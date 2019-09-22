«Я паркуюсь, как чудак»: джип Lexus запер девушку на парковке — выпутывайся сама, как хочешь

Внедорожник Lexus Фото: читатель НГС

В новом, 145-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь, как чудак»: как поставить машину, чтобы другие не уехали, как нужно парковаться на автобусных остановках и как правильно использовать зеленые газоны.

Девушка не может выехать, не нарушая правил Фото: читатель НГС

«Собиралась выехать с парковки на Кошурникова, 8/1, но владелец джипа так торопился, что решил не ждать, когда я отъеду, а перекрыть выезд с парковки. Справа тротуар, слева не объехать, за мной машина и тупик», — жалуется читательница Ирина.

На газоне в Академгородке Фото: читатель НГС

«Поликлиника на Морском, все газоны заняли, детишкам погулять негде!» — возмущаются жители Академического городка.



Полиция на инвалидной стоянке Фото: читатель НГС

«Автомобиль полиции стоит в зоне действия знака "Парковка для инвалидов" по адресу Серебренниковская, 42. По какой причине он там стоит? И будет ли выписан штраф 5000 рублей за неправильную парковку?» — задается вопросами читатель Евгений.

Тротуар на Пархоменко Фото: читатель НГС

«Парковка в первом переулке Пархоменко», — сообщает читатель Виталий.

На тротуаре в центре Фото: читатель НГС

«Возле Оперного на тротуаре», — информирует Петр.



Пешеходная зона на улице Ленина Фото: читатель НГС

Массовая стоянка на Ленина, как в порядке вещей.

Стоянка в проезде Фото: читатель НГС

«Просто встал. Просто вышел. Просто ушёл. Не молодой. Солидный мужчина с пустой головой и наплевательским отношением. Чудак на другую букву. Но жизнь — бумеранг. Кстати обратите внимание на задний план. Море места для парковки», — пишет читатель Антон.



Пешеходам не пройти Фото: читатель НГС

«Горский, 43. Машина так стоит два дня», — ведет наблюдение Мария.

Место для инвалидов Фото: читатель НГС

«Мерседес» стоит на инвалидном месте.

Стоянка на автобусной остановке Фото: читатель НГС

«Прямо на автобусной остановке "Ж/м Станиславский", наполовину на проезжей части. Как хотят, так пусть автобусы и подъезжают к остановке. Не говоря уже о том, что зад мешает проезду других авто по полосе», — сообщает Татьяна.

Уничтожитель газонов Фото: читатель НГС