Я только спросить! Угадайте, что вам должны в поликлинике бесплатно

Вы будете безропотно ждать своей очереди в поликлинике или станете добиваться прав на помощь? Да и вообще, какие права есть у пациентов? Стоит ли платить за удаление «восьмерки», кому положены бесплатные бахилы, когда можно сделать бесплатный массаж и еще восемь острых вопросов, на которые не ответил бы даже Гиппократ. Полный список того, что вам положено бесплатно по полису ОМС, вы найдете в бесконечно длинном постановлении российского правительства. Но прежде чем вы пойдете его читать (а там, кстати, много интересного), проверьте себя в полезном понедельничном тесте.
Бесплатные бахилы должны быть в каждой поликлинике, верно?
Вы можете прикрепиться к любой поликлинике, и никто не может вам в этом отказать
Могут ли отказать в приеме в поликлинике, если у вас нет с собой полиса?
Какую из перечисленных услуг можно получить бесплатно, даже если вас просят заплатить?
Можно ли получить налоговый вычет за лекарства и витамины?
Врач говорит, что за удаление зуба мудрости нужно платить. Раскошелитесь?
Может, еще и бесплатный массаж по полису ОМС пойдете делать?
Вам отказали в бесплатной услуге. Кому будете жаловаться?
Вас укусил клещ, но в травмпункте отказываются ставить иммуноглобулин бесплатно. Это вообще нормально?
Вы отказались от госпитализации ребенка. Могут ли вас из-за этого лишить родительских прав?
Врач отказывается давать ребенку обезболивающее и говорит: «Надо немножко потерпеть». Будете терпеть?
И это далеко не все важные вопросы, которые вы можете решить вместе с нами. Полезные тесты выходят каждый понедельник. Например, раньше мы узнавали, как переспорить инспектора ДПС, находили свое место в родительском чатике, пытались понять сленг школьников и даже разбирались, как не стать героем печальной кредитной истории.