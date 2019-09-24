«Закрылись в кабинете и обнимались»: эти влюбленные работают в одном офисе — скандалы неизбежны

Анастасия и Роман считают, что в совместной работе больше плюсов, чем минусов Фото: Анастасия Муха

Находиться 24 часа в сутки вместе со своим возлюбленным (возлюбленной) и под вечер так же нежно его (её) любить, даже если старательно выполненный отчет никуда не годится, а в обеденный перерыв вы точно видели, как ваша половинка флиртует с курьером. Работать в одном коллективе — это вам не шутки, остается собрать волю и эмоции в кулак, дожить до шести вечера и уже после или выпустить пар, или оставить рабочее на работе и приятно провести семейный вечер. Корреспондент SHE поговорила с сибиряками, которые вместе работали (а кто-то работает до сих пор). Они рассказали, как учились сдерживать эмоции (и любовные и ревностные), в некоторых компаниях за проявления чувств могли и уволить.

Александр, 33 года, Дарья, 31 год Полгода проработали в одном кабинете

Служебный роман послужил для Дарьи причиной переезда в другой город (изначально она работала удаленно) Фото: Дарья Красовская

«Мне было все равно, а мужу идея очень не нравилась. Тем более мы держали все в секрете, было непонятно, выйдет из этого что-то или нет (я полгода работала удаленно, а потом наш служебный роман послужил тому, что я переехала в Москву и вышла работать в офис). На работе муж полностью погружен в то, что делает, и мы почти не общались. На обеды чаще ходили по раздельности и домой уходили, бывало, по одному. Мне тоже не очень требовалось его внимание в стенах студии. Поэтому мы оба были не в восторге от работы вместе, но нам это никак не мешало. Зато у нас были совместные поездки на работу и с работы, и это любовь. Нам всегда было что обсудить — перемыть кости коллегам по работе. Но все же, когда работаешь по раздельности, тем для разговоров больше. Все время вместе — это тяжеловато, некому тебя забрать с корпоратива. По работе мы почти не пересекались, хотя сидели в одном кабинете. Если от него ко мне поступала задача, я её решала. Если я находила то, что считаю нужным ему сообщить, это тоже бралось на вооружение. Но личные моменты всегда решались за стенами студии, и это полностью заслуга мужа. В итоге сейчас, когда мы уже очень давно не работаем вместе, у нас осталась привычка помогать друг другу в работе.



Сейчас Дарья в декрете и говорит, что ей бы хотелось больше внимания со стороны мужа (а на работе она иногда хотела сбежать) Фото: Дарья Красовская

Мне почти всегда нужно было пространство и время наедине с собой, муж этого не разделял. Для него семья — это что-то неделимое и 24/7 рука об руку. Сейчас, скорее, мне нужно больше внимания от него, фокус как-то незаметно сместился. Но во время работы вместе я иногда просто сбегала, придумывая поводы. Мне кажется, ряд коллег, с которыми мы до сих пор общаемся, узнали только после нашей свадьбы, что мы вместе. Мы не афишировали отношения. Руководство было очень лояльным. Мы работали в web-студии, где основной контингент — мужчины. Девочкам там не к кому ревновать, а муж пару раз устраивал мне сцену ревности, на мой взгляд, безосновательную: я присела на ручку кресла одного из программистов. Муж говорит, что села практически на колени — тогда да, я отхватила. Сейчас это всё уже изжило себя». Роман, 31 год, Анастасия, 28 лет

Работали вместе мерчендайзерами в компании «Леруа Мерлен»

Анастасия однажды устроила мужу скандал за то, что он посмотрел на другую девушку Фото: Анастасия Муха

Рассказывает Анастасия: «Мне нравилось работать вместе, было удобно добираться, мы сделали одинаковый график, чтобы совпадали выходные. Не нравилось только то, что мы не успевали соскучиться друг по другу. Мы не ссорились от того, что постоянно вместе, скорее, наоборот, стали ближе. Появилось больше тем для разговоров, мы рассказывали друг другу последние сплетни, что происходит в других отделах.

У меня не было такого, чтобы хотелось побыть отдельно. Наоборот, мне нравилось контролировать всё, что происходит вокруг него, с кем он общается в рабочее время, как продает товар, как работает, как ходит на перерывы — в общем, всё. Иногда я была навязчива в своем контроле, от этого были сложности у мужа. Но было это редко. Мы вели себя поначалу исключительно как коллеги. А когда уже все узнали, что у нас отношения, только бегали друг к другу в отделы, опять-таки, что-то рассказать. На обед ходили в разное время. Мужики всегда хотят есть, поэтому супруг ходил раньше, а я позже. Мы редко пересекались на перерывах, но если и было, то никакого телесного контакта. Все нежности строго вне магазина.



Свои отношения пара никогда не демонстрировала — за это могли уволить Фото: Анастасия Муха

С руководителями у нас были хорошие отношения. Один раз мне сделали замечание, мол, Настя, не отвлекай мужа, пусть работает. И то это было в шуточной форме. А когда по залу ходил директор, мы делали вид, что вообще не знаем друг друга (за отношения могли и уволить, тем более если их афишировать).

А однажды я приревновала: муж посмотрел на симпатичную девушку. Я устроила чуть ли не скандал. Со временем стала понимать, что это жизнь, это мужчина и нормально то, что он смотрит на красивую женщину, оценивая ее. В общем, я успокоилась. Вместе мы проработали чуть больше года». Василий, 30 лет, Екатерина, 28 лет

Василий — собственник бизнеса, Екатерина работает в найм



Отношения между Екатериной и Василием завязались на работе Фото: Екатерина Рахвалова

Рассказывает Екатерина: «Сначала мы были просто коллегами, а уже потом между нами завязались отношения. Нам нравится работать вместе — мы дополняем друг друга. Наоборот, для нас странно, когда кого-то нет на рабочем месте, сразу все не так.

Чем больше вместе, тем лучше. Я даже спать нормально не могу, когда муж уезжает в командировку на несколько дней. Бывает, что, когда сидим по разным кабинетам, я могу почувствовать, что соскучилась, встаю и иду к нему. Ни разу нам не надоело постоянное пребывание вместе. Первое время вообще надышаться друг другом не могли, потом притерлись.



Друг без друга пара скучает — им нравится находиться вместе круглые сутки Фото: Екатерина Рахвалова

Вася — собственник, я работаю в найм. На работе у нас отношения «начальник — подчиненный», я называю его по имени и отчеству, хотя все знают, кто мы друг другу. Он точно так же, как и с других, спрашивает с меня отчеты или какие-то другие рабочие вопросы. Мы никогда не демонстрируем свои отношения на работе, личное — за пределами офиса. Хотя как-то раз мы закрылись в кабинете, стояли обнимались. Зашел сотрудник с вопросом, пулей вылетел обратно, было забавно.

