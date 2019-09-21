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Фоторепортаж

Мохнатые морды: в Новосибирске впервые за пять лет прошла всемирная выставка кошек

Лучшие котики — в самом милом фоторепортаже НГС

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Такие выставки в Новосибирске проводят нечасто — раз в пять лет&nbsp;

Такие выставки в Новосибирске проводят нечасто — раз в пять лет 

В Новосибирске началась мировая выставка кошек — больше 300 котиков собрали в агропарке, чтобы международные эксперты выбрали лучшего.

Шоу-выставку всемирного масштаба в Новосибирске раз в пять лет проводит клуб любителей кошек «Котомир». По словам президента клуба Ольги Груздь, на выставку привезли животных из Китая, Казахстана и России. Оценивать их в разных конкурсах приехали эксперты из Германии, Латвии, Польши и России. Так, например, в параде чемпионов лучшей назвали новосибирскую бомбейскую кошку, на втором месте — курильский бобтейл из Москвы. 

Корреспонденты НГС побывали на всемирной выставке и сделали фоторепортаж с самыми милыми мордами. 

Выставка продлится до завтрашнего вечера в агропарке на проезде Энергетиков. Вход для взрослых стоит 200 рублей, для детей и пенсионеров — 100 рублей. 

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    КОММЕНТАРИИ (12)

    Фото пользователя
    21 сен 2019 в 18:50

    Каждой разведенке по кошке. Сейчас все разведеночки кошек разберут.

    Олеся
    21 сен 2019 в 18:59

    Лапочки такие))), спасибо за фото!

    Фото пользователя
    21 сен 2019 в 18:54

    котяры прям шкерятся от хозяек, надоело им это.рспхи оставьте животных в покое.