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Проблема

«Где дороги?»: на Плющихинском выкопали траншею и бросили — теперь туда падают дети

Выкопанный и брошенный котлован, а также последствия свежего ремонта дорожников

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Траншея на Высоцкого&nbsp;

Траншея на Высоцкого 

В новом, 44-м выпуске проекта «Где дороги?»: опасные котлованы на Плющихинском жилмассиве, странный ремонт тротуаров на Богдана Хмельницкого, а также невидимые светофоры и дорожные знаки. 

«На улице Высоцкого, 29 хотели организовать незаконно за выходные парковки к строящемуся зданию торгового центра. После возмущения жителей работы приостановлены, котлованы брошены, администрация молчит...

Детям грозит опасность

Детям грозит опасность

... Дети идут в школу № 195 и, толкая друг друга, падают в ямы. Администрации школы и детских садов в шоке», — рассказывает читатель Алексей.

Светофоров не видно из-за временных знаков

Светофоров не видно из-за временных знаков

«На ГБШ возле ТЦ "Дружба" уже которую неделю стоят временные знаки. Мало того что дорогу сузили и работы не ведут, так ещё и светофор не видно», — жалуется Ольга.

Знак перехода загорожен киоском

Знак перехода загорожен киоском

Еще проблемы с дорожными знаками. «Знак пешеходного перехода, спрятанный за киоск с мороженым, перевешивать не стали», — подметили читатели. 

На Богдана Хмельницкого

На Богдана Хмельницкого

На Богдана Хмельницкого идет ремонт. «Гениально. Засыпать щебнем газон, а потом сверху земли накидать», — возмущен читатель Аркадий.

Деревьям грозит опасность

Деревьям грозит опасность

«Устанавливаются бордюрные камни, при этом совсем не оставляют места для приствольных кругов у деревьев. Бордюры стоят вплотную к стволам, что неминуемо приведет к порче и гибели деревьев», — добавляет Татьяна. 

Улицу Александра Невского починили частично

Улицу Александра Невского починили частично

Улицу Александра Невского отремонтировали, но только частями. Многие места с колеёй и ямами оставили как есть. Почему нельзя было починить всю улицу, раз уж пригнали сюда технику и развернули работы?

Улица Демьяна Бедного выглядит заброшенной

Улица Демьяна Бедного выглядит заброшенной

Улица Демьяна Бедного в центральной части Новосибирска. Какая-то «заброшка». 

Тротуары в левобережье

Тротуары в левобережье

«Это тротуар с остановки "Титова" до Троллейной, 21», — информируют местные жители.

После ремонта в Академгородке

После ремонта в Академгородке

«Хочу показать, как отремонтировали проезжую часть на Цветном проезде. Во дворах 7-го и 9-го домов всё сделали хорошо, ровно и с новыми бордюрами, а саму проезжую часть как будто просто засыпали местами тем, что осталось», — рассказывает читательница Жанна. 

Интересуетесь машинами и всем, что с ними связано? Почитайте исповедь таксиста: как зарабатывают 70 тысяч в такси и почему операторы уронили цены.

Внимание, рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

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Где дороги?ямы

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    КОММЕНТАРИИ (23)

    23 сен 2019 в 08:11

    Я вообще не понимаю смысла в установке бордюров вокруг деревьев. Они же итак на газоне.

    Фото пользователя
    23 сен 2019 в 08:08

    В следующей части прошу запечатлеть 1905 года, на которой яма на яме...

    Сурикат
    23 сен 2019 в 08:13

    Интересно, сколько этих выпусков еще будет? И ведь, заметьте, каждый раз все новые проблемные места. У нас вообще городом кто нибудь управляет? Зачем нам тогда мэрия, местные администрации?