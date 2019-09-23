«Где дороги?»: на Плющихинском выкопали траншею и бросили — теперь туда падают дети

Траншея на Высоцкого Фото: читатель НГС

В новом, 44-м выпуске проекта «Где дороги?»: опасные котлованы на Плющихинском жилмассиве, странный ремонт тротуаров на Богдана Хмельницкого, а также невидимые светофоры и дорожные знаки. «На улице Высоцкого, 29 хотели организовать незаконно за выходные парковки к строящемуся зданию торгового центра. После возмущения жителей работы приостановлены, котлованы брошены, администрация молчит...

Детям грозит опасность Фото: читатель НГС

... Дети идут в школу № 195 и, толкая друг друга, падают в ямы. Администрации школы и детских садов в шоке», — рассказывает читатель Алексей.



Светофоров не видно из-за временных знаков Фото: читатель НГС

«На ГБШ возле ТЦ "Дружба" уже которую неделю стоят временные знаки. Мало того что дорогу сузили и работы не ведут, так ещё и светофор не видно», — жалуется Ольга.

Знак перехода загорожен киоском Фото: читатель НГС

Еще проблемы с дорожными знаками. «Знак пешеходного перехода, спрятанный за киоск с мороженым, перевешивать не стали», — подметили читатели.

На Богдана Хмельницкого Фото: читатель НГС

На Богдана Хмельницкого идет ремонт. «Гениально. Засыпать щебнем газон, а потом сверху земли накидать», — возмущен читатель Аркадий.

Деревьям грозит опасность Фото: читатель НГС

«Устанавливаются бордюрные камни, при этом совсем не оставляют места для приствольных кругов у деревьев. Бордюры стоят вплотную к стволам, что неминуемо приведет к порче и гибели деревьев», — добавляет Татьяна.

Улицу Александра Невского починили частично Фото: Дмитрий Косенко

Улицу Александра Невского отремонтировали, но только частями. Многие места с колеёй и ямами оставили как есть. Почему нельзя было починить всю улицу, раз уж пригнали сюда технику и развернули работы?

Улица Демьяна Бедного выглядит заброшенной Фото: Дмитрий Косенко

Улица Демьяна Бедного в центральной части Новосибирска. Какая-то «заброшка».

Тротуары в левобережье Фото: читатель НГС

«Это тротуар с остановки "Титова" до Троллейной, 21», — информируют местные жители.



После ремонта в Академгородке Фото: читатель НГС