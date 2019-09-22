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Я паркуюсь как чудак
Фоторепортаж

«Я паркуюсь, как чудак»: джип Lexus запер девушку на парковке — выпутывайся сама, как хочешь

Lexus перекрыл проезд, а машина полиции заняла инвалидные места

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Внедорожник Lexus

Внедорожник Lexus

В новом, 145-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь, как чудак»: как поставить машину, чтобы другие не уехали, как нужно парковаться на автобусных остановках и как правильно использовать зеленые газоны. 

Девушка не может выехать, не нарушая правил

Девушка не может выехать, не нарушая правил

«Собиралась выехать с парковки на Кошурникова, 8/1, но владелец джипа так торопился, что решил не ждать, когда я отъеду, а перекрыть выезд с парковки. Справа тротуар, слева не объехать, за мной машина и тупик», — жалуется читательница Ирина. 

На газоне в Академгородке

На газоне в Академгородке

«Поликлиника на Морском, все газоны заняли, детишкам погулять негде!» — возмущаются жители Академического городка. 

Полиция на инвалидной стоянке

Полиция на инвалидной стоянке

«Автомобиль полиции стоит в зоне действия знака "Парковка для инвалидов" по адресу Серебренниковская, 42. По какой причине он там стоит? И будет ли выписан штраф 5000 рублей за неправильную парковку?» — задается вопросами читатель Евгений. 

Тротуар на&nbsp;Пархоменко

Тротуар на Пархоменко

«Парковка в первом переулке Пархоменко», — сообщает читатель Виталий.

На тротуаре в центре&nbsp;

На тротуаре в центре 

«Возле Оперного на тротуаре», — информирует Петр.

Пешеходная зона на улице Ленина

Пешеходная зона на улице Ленина

Массовая стоянка на Ленина, как в порядке вещей.

Стоянка в проезде

Стоянка в проезде

«Просто встал. Просто вышел. Просто ушёл. Не молодой. Солидный мужчина с пустой головой и наплевательским отношением. Чудак на другую букву. Но жизнь — бумеранг. Кстати обратите внимание на задний план. Море места для парковки», — пишет читатель Антон.

Пешеходам не пройти

Пешеходам не пройти

«Горский, 43. Машина так стоит два дня», — ведет наблюдение Мария.

Место для инвалидов

Место для инвалидов

«Мерседес» стоит на инвалидном месте. 

Стоянка на автобусной остановке

Стоянка на автобусной остановке

«Прямо на автобусной остановке "Ж/м Станиславский", наполовину на проезжей части. Как хотят, так пусть автобусы и подъезжают к остановке. Не говоря уже о том, что зад мешает проезду других авто по полосе», — сообщает Татьяна.

Уничтожитель газонов

Уничтожитель газонов

Красивый блестящий внедорожник. Стоит посреди раскатанного газона, как одно животное в хлеву. 

Интересуетесь машинами и всем, что с ними связано? Почитайте исповедь таксиста: как зарабатывают 70 тысяч в такси и почему операторы уронили цены.

Рубрика «Я паркуюсь, как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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    КОММЕНТАРИИ (0)

    Плишывиц Пу
    22 сен 2019 в 00:12

    Хамло сплашное кругом в этом сибирске 🤢