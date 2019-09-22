Остаемся зимовать: 4 сибиряков, которые каждый год проводят зимы у моря, — о том, сколько это стоит

Многие сибирские фотографы переезжают на зиму в тёплые страны — там они фотографируют отдыхающих россиян Фото: Дмитрий Виноградов, instagram.com / vinogradofgoa

Совсем скоро бабье лето покинет Новосибирск и придётся затемно выходить из дома в промозглые осенние дожди, а затем — и в невыносимые метели. Какая уж тут работа в офисе — хочется укутаться в плед, взять кота и горячую кружку чаю и не выходить из берлоги минимум до мая. Некоторые сибиряки выбирают другой путь — они эвакуируются в климатическое убежище и зиму пережидают на берегу совсем не Обского моря. Четыре новосибирца поделились с НГС.Афиша, как устроить себе зимовку погорячее, и подробно рассказали, сколько тратить и как себя вести в тёплых странах.



Юлия Пастухова, 31 год, владелица онлайн-магазина дизайнерских вещей для йоги и фитнеса. Каждую зиму уезжает на Бали:



Юлия Пастухова зимует на Бали уже шесть лет подряд Фото: Юлия Пастухова, instagram.com / pastuhovo4ka

«Первый раз я поехала на Бали в отпуск, на две недели уехала. А потом как-то так вышло — я вернулась в декабре и уволилась, потому что жизнь в найме после Бали стала совсем не мила. Я поехала на Бали обратно — пробовать жить и работать удалённо. В найме я работала пиарщиком, а до этого я работала журналистом; и я решила уйти во фриланс окончательно. Я заметила, что те, кто едут на Бали, потом начинают заниматься чем-то творческим, и у меня не одна такая знакомая — люди начали шить, картины писать, делать из этого бизнес. Я начала делать дизайнерские вещи для йоги и фитнеса.

В отличие от других курортов в Азии, на Бали нет сезонности и там круглогодично можно жить нормально. Нет безумного сезона дождей, как в Гоа, где всё лето невозможно находиться. На Бали можно целый год прожить — самый оптимальный климат, от +25 до +35 градусов зимой. Хотя я думала, что я туда перееду жить, но довольно быстро поняла, что вообще не хочу там жить целый год. Потому что я очень люблю Новосибирск. Если бы в Новосибирске был климат — зимой хотя бы более-менее, не минус 30, я бы вообще не поехала никуда.

Потому что в Новосибирске намного лучше — здесь цивилизация, тротуары есть (а там нет в принципе такого понятия, как тротуар), приятные кафе, общепит, нормальные торговые центры, хороший интернет, более полезные продукты. Ну да, здесь нет манго, папайи и дрэгон-фрукта, но у нас в Новосибирске намного шире ассортимент фруктов: виноград, дыни и так далее.



На Бали стоит побывать ради океана, говорит Юлия Фото: Юлия Пастухова, instagram.com / pastuhovo4ka

Океан — это основное, зачем стоит поехать. Мне крайне важно, чтобы рядом с домом был океан с разными пляжами. Я не один и тот же дом заняла на 6 лет, я всякий раз приезжаю и ищу жильё в этом же месте, плюс-минус три километра, потому что там самые красивые пляжи. Этот район можно назвать крайним югом Бали, можно назвать Джимбаран. Если вы турист — лучше искать жильё на Airbnb. Если на долгий срок, лучше приехать, заселиться в отель на недельку и изучать, ездить и смотреть, найти риелтора.

На картинках всё сильно-сильно отличается. Например, в начале сезона дождей сделали косметический ремонт, стены подкрасили, а начнётся дождь — и через неделю там будет грибок, такое бывает очень часто. Надо идти и смотреть, нюхать, чем пахнет. Если сыростью, то на этой вилле жить не надо, грибок опасен для здоровья. Качество жилья — очень большая проблема для Бали.



По ценам — я и за 100 долларов как-то снимала жильё. Но сейчас там много туристов, цены, конечно, подняли, но нормальное качественное жильё можно от 250 долларов найти в месяц — это либо небольшой домик однокомнатный, либо двухкомнатный где-то в деревушке. Либо качественная комната в guest house, у нас это можно назвать общежитием: общая кухня, отдельные комнаты и отдельные санузлы. Либо это комната на хорошей вилле. Кстати, коммунальных вилл, качественных, очень много.



У острова много плюсов, но есть и ощутимый минус — качество жилья страдает из-за сырости Фото: Юлия Пастухова, instagram.com / pastuhovo4ka

Люди снимают виллу, трёх- или четырёхкомнатную, скажем, за 2,5 тысячи долларов в месяц, — это прям хорошая пафосная вилла с бассейном, с территорией, всё качественно. В одной комнате живут те, кто её снял, и постоянно объявления — то одни заедут, то другие. Но владельцы никогда не включают стоимость электричества в стоимость жилья. Да, это недёшево, Бали становится небюджетным.

На что больше всего тратятся деньги? В первую очередь это жильё, дальше это еда, в третью очередь транспорт. Общественного транспорта на Бали нет, поэтому ездят либо на мопедах, либо на мототакси недорогом. Есть обычное такси, но оно дорогое. Арендовать байк на месяц стоит 50–60 долларов, а бензин копеечный.



Для долгожителей большая статья расходов — это виза. По прилёте она бесплатная, на два месяца 35 долларов стоит. Дальше либо вылетать и влетать каждые 2 месяца, либо если на полгода оформлять — то продление стоит 50 долларов каждый месяц. Если едешь с ребёнком — в любом случае 100 баксов тратишь просто на визы.

Месячный бюджет человека, который живёт полгода, — от 1000 до 1500 долларов.

Я предпочитаю готовить дома, тогда выходит недорого и вкусно, в пределах 300–400 долларов в месяц ты можешь поесть нормально. Ты можешь питаться и в уличных кафешках, если пофигу на своё здоровье, — это примерно сопоставимо со стоимостью того, что ты можешь готовить дома, иногда даже дешевле. Но в длительной перспективе не стоит этого делать, потому что уличная еда сильно нездоровая, пережаренная. Есть хорошие, качественные, красивые заведения европейского типа, но они стоят как кушать в кафе каждый день в Новосибирске. То, что на Бали много рыбы, — это миф! Один рыбный рынок на весь остров. В ходу рис с разными добавками, много курицы, крупы, фрукты. Очень плохо с молочкой — практически её нет. А самый большой дефицит — это алкоголь. Поскольку Индонезия — страна мусульманская, у них безумные пошлины. Они каждый год обсуждают, а не запретить ли нам вообще ввоз алкоголя, но туристические зоны начинают молиться и говорить: «Не надо!», и они просто умножают ценник.



Прививки? Нет, не надо. Там нет живности опасной. Самое страшное, чем можно заболеть, — это, пожалуй, лихорадка Денге, которую разносят комары и в сезон дождей периодически люди болеют.

Нужно обязательно оформить страховку — не столько из-за тропических инфекций, сколько из-за возможных травм Фото: Юлия Пастухова, instagram.com/pastuhovo4ka

От Денге прививок нет, но заболеть ей шансов столько же, сколько на укус энцефалитного клеща в Академгородке. Гораздо выше шансов разбиться на байке, поэтому страховку нужно оформлять всем и всегда. Там нет понятия бесплатной медицины и бывает, что люди приезжают без страховки, ломают руку и отдают 5 тысяч долларов за операцию. Страховка по-разному стоит, но вот за три месяца на ребенка — 8 тысяч. В среднем около 1,5 тысячи рублей в месяц.

Жители Бали достаточно сильно извращены туристическим потоком, и там всё больше людей, которые настроены на чёс. Если тебе говорит индонез: «Заплати парковку 2 тысячи рупий», то лучше заплати, пожалуйста, иначе у тебя будут проколоты оба колеса на байке и ты гораздо больше потратишь на эвакуатор до ближайшего сервиса. Лучше не быковать. Чаевые там очень сильно развиты. Если будешь сам проявлять инициативу и давать им по тысяче рупий — это примерно 7 рублей — то и нормально. Если будешь ходить с мордой тяпкой, то они будут просить чаевые больше. Лучше понимать, что ты турист в чужой стране, и надо немножечко мелочи иметь и её кому-нибудь подсовывать. Если остановит тебя полицейский — лучше иметь при себе небольшую купюру, ведь там очень сильно развита коррупция».



Евгений Власенко, 29 лет, руководитель сообщества «Дешёвые авиабилеты и туры» в vk.com, менеджер проектов в IT-компании Noveo. Провёл прошлую зиму на Шри-Ланке:



Евгений Власенко много путешествует — последнюю зиму он провёл на Шри-Ланке Фото: Евгений Власенко

«На Новый Год 2014/15 слетали с друзьями на 2 недели на Филиппины. Полностью самостоятельно прорабатывали маршрут и проживание. Поняли, что хотим как можно больше проводить времени в тепле и что такие путешествия — это несложно (информация по месту гуглится, по визам всё понятно расписано на сайтах консульств) и недорого, если планировать и покупать билеты заранее. Потом была поездка в Таиланд на полгода, потом зимовка на Бали и в зиму 2017–2018 [годов] мы побывали на Шри-Ланке.

Единственное, что не нашёл в интернете, это расписание работы местного департамента транспорта для легализации водительского удостоверения. На Шри-Ланке не действуют ни наши национальные права, ни международные. Необходимо с правами посетить департамент транспорта и получить своеобразный перевод прав для легального вождения по Шри-Ланке.

Для посещения Шри-Ланки необходима виза, самый простой и дешевый способ — онлайн-виза на месяц, стоила 35 долларов, но сейчас она стала вообще бесплатной! Для её получения необходимо зарегистрироваться на сайте и через несколько часов на электронную почту придёт подтверждение, которое необходимо распечатать и предъявить при въезде. Эта виза продлятся ещё на месяц в департаменте иммиграции, когда мы были — за 30 баксов, как сейчас, не знаю, может, и этот сбор обнулили.

После двух месяцев на Шри-Ланке мы слетали в Куала-Лумпур и по аналогичной схеме прожили ещё около двух месяцев.

(М.М.: Много ли вы вообще знали о стране, прежде чем поехать туда?) Погода, курс, примерные цены и города, районы, где стоит жить. Всё остальное уже по месту: достопримечательности, развлечения.

Не понимаю тех, кто снимает втридорога жильё заранее через странных риелторов, которые «своих не обманывают». У нас к жилью существует важное требование: рабочие места — отдельная комната, рабочий кабинет со столом и стульями. Поэтому только личный просмотр, плюс в процессе знакомишься с местностью.



Жизнь на Шри-Ланке стоит примерно столько же, сколько и в Сибири, оценил Евгений Фото: Евгений Власенко

Алгоритм поиска жилья, который работает уже несколько лет. Выбрать примерный район, где стоит жить: в этом помогут форумы и сосредоточенность отелей/квартир/домов на сервисах типа Booking/Airbnb. Снять любое жильё на неделю в этом районе. Для жилья ничего не важно, главное — местоположение. За неделю лично ходить, ездить, смотреть, разговаривать с местными и найти жильё. Снимать жильё надолго по фото — лично я против. Так часто попадались ночлежки, которые по фото дворец и нормальные дома, но снятые на кнопочный телефон ночью.

Работаем удалённо — благо сейчас с этим нет проблем. Предложения удалённой работы есть на любой вкус, как от небольших компаний, так и всемирно известных. Основное в удалённой работе — это хороший интернет и наличие отдельной комнаты/кабинета и хорошего стола со стулом. Эти вопросы решаем тоже за первую неделю, чтобы потом не отвлекаться.

(М.М.: Вы ставили какие-то прививки предварительно?) Нет, так как не отправлялись в места эпидемий. [А страховка] — это обязательно! Выходит от 1000 до 3000 рублей за человека в месяц. Болели несколько раз: простуды, гаймориты, отравления, — по страховке это [лечить] не только бесплатно, но и удобно.



Удалённая работа позволяет наслаждаться прекрасными видами за пределами Новосибирска Фото: Евгений Власенко

В среднем мы живём на аналогичные суммы в месяц, как и в Новосибирске. Снимали большой двухкомнатный дом с отдельно общей и рабочей комнатой за 46 тысяч рублей на две семьи, получается, по 23 тысячи. Аренда мопеда — около 9 тысяч рублей в месяц. Арендовали машину в сумме на неделю по 1,5 тысячи рублей в день. А вот как прикинуть по еде — не знаю, помню, что поесть в местных кафешках было 100–200 рублей, в туристических — 200–500 рублей на человека.

По ощутимым категориям экономии и расходов: мы экономим на зимней одежде, сейчас её нет совсем. Но большую статью расходов обычно занимают билеты, поэтому выгоднее лететь на большее количество месяцев.

На Шри-Ланке на заправках пытаются обмануть постоянно: не скинуть счётчик, неправильно посчитать, обсчитать со сдачей. И это всё за одну заправку.



Существенно сэкономить можно на одежде, ведь на море не нужны пуховики и зимние сапоги Фото: Евгений Власенко

[Из неожиданных моментов] — местные не любят, когда их называют индусами. В местной кухне в основном курица, поднадоела. Зато здесь один из лучших сёрфингов, как для начинающих, так и для тех, кто умеет. Дешёвый дайвинг, в центре острова горы, водопады и совершенно другой климат — местные ходят в шапках и куртках. Одна из красивейших железных дорог по острову (фото моста с чая «Ахмад»). Конечно же, фрукты: там я понял, что бананы имеют несколько вкусов».

Алексей Гамзов, 41 год, журналист. Провёл прошлую зиму в Израиле:



Алексей Гамзов до весны жил в Израиле — изучал иврит и работал. Он много ездил на велосипеде, так он сэкономил на транспорте Фото: Алексей Гамзов

«Часть моих предков еврейского происхождения. Поэтому я могу претендовать и на гражданство, и на программы, и на какие-то обучалки. В Новосибирске есть израильский культурный центр, я туда ходил, там иврит изучал ради интереса. Они набирают группы из всех желающих.

На досуге я сделал себе гражданство второе <…> Я туда (в Израиль. — Прим. ред.) по этому поводу уехал, получил соответствующие документы (всё это делается достаточно просто, если у тебя еврейские корни). И меня поселили в обучающий центр, я ходил в школу иврита, и там интенсивно по 5 часов в день преподавали иврит. В свободное время занимались всякими активностями. Люди там были абсолютно разные — в моей группе были люди из Чили, Аргентины, Бразилии, Польши, с Украины, из России, Белоруссии. А учили нас исключительно на иврите, ни слова русского там не было.

Мне платили достаточно хорошую стипендию, и я не видел смысла не учиться. И я очень много удалённо работаю — последние год или полтора полностью переключился на какие-то контрактные дела и на удалённую работу. Пока учился — совершенно спокойно написал книгу. Сидел с видом на море и стучал по клавишам, как Эрнест Хэмингуэй. Всё это не было лёгкой прогулкой, потому что 6 часов в день я учился, 5 часов работал. Так, выйдешь, на море подышишь — и обратно.

У меня был одновременно учебный центр и общежитие. Там три 9-этажных здания, и [организаторы] предоставляют двухкомнатную квартиру. В одной ты живёшь, а в соседней — ещё кто-нибудь. Я жил с белорусским товарищем — йогой занимался в свободное время. Обычная двушечка, ничего особенного — вполне стандартная.



У сибиряка было не так много времени, чтобы гулять, но работать можно было с видом на море Фото: Алексей Гамзов

Вообще Израиль — страна дорогая, одна из самых дорогих. Она дороже, чем Италия и Греция, она ближе по дороговизне к таким странам, как Дания или Норвегия, реально дорого. Но при этом снимать жильё можно достаточно задёшево. Моя мама сейчас туда уехала и снимает двухкомнатную квартирку около моря, стоит примерно как «однёшка» на окраине Москвы, в пределах 500 долларов. Еда тоже дорога, если покупать в магазине не думая. А если знать места, ходить на рыночки, смотреть по сезонным продуктам… Мне платили всяких стипендий тысяч на 45 русских денег, и этих денег мне хватало на всю еду, на арендную плату, на какие-то поездки и необходимые покупки.

На транспорт уходит много денег, конечно. У нас поездка на автобусе стоит сколько? 22 рубля, да? А в Израиле стоит, предположим, 100 рублей. Цены высокие, но и зарплаты очень высокие, там охранник в среднем зарабатывает в два раза больше, чем средний охранник в Новосибирске. Если ехать в Израиль с намерением где-то поработать, то там можно это сделать даже людям, которые не являются израильскими гражданами.

Можно находиться в Израиле без визы до полугода — конечно, если не афишировать, что ты едешь туда зарабатывать. Так многие делают, нелегалами остаются. Нарушать закон, конечно, не дело, к нарушителям в Израиле достаточно суровое отношение.

Я оформлял страховку как резидент — без этого ты просто не проживёшь. Ты приезжаешь в страну — и первым делом тебя отправляют в больничную кассу так называемую, чтобы ты прикрепился к больничке и чтобы у тебя была страховка. Потому что без страховки ничего нельзя сделать. Я плачу где-то 20 долларов в месяц, и за эти 20 долларов я имею практически лучшую медицину в мире.

Если снимать квартиру за 500 долларов в месяц, тратить на еду и проезд ещё 500–600 долларов в месяц, то на тысячу евро можно жить совершенно спокойно.

Конечно, в тропиках жить подешевле, но Израиль — страна уникальная, больше такой нет, она такая одна, со всеми своими хасидами, культурой своей невероятной, со всей архитектурой непередаваемой. Это страна с самой большой в мире концентрацией культурного-религиозного населения. На такой ничтожной территории мы можем увидеть всё: иудеев, христиан, мусульман, арабов, европейцев. Пять тысячелетий истории.



Зимой в Израиле не очень жарко — это место для тех, кто предпочитает комфортную температуру Фото: Алексей Гамзов

А можно поселиться в Тель-Авиве, там движуха бесконечная — город молодой, весёлый, с кучей каких-то активностей, люди там танцуют, играют в настолки, сидят в кафешках, какие-то перфомансы, уличные художники. Проезжаешь 30 километров в Иерусалим — и там совершенно другая атмосфера.

В Израиле зимовать вполне можно. Несмотря на то что Израиль — страна крошечная, она располагается сразу в трёх природных зонах. На юге страны Красное море, можно купаться круглый год и круглый год прекрасная погода. А на севере страны зимой в море не купаются. Оно достаточно холодное. Люди ходят в ветровочках, иногда даже в куртках. Бывает и + 10. Это идеальная зимовка для тех, кто не любит жару. Просто тепло и хорошо.



В Израиле не соскучишься — можно гулять по тусовочным местам в Тель-Авиве, а можно поехать по святым местам. На фото — Назарет Фото: Алексей Гамзов

Я жил на севере в Израиле — это была пиджачная зимовка. Но поскольку там отопления нет даже в теории, стены довольно тонкие, получается парадоксальная ситуация, что ты пришёл домой с мороза, разделся до майки, потому что огромные батареи — они топятся, и всё прекрасно. А в Израиле ты ходишь — что на улице, что в доме — в одинаковой одежде. Если на улице +12, то и в доме +12. Поэтому люди практикуют там всякие пижамы-комбинезоны, тёплые халаты и прочее.

Многие могут подумать, что это такая ортодоксальная страна, где все иудеи, соблюдают субботу. А это мультикультурная и очень светская страна. Там можно ходить в мини-юбке, разрешены однополые браки, там чего только нет, она куда более прогрессивная, чем даже Россия. Но конечно, лучше не говорить всё, что касается еврейского вопроса, холокоста, геноцида евреев, их несчастий в прошлом. Можно говорить, но в определённом ключе. Арабский вопрос лучше не затрагивать — для них это вопрос больной. На любую светскую тему можно говорить сколько угодно — анекдоты травить про евреев, они сами тебе столько их расскажут!».

Дмитрий Виноградов, 33 года, фотограф. Зимовал в Гоа:



Дмитрий Виноградов признаётся, что сначала боялся длительных поездок в чужую страну, но море и солнце его убедили Фото: Дмитрий Виноградов, instagram.com / vinogradofgoa

«Три года подряд уезжаю в Гоа в начале октября, когда начинается туристический сезон. В апреле возвращаюсь в Россию, в Гоа в это время уже заканчивается сезон и погода портится.

Почему я зимую именно там? Идея пришла, когда я был в отпуске в Гоа. Люблю море, тепло и счастливых людей. Для творческого человека это прекрасное место: море, солнце и пальмы. Развлечения в Гоа это — конечно, же история Индии и штата Гоа. Множество экскурсий, параплан, рыбалка, слоны, тигры. А самое веселое — клубы под открытым небом.

Но я не всегда так легко переезжал. В первый раз и мне было страшно. Выход из зоны комфорта всегда сопровождается страхами, нужно их преодолеть — и вы не пожалеете.

В 2014 году я первый раз приехал в Гоа как турист. Страна понравилась с первого взгляда. Индия нравится — в неё влюбляешься или хочешь сбежать ещё до конца отпуска. Мой был первый вариант, и я задумался, как бы вернуться на более длительный срок.



Здесь получаются интересные фотографии — и люди не такие зажатые, как зачастую в Сибири Фото: Дмитрий Виноградов, instagram.com / vinogradofgoa

Посмотрев на соотечественников, которые там жили, и послушав свою девушку, что можно жить в тепле и заниматься любимым делом, стал планировать поездку на полгода.

Визу можно делать на 6 месяцев в визовом центре в Москве — 6500 [рублей] стоимость. Можно оформлять электронную визу от 1 месяца до 5 лет — стоимость от 1400. Имея электронную визу, нужно выезжать из страны каждые 3 месяца.

Заказы на фотосессии появились не сразу. Я работал на разных работах: барменом, продавал экскурсии, но мне все это нравилось, я же жил в самом замечательном месте в Гоа.



Некоторые считают, что Гоа — грязное место, но, по мнению фотографа, здесь вполне чисто и не очень много шансов заболеть лихорадкой Фото: Дмитрий Виноградов, instagram.com / vinogradofgoa

Да, кстати, жил я далеко не во дворце. Перед поездкой познакомился через «ВКонтакте» с семейной парой, арендовал в первые два месяца угол в комнате, пока не появился постоянный доход и смог переехать в свой дом. Гоа делится на север и юг, жильё арендовал на севере Гоа. Там веселее и цены доступнее.

Я живу на те средства, которые зарабатываю, дополнительных доходов от сдачи жилья и прочего не имею, поэтому рассчитываю только на свои силы и свой фотоаппарат.

Индии и Гоа бояться не нужно, это одна из самых быстро развивающихся стран, с отличной медициной и качеством продуктов. Прививки я не ставлю, но страховку путешественника оформляю. Можно получить медпомощь в клиниках страны, куда отправляешься.

Поведение в Гоа не отличается от поведения в других местах. Обязательно гигиена, мыть руки, грязное не есть. В море ночью не купаться. Живности много и больше вероятности, что могут укусить змеи или ядовитые насекомые. Как раз с этим и связаны обычно неприятные неожиданности и дополнительные траты. У меня неприятных трат не было — мне везло! Бывали белковые отравления от устриц, но как мимо них пройдёшь, они ужасно вкусные! И это единичные случаи.



Все путешественники предупреждают, что нужно делать страховку, особенно когда уезжаешь на полгода Фото: Дмитрий Виноградов, instagram.com / vinogradofgoa