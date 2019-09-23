Группа разбора: виновен ли автомобилист в таране быстрого байкера

ДТП с мотоциклами почти всегда приводят к тяжёлым травмам для байкера Фото: Евгений Емельдинов

Эта впечатляющая авария случилась на прошлой неделе в Тольятти. Байкер ехал через перекрёсток прямо, но поворачивающий налево автомобиль его не заметил. Удар был такой силы, что переднюю часть машины разворотило, точно снарядом. Байкер выжил, но серьёзно пострадал. Казалось бы, виновник очевиден: автомобиль не уступил при повороте налево. Но с какой скоростью ехал байкер и влияет ли это на вердикт?

Вопрос возникает очень часто. Значительные превышения иногда видно невооружённым глазом, хотя доверять субъективным оценкам нужно с осторожностью: влияет и качество съемки, и особенности оптики.

Видео: «Происшествия Тольятти» / vk.com

При разборе тяжёлых ДТП скорость определяют в ходе автотехнической экспертизы (в том числе с помощью анализа видеозаписи и тормозных следов) или трасологической, которая восстанавливает картину происшествия по характеру повреждений. Экспертизы зачастую дают очень разные результаты, поэтому в целом определение скорости — это территория вечных споров.

Но всё же. Если превышение доказано, означает ли это виновность, хотя бы частичную?

Совсем не факт. Виновность в ДТП возникает не из самого факта нарушения правил, а из тех нарушений, которые стали причиной аварии. Если превышение скорости установлено, эксперты будут отвечать на вопрос, находится ли это нарушение в причинно-следственной связи с фактом ДТП?

Например, если слишком высокая скорость не позволяла автомобилисту вовремя заметить байкера в силу объективных причин, это весомый факт в пользу виновности мотоциклиста.

Вид на перекрёсток со стороны автомобиля, поворачивающего налево: обзорность практически не загромождена Фото: сервис Google Maps

Перед автомобилем, поворачивающим налево, шла другая машина, и теоретически она могла частично перекрыть обзор на встречную полосу, но маловероятно, чтобы именно это обстоятельство сыграло решающую роль при разборе аварии. Пункт 13.4 ПДД требует уступить дорогу при повороте налево, а пункт 8.1 ПДД предписывает не создавать помех и опасности другим участникам движения.



Довольно часто превышение скорости рассматривается как самостоятельное нарушение, не связанное с ДТП. Так, в прошлом году на улице Бр. Кашириных в Челябинске разбился байкер, летевший со скоростью 140 км/час. Он попал в провал асфальта, предположительно, из-за коммунальных работ. Тем не менее эксперты посчитали, что превышение скорости не являлось причиной аварии. Вполне вероятно, что так будет и в данном случае.

Скорость очень влияет на последствия аварии, что может учитываться при тяжбах в гражданском суде, если признанная пострадавшей сторона попытается взыскать ущерб с виновника. Превышение скорости может привести к распределению вины в определённой пропорции. Например, 30:70.

Мотоциклы менее заметны, и, поскольку водители привыкли реагировать на более крупные объекты, аварии по такому сценарию случаются довольно часто. Не только байкерам, но и увлечённым скоростью автомобилистам нужно отдавать себе отчёт, что значительное превышение создаёт нестандартную ситуацию, когда другие участники движения просто не ожидают приближения транспортного средства.

Одна из самых знаменитых аварий по такому сценарию связна с гибелью в 2005 году артиста и политика Михаила Евдокимова, Mercedes которого с водителем за рулём зацепил выезжавшую со второстепенной дороги Toyota Олега Щербинского. Первоначально Щербинского признали виновным и приговорили к четырем годам лишения свободы, но общественный резонанс привёл к пересмотру дела. Повторное расследование показало, что скорость Mercedes в 149 км/ч не дала водителю Toyota шанса вовремя распознать опасность из-за особенностей рельефа в месте трагедии. По сути, «Мерс» Евдокимова вынырнул из-за пригорка в момент, когда Щербинский уже начал манёвр.

Кто, по-вашему, больше виноват в аварии на видео выше?