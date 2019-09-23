Я только спросить! Угадайте, что вам должны в поликлинике бесплатно

Вы будете безропотно ждать своей очереди в поликлинике или станете добиваться прав на помощь? Да и вообще, какие права есть у пациентов? Стоит ли платить за удаление «восьмерки», кому положены бесплатные бахилы, когда можно сделать бесплатный массаж и еще восемь острых вопросов, на которые не ответил бы даже Гиппократ. Полный список того, что вам положено бесплатно по полису ОМС, вы найдете в бесконечно длинном постановлении российского правительства. Но прежде чем вы пойдете его читать (а там, кстати, много интересного), проверьте себя в полезном понедельничном тесте.

