«Ласточка» из будущего: 15 фото из самой современной электрички, которая приехала в Новосибирск

«Ласточка» пробыла в Новосибирске всего четыре дня и совершила несколько пробных поездок до Омска, Томска и Барнаула. Глава областного минтранса Анатолий Костылевский заверил, что такие поезда скоро появятся в Новосибирске на постоянной основе, но на каких маршрутах и за какую цену — нужно ещё договариваться. Сегодня такие поезда ездят между городами в центральной части России, а также по центральному транспортному кольцу в Москве как городская электричка, только там сделали больше сидячих мест и поручней

Фото: Александр Ощепков / НГС