. «Испортить кадр может только отсутствие мысли, характера и харизмы. Рекомендую репетировать перед зеркалом, селфи снимать и искать свой ракурс. Для меня идеальная модель — не красотка, а с изюминкой, с характером и готовая на любые эксперименты. Моделей ищу, конечно же, через агентства, иногда через инстаграм, бывает, случайно наткнешься на интересный профиль и девочку, и уже пробуем с ней поработать, познакомиться», — объясняет фотограф.

Сайт итальянского Vogue публикует снимки фотографов со всего мира — отбор редакции журнала очень жёсткий Фото: Мария Сумина

Многие заказчики в Новосибирске не готовы к фэшн-съёмкам, они предпочитают повторять уже подсмотренные где-то идеи — вариантов на деле оказывается немного. «Если брать Новосибирск, тут все банально: фотосессии у камина в одинаковых майках, съёмки в белье, просто бьюти с красивым макияжем и так далее. Конечно же у меня спрашивают про такого рода фотосъемки, я людям пытаюсь объяснить, что это уже старомодно и безвкусно. Они прислушиваются или нет. У большинства людей мозг зашорен, они не готовы к креативу и новому. Это не мои клиенты, тут приходится ограничивать себя во всем, загонять себя в рамки. Это же коммерция, и ты уже будешь не ты. Все-таки хочется, чтобы люди шли ко мне как к фотографу со своим стилем и почерком и полностью доверились мне», — говорит Мария.



Чтобы получить фото «не как у всех», клиентам придётся идти на неожиданные эксперименты с образом Фото: Мария Сумина