21 сентября суббота
СЕЙЧАС +16°С
Пробки 3/10
usd 63.85
eur 70.60

Темы

СЕЙЧАС +16°С
Пробки 3/10
usd 63.85
eur 70.60

Все новости

Все новости
Дороги и транспорт
Фоторепортаж

«Ласточка» из будущего: 15 фото из самой современной электрички, которая приехала в Новосибирск

Здесь огромные окна, нет тамбуров и повсюду камеры и розетки

Поделиться

2 858
43 Обсудить
Новейшая «Ласточка» состоит из пяти вагонов. Её сделали максимально обтекаемой, из-за чего снаружи она выглядит немного футуристично. Её соорудили на заводе «Уральские локомотивы» на основе платформы Siemens Desiro: поезд трогается плавно, а шума снаружи почти не слышно. Кроме того, её называют самой быстрой в стране

Новейшая «Ласточка» состоит из пяти вагонов. Её сделали максимально обтекаемой, из-за чего снаружи она выглядит немного футуристично. Её соорудили на заводе «Уральские локомотивы» на основе платформы Siemens Desiro: поезд трогается плавно, а шума снаружи почти не слышно. Кроме того, её называют самой быстрой в стране

В Новосибирск привезли самый современный российский скоростной электропоезд — «Ласточку» серии ЭС-1П. На ней эксперты совершили несколько рейсов между Новосибирском и соседними городами, чтобы оценить возможность её запуска. Тесты новый поезд прошёл, и, по заверению министерства транспорта, скоро они будут ездить в Новосибирске. Корреспонденты НГС одними из первых прокатились в ультрасовременной электричке и узнали, что у неё внутри. 

В каждом вагоне по две автоматические раздвижные двери на каждой стороне. Пассажиров встречает выдвигающаяся лестница — первая ступенька как раз достаёт до перрона

В каждом вагоне по две автоматические раздвижные двери на каждой стороне. Пассажиров встречает выдвигающаяся лестница — первая ступенька как раз достаёт до перрона

Поезд состоит из пяти вагонов, но между ними нет тамбура — только герметичные двери с огнестойким стеклом, которые плотно зафиксировали (они больше не хлопают, как в старых электричках). Сиденья в синей обивке расположены в два ряда: в одном по два кресла, в другом&nbsp;— по три

Поезд состоит из пяти вагонов, но между ними нет тамбура — только герметичные двери с огнестойким стеклом, которые плотно зафиксировали (они больше не хлопают, как в старых электричках). Сиденья в синей обивке расположены в два ряда: в одном по два кресла, в другом — по три

Кресла в «Ласточке» напоминают места в самолёте: у каждого есть свой столик и много места под ногами. Спинки кресел немного откидываются, но не мешают пассажирам сзади — с помощью рычажка под сиденьем сидушку можно подвинуть немного вперёд, тогда как сама спинка остаётся на месте&nbsp;

Кресла в «Ласточке» напоминают места в самолёте: у каждого есть свой столик и много места под ногами. Спинки кресел немного откидываются, но не мешают пассажирам сзади — с помощью рычажка под сиденьем сидушку можно подвинуть немного вперёд, тогда как сама спинка остаётся на месте 

У каждого места есть и розетка на 220 вольт, а в салоне предусмотрен Wi-Fi и кондиционер. Вообще, специальные климатические установки есть по всему поезду, в том числе обогрев окон в холодные времена года&nbsp;

У каждого места есть и розетка на 220 вольт, а в салоне предусмотрен Wi-Fi и кондиционер. Вообще, специальные климатические установки есть по всему поезду, в том числе обогрев окон в холодные времена года 

Из других развлечений в поезде — узкое табло в каждом вагоне. На нём показывают температуру воздуха внутри и снаружи, а также скорость, с которой движется «Ласточка», в реальном времени. Вообще, её максимальная скорость 160 км/ч, но, как замечают эксперты, далеко не вся железнодорожная инфраструктура готова выдержать такие скорости&nbsp;

Из других развлечений в поезде — узкое табло в каждом вагоне. На нём показывают температуру воздуха внутри и снаружи, а также скорость, с которой движется «Ласточка», в реальном времени. Вообще, её максимальная скорость 160 км/ч, но, как замечают эксперты, далеко не вся железнодорожная инфраструктура готова выдержать такие скорости 

Над большими окнами сделали место для багажа и крючки для верхней одежды. Кроме того, эксперты обратили внимание на то, что для новейшей «Ласточки»&nbsp;вернули несколько открывающихся форточек — в последних моделях их не было

Над большими окнами сделали место для багажа и крючки для верхней одежды. Кроме того, эксперты обратили внимание на то, что для новейшей «Ласточки» вернули несколько открывающихся форточек — в последних моделях их не было

Вход в вагон напоминает вход в обычный автобус. Зимой, по словам экспертов, чтобы пассажиры не мёрзли на стоянках, при открывании дверей будут включать несколько мощных кондиционеров. У входа поставили небольшие урны&nbsp;

Вход в вагон напоминает вход в обычный автобус. Зимой, по словам экспертов, чтобы пассажиры не мёрзли на стоянках, при открывании дверей будут включать несколько мощных кондиционеров. У входа поставили небольшие урны 

В одном из вагонов установили лифты для маломобильных пассажиров — помогать им будут и проводники&nbsp;

В одном из вагонов установили лифты для маломобильных пассажиров — помогать им будут и проводники 

В поезде есть пять санузлов, в том числе отдельный для людей с инвалидностью. Уборные комнаты стали просторнее, чем в старых экспрессах. Из нововведений — сенсорный смеситель: он включается, когда к нему подносишь руки

В поезде есть пять санузлов, в том числе отдельный для людей с инвалидностью. Уборные комнаты стали просторнее, чем в старых экспрессах. Из нововведений — сенсорный смеситель: он включается, когда к нему подносишь руки

В голове поезда предусмотрели бизнес-класс — отдельное купе с ковровым покрытием. Здесь 12 кресел в кожаной обивке с округлыми подголовниками и столиками — его края откидываются, чтобы пассажир мог максимально удобно расположиться в кресле. В бизнес-класс ведёт закрытая дверь с соответствующей табличкой

В голове поезда предусмотрели бизнес-класс — отдельное купе с ковровым покрытием. Здесь 12 кресел в кожаной обивке с округлыми подголовниками и столиками — его края откидываются, чтобы пассажир мог максимально удобно расположиться в кресле. В бизнес-класс ведёт закрытая дверь с соответствующей табличкой

В салоне получилось много свободного пространства — у дверей стоят боксы для крупного багажа. Ещё здесь есть бокс для кулера с водой

В салоне получилось много свободного пространства — у дверей стоят боксы для крупного багажа. Ещё здесь есть бокс для кулера с водой

Купе проводников расположили в хвосте поезда — это четыре простых места со столиком. Здесь же микроволновка, несколько холодильников и ящики для еды, которую будут предлагать пассажирам&nbsp;

Купе проводников расположили в хвосте поезда — это четыре простых места со столиком. Здесь же микроволновка, несколько холодильников и ящики для еды, которую будут предлагать пассажирам 

Кабину машиниста тоже сделали максимально комфортной — у него своя микроволновка и минихолодильник, а также несколько мониторов: они не только транслируют изображения с камер из салона, но и заменяют боковые зеркала поезда — снаружи их нет&nbsp;

Кабину машиниста тоже сделали максимально комфортной — у него своя микроволновка и минихолодильник, а также несколько мониторов: они не только транслируют изображения с камер из салона, но и заменяют боковые зеркала поезда — снаружи их нет 

«Ласточка» пробыла в Новосибирске всего четыре дня и <a href="https://ngs.ru/more/66238600/" target="_blank" class="_">совершила несколько пробных поездок до Омска</a>, Томска и Барнаула.&nbsp;Глава областного минтранса Анатолий Костылевский заверил, что такие поезда скоро появятся в Новосибирске на постоянной основе, но на каких маршрутах и за какую цену — нужно ещё договариваться. Сегодня такие поезда ездят между городами в центральной части России, а также по центральному транспортному кольцу в Москве как городская электричка, только там сделали больше сидячих мест и поручней&nbsp;

«Ласточка» пробыла в Новосибирске всего четыре дня и совершила несколько пробных поездок до Омска, Томска и Барнаула. Глава областного минтранса Анатолий Костылевский заверил, что такие поезда скоро появятся в Новосибирске на постоянной основе, но на каких маршрутах и за какую цену — нужно ещё договариваться. Сегодня такие поезда ездят между городами в центральной части России, а также по центральному транспортному кольцу в Москве как городская электричка, только там сделали больше сидячих мест и поручней 

На каком маршруте вы бы хотели видеть новую «Ласточку»? 

    По теме

    ТЕКСТ

    оцените материал

      Поделиться

      Увидели опечатку?
      Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

      КОММЕНТАРИИ (43)

      Вовчик1955
      21 сен 2019 в 13:35

      Нам новосибирцам не нужна эта электричка

      21 сен 2019 в 13:34

      Симпатичный поезд, мне кажется по каждому направлению нужно по одному: в Томск и Барнаул точно. Надеюсь, все получится

      Фото пользователя
      21 сен 2019 в 13:41

      Еще бы люди оставались людьми в такой электричке. Никогда не пойму, что заставляет человека нацарапать, накорябать, харкнуть и загадить вокруг себя. Давайте соблюдать чистоту и порядок. Это так просто.