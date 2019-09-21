Мохнатые морды: в Новосибирске впервые за пять лет прошла всемирная выставка кошек

Такие выставки в Новосибирске проводят нечасто — раз в пять лет

В Новосибирске началась мировая выставка кошек — больше 300 котиков собрали в агропарке, чтобы международные эксперты выбрали лучшего.

Шоу-выставку всемирного масштаба в Новосибирске раз в пять лет проводит клуб любителей кошек «Котомир». По словам президента клуба Ольги Груздь, на выставку привезли животных из Китая, Казахстана и России. Оценивать их в разных конкурсах приехали эксперты из Германии, Латвии, Польши и России. Так, например, в параде чемпионов лучшей назвали новосибирскую бомбейскую кошку, на втором месте — курильский бобтейл из Москвы.