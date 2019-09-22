«В российском космосе должно быть больше женщин»: интервью единственной в РФ девушки-космонавта

Сегодня Анна Кикина — единственная женщина в отряде космонавтов Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Сильная, волевая и очень улыбчивая — такое впечатление производит при первой встрече космонавт-испытатель Анна Кикина. Она родилась в Новосибирске, здесь выучилась на инженера, а после работала на радио в Горно-Алтайске. Анна Кикина признаётся, что никогда не мечтала о космосе, но когда узнала о наборе — поняла, что этого шанса ждала всю жизнь. В родном Новосибирске Анна всего на пару дней, но специально для НГС она нашла время перед встречей со школьниками в Большом новосибирском планетарии. Анна Кикина от первого лица рассказывает о том, каково это — быть единственной женщиной-космонавтом в российском отряде, как проходит день в Центре подготовки космонавтов и почему первого полёта ждут 10 лет.

Анна Кикина — космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса. Родилась 27 августа 1984 года в Новосибирске. В 2006 году защитила диплом по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях» в Новосибирской государственной академии водного транспорта, позже получила диплом экономиста-менеджера по специальности «Экономика и управление на предприятии (транспорта)». Прошла курсы МЧС, имеет удостоверение спасателя. Работала программным директором «Радио-Сибирь Алтай». В 2012 году прошла отбор на должность кандидата в космонавты-испытатели, а в 2014 году решением МВКК рекомендована к зачислению на должность космонавта-испытателя отряда космонавтов Роскосмоса. Я не мечтала стать космонавтом. В 2012 году был объявлен первый открытый набор космонавтов. По образованию я инженер-гидротехник. О том, чтобы поступить в отряд, у меня и мысли не было. В детстве я не хотела быть космонавтом, потому что не знала, как им можно стать. Когда была совсем маленькой, мечтала стать врачом, ветеринаром или милиционером. В старших классах и институте планировала стать спасателем. Но когда узнала о наборе, я поняла, что всю жизнь к этому готовилась. Все мои навыки и достижения были подведены к тому, чтобы успешно пройти отбор.

В планетарии Анна Кикина выступила перед сотней школьников Фото: Ольга Бурлакова / НГС

На тот момент было около 240 заявок. В итоге отобрали всего 7 мужчин и одну женщину. Отбор проходил в два этапа. Заочный отбор по собранному пакету документов, по его результатам приглашали на второй очный этап в Центр подготовки космонавтов. Было несколько ступеней отбора: психологический отбор, проверка уровня физической подготовленности и экзамен на профпригодность. Если есть соответствие по всем пунктам, то тебя направляют на медицинскую комиссию. Всё вместе заняло около месяца. Я оставила свою жизнь на целый месяц и уехала в Центр подготовки, чтобы пройти отбор.

На встречу Анна пришла в официальной форме отряда космонавтов России Фото: Ольга Бурлакова / НГС

То, что я прошла отбор, родители узнали постфактум. Естественно, они и рады, и им немного тревожно за меня, но в большей степени они рады, что я занимаюсь своим любимым делом. Я работаю с удовольствием, мне нравится то, что я делаю. Ты постоянно находишься в режиме сессии. Мы постоянно сдаём экзамены и зачёты, расслабиться в отряде редко когда удаётся. У нас есть план подготовки, много теоретических и практических занятий, специальных тренировок космонавтов. День проходит так: в 8:00 утра подъём, с 9:00 до 18:00 занятия, но на этом занятия не прекращаются, потому что необходимо дома заниматься. Нужно изучать материал, чтобы сдавать экзамены и зачёты. Мы изучаем системы корабля и станции — это огромный кластер материала. И не просто изучаем, нас готовят как операторов, пользователей систем, мы должны обслуживать их, следить за работоспособностью приборов и аппаратуры, а также выполнять различные эксперименты. И это всё без учёта специальных тренировок космонавтов, например специальной парашютной подготовки, специальной лётной подготовки, полётов на невесомость, выживания в различных климатогеографических областях, водолазной подготовки.



Подготовка к полёту занимает долгие годы. В среднем космонавты ждут первого старта 10 лет Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Мне помогает то, что по своему духу я спортсмен. Здесь должен быть высокий уровень дисциплинированности, соответствие требованиям, которые ты сам себе предъявляешь, поддержание своей работоспособности, а также терпение. Спорт подготовил меня. Я мастер спорта по полиатлону и рафтингу.

К первому полёту я готовлюсь уже 7 лет. Когда будет полёт, пока неизвестно. Сперва должны назначить экипаж — это произойдёт в ближайшие 2–3 года. Подготовка к первому полёту занимает 10 лет, плюс-минус два года. Подготовка может затянуться до 15 лет.



Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Каково это, быть сейчас единственной женщиной-космонавтом? Уникально. Не знаю, что особенного про это сказать. Да, я единственная женщина в отряде на данный момент. Надеюсь, что в ближайших наборах возьмут ещё женщин, потому что в российском космосе должно быть больше женщин. Считаю, одна — это мало. Я нахожусь в окружении мужчин-космонавтов, но тренеры и преподаватели в большом количестве женщины. В космический полёт разрешено взять 1 килограмм вещей. Что бы я с собой взяла, я ещё не думала. Что-нибудь приятное из дома, напоминающее о близких и родных людях.

Школьники выстраивались в очередь за автографом Анны Кикиной Фото: Ольга Бурлакова / НГС