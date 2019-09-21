«Ласточка» из будущего: 15 фото из самой современной электрички, которая приехала в Новосибирск

Привет! На нашем сайте появилась новая функция: теперь вы можете пожаловаться на комментарий, который вас оскорбил, обидел или, по вашему мнению, нарушил правила сайта. Нажмите на три точки под комментарием и вы увидите кнопку «пожаловаться». Чтобы нажать на неё, нужно авторизоваться.
2 августа 2019
Есть вопросы по квитанциям ЖКХ?
Привет! В нашем новом проекте мы отвечаем на вопросы, которые действительно вас волнуют. Первый раунд – квитанции ЖКХ. Спрашивайте обо всем, что вам в них непонятно!
В Новосибирск привезли самый современный российский скоростной электропоезд — «Ласточку» серии ЭС-1П. На ней эксперты совершили несколько рейсов между Новосибирском и соседними городами, чтобы оценить возможность её запуска. Тесты новый поезд прошёл, и, по заверению министерства транспорта, скоро они будут ездить в Новосибирске. Корреспонденты НГС одними из первых прокатились в ультрасовременной электричке и узнали, что у неё внутри.
На каком маршруте вы бы хотели видеть новую «Ласточку»?
Еще бы люди оставались людьми в такой электричке. Никогда не пойму, что заставляет человека нацарапать, накорябать, харкнуть и загадить вокруг себя. Давайте соблюдать чистоту и порядок. Это так просто.