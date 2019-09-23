«Где дороги?»: на Плющихинском выкопали траншею и бросили — теперь туда падают дети

В новом, 44-м выпуске проекта «Где дороги?»: опасные котлованы на Плющихинском жилмассиве, странный ремонт тротуаров на Богдана Хмельницкого, а также невидимые светофоры и дорожные знаки.
«На улице Высоцкого, 29 хотели организовать незаконно за выходные парковки к строящемуся зданию торгового центра. После возмущения жителей работы приостановлены, котлованы брошены, администрация молчит...
... Дети идут в школу № 195 и, толкая друг друга, падают в ямы. Администрации школы и детских садов в шоке», — рассказывает читатель Алексей.
«На ГБШ возле ТЦ "Дружба" уже которую неделю стоят временные знаки. Мало того что дорогу сузили и работы не ведут, так ещё и светофор не видно», — жалуется Ольга.
Еще проблемы с дорожными знаками. «Знак пешеходного перехода, спрятанный за киоск с мороженым, перевешивать не стали», — подметили читатели.
На Богдана Хмельницкого идет ремонт. «Гениально. Засыпать щебнем газон, а потом сверху земли накидать», — возмущен читатель Аркадий.
«Устанавливаются бордюрные камни, при этом совсем не оставляют места для приствольных кругов у деревьев. Бордюры стоят вплотную к стволам, что неминуемо приведет к порче и гибели деревьев», — добавляет Татьяна.
Улицу Александра Невского отремонтировали, но только частями. Многие места с колеёй и ямами оставили как есть. Почему нельзя было починить всю улицу, раз уж пригнали сюда технику и развернули работы?
Улица Демьяна Бедного в центральной части Новосибирска. Какая-то «заброшка».
«Это тротуар с остановки "Титова" до Троллейной, 21», — информируют местные жители.
«Хочу показать, как отремонтировали проезжую часть на Цветном проезде. Во дворах 7-го и 9-го домов всё сделали хорошо, ровно и с новыми бордюрами, а саму проезжую часть как будто просто засыпали местами тем, что осталось», — рассказывает читательница Жанна.
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