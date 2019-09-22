До чего дошли! Шесть историй о смельчаках, которые путешествуют без автомобиля

Пока вы стоите в пробке — они идут! Фото: Илья Давыдов / Сеть городских порталов

22 сентября во всем мире отмечается День без автомобиля. Обычно все символически на денек переходят на велосипеды и собственные ноги, но эти люди ушли далеко вперед. Они пешком добираются из Оренбурга до Северного Ледовитого океана, едут на велосипеде из Омска в Исландию и на лошади из Китая — в Россию. Но ради чего?

Из Оренбурга — к Северному Ледовитому океану

Если тебя уволили с работы — иди к океану Фото: Кирилл Фронюк / Vk.com

Кирилл Фронюк из Магнитогорска просто не может сидеть на месте. Пока вы продумываете очередное путешествие, согласовывая стыковки рейсов и расписание автобусов, он берет ноги в руки и бежит. Зачем вообще услуги транспортных компаний, когда есть такой замечательный опорно-двигательный аппарат?

В 2017 году Кирилл два месяца бежал от Мамаева кургана до Берлина, посвятив забег памяти погибших в Великой Отечественной войне, а летом 2019 года решил добавить ещё один подвиг в свою копилку.



За месяцы в пути полюбишь и Воркуту Фото: Кирилл Фронюк / Vk.com

Без стартового пакета, красивой маечки от организаторов марафона и блестящих медалек на финише (и даже без пафосных мотивирующих постов в Instagram!) он отправился из Оренбурга (история умалчивает, как он там оказался, но, подозреваем, тоже дошел, это сравнительно недалеко) в сторону Северного Ледовитого океана. Прогулка в 2922 километра заняла 71 день. Завершилось шествие на берегу Карского моря.

Работодатели Кирилла оказались не такими спортивными, не разделили его страсть к рекордам и уволили за четыре дня до старта. А ведь он так рассчитывал на отпуск без содержания. Впрочем, по возвращении мужчине предложили вернуться на рабочее место. Принял ли он приглашение, смотрите на 74.RU.

Из Екатеринбурга — в Коми

Алло, Маньпупунёр? Мы идём к тебе! Фото: Леонид и Валентина Букрины

Пешие прогулки, кстати, — отличный вариант для пенсионеров. Только посмотрите, сколько вокруг можно встретить пожилых скандинавских ходоков! Но для супругов из Екатеринбурга, Леонида и Валентины Букриных, это слишком просто. Тем более что за спиной у каждого — богатое туристическое прошлое. Не такое, как сейчас, — ищем, куда самые дешевые билеты и где красивее виды, — а реальное, с палатками, кострами и тяжеленными рюкзаками. Романтика!



Это точно лучше, чем сидеть дома



Видео: Леонид и Валентина Букрины



Тряхнуть стариной и вспомнить молодость парочка решила ради одного из чудес России, столбов выветривания Маньпупунёр в Республике Коми. Букрины, конечно, немного схитрили и часть пути преодолели на автобусе и попутках, зато больше ста километров честно прошли пешком в резиновых сапогах (чтобы не стереть ноги, Леонид сделал стельки из ковра и надел несколько носков — вот вам лайфхак). В день путешественники проходили от 25 до 30 километров. Выходили в 6–7 утра, чтобы идти по прохладной погоде. Вечером на ночлег вставали примерно в восемь-девять вечера. Добрались ли они до пункта назначения и чем закончилась эта лихая экспедиция, знают на E1.RU.

Из Нижнего Новгорода — к Байкалу

Когда твоя мечта выглядит так — крути педали Фото: Povelikin_vlad / Instagram.com

Байкал и Нижний Новгород разделяют почти четыре тысячи километров, но для нашего следующего героя это так, обычный марш-бросок. Влад Повеликин с детства мечтал побывать на сибирском море, и для исполнения этой мечты почти не останавливаясь крутил педали своего велосипеда. При этом Влад поехал не напрямую, а заезжал в другие места, чтобы посмотреть красоты родной страны. Поэтому дорога заняла много времени.



Мужчина доехал до поселка Листвянка, оттуда по Большой Байкальской тропе — до озера. Эта тропа идет по берегу и отвесным скалам, так что приходилось пробираться пешком по очень сложным и опасным участкам. Местами также можно наткнуться на диких зверей или гадюку, гораздо реже — на туристов, которые выручат. Зато Влад познакомился с местными сёрфингистами и даже прикоснулся к шаманизму. Что ещё интересного есть на Байкале и удалось ли нашему герою выбраться живым из затянувшегося приключения, читайте на NN.RU.

Из Омска — в Исландию А если никуда особенно не сворачивать, то за два месяца вы легко доберетесь из Омска до Исландии. Это на собственной шкуре и покрышках проверил Сергей Лебединский.

По пути он побывал в Казахстане, Финляндии, Швеции и Норвегии. Правда, в последней точке пришлось читерить и лететь самолетом до места назначения. Но простим ему эту небольшую хитрость и посмотрим на фотографии из путешествия.

Финляндия запомнилась велосипедисту тем, что там легко пройти таможню, Швеция — природной красотой и оленями (в принципе, за ними не обязательно было вообще выезжать из России), Норвегия — скалами, каньонами, лесами, озерами и реками. Итого, преодолев шесть тысяч километров, Сергей нащёлкал целый Instagram снимков, набрался впечатлений и поделился ими с подписчиками.



Что ждало мужчину в Исландии, причем здесь тролли и где искать самый красивый пляж мира по версии омских путешественников, читайте на NGS55.RU.

Из Перми — в Ростов-на-Дону Очередной возрастной путешественник заделался дальнобойщиком и отправился из Перми в Ростов на мотоблоке.

Старый мотоблок борозды не портит!



Видео: Николай Тарасов / YouTube.com



Однажды 71-летнего дядю Сашу посетила мысль, что он давно не виделся с братом, завел свой старенький мини-трактор, сложил в него пожитки и отправился в путь — нужно было преодолеть больше двух тысяч километров.

По дороге путешественника встречали местные жители, и за время пути он стал настоящей звездой — его снимали на видео, брали комментарии, покупали необходимые вещи, переживали, доберётся ли. В общей сложности марш-бросок занял чуть меньше двух недель. Вот она, настоящая братская любовь!

Где ещё встречали беспечного ездока, смотрите на 59.RU.

Из Китая — в Россию

Цзин Ли хотел пройти с конем на стадион, но эти правила!

Замыкает нашу подборку китайский библиотекарь Цзин Ли, уверенный, что в прошлой жизни он был донским казаком. Много лет назад он ехал из Китая в Россию на поезде, и тогда у него родилась мечта совершить кругосветное путешествие на лошади. В 2018 году он сделал уверенный ход конем, оседлал резвого скакуна и отправился в путь. Тем более повод подвернулся подходящий — футбольный чемпионат мира. Цзин Ли решил посетить все города, где проходили игры мундиаля, и попался корреспондентам V1.RU в Волгограде.



Дровосек не уходит далеко от леса. Но эта поговорка не про Цзин Ли