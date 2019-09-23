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Я только спросить! Угадайте, что вам должны в поликлинике бесплатно

А на что женщина в регистратуре вполне законно ответит: «Не положено»

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Клятва Гиппократа — это, конечно, хорошо, но есть еще и закон

Клятва Гиппократа — это, конечно, хорошо, но есть еще и закон

Вы будете безропотно ждать своей очереди в поликлинике или станете добиваться прав на помощь? Да и вообще, какие права есть у пациентов? Стоит ли платить за удаление «восьмерки», кому положены бесплатные бахилы, когда можно сделать бесплатный массаж и еще восемь острых вопросов, на которые не ответил бы даже Гиппократ. Полный список того, что вам положено бесплатно по полису ОМС, вы найдете в бесконечно длинном постановлении российского правительства. Но прежде чем вы пойдете его читать (а там, кстати, много интересного), проверьте себя в полезном понедельничном тесте.

Бесплатные бахилы должны быть в каждой поликлинике, верно?

    Вы можете прикрепиться к любой поликлинике, и никто не может вам в этом отказать

      Могут ли отказать в приеме в поликлинике, если у вас нет с собой полиса?

        Какую из перечисленных услуг можно получить бесплатно, даже если вас просят заплатить?

          Можно ли получить налоговый вычет за лекарства и витамины?

            Врач говорит, что за удаление зуба мудрости нужно платить. Раскошелитесь?

              Может, еще и бесплатный массаж по полису ОМС пойдете делать?

                Вам отказали в бесплатной услуге. Кому будете жаловаться?

                  Вас укусил клещ, но в травмпункте отказываются ставить иммуноглобулин бесплатно. Это вообще нормально?

                    Вы отказались от госпитализации ребенка. Могут ли вас из-за этого лишить родительских прав?

                      Врач отказывается давать ребенку обезболивающее и говорит: «Надо немножко потерпеть». Будете терпеть?

                        И это далеко не все важные вопросы, которые вы можете решить вместе с нами. Полезные тесты выходят каждый понедельник. Например, раньше мы узнавали, как переспорить инспектора ДПС, находили свое место в родительском чатике, пытались понять сленг школьников и даже разбирались, как не стать героем печальной кредитной истории.

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                        ТестЗдоровьеправа пациентов

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                          КОММЕНТАРИИ (9)

                          Фывап
                          23 сен 2019 в 09:06

                          Лучший способ вылечить ожирение - вылечить его за деньги.

                          Как надо
                          23 сен 2019 в 09:29

                          Не хожу по поликлиникам. Если только сыну справку взять для школы.

                          Андрюша
                          23 сен 2019 в 10:02

                          Последний вопрос вообще убивает все доверие к врачам.