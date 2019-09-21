Куда ты рулишь?: пенсионер на «Тойоте» не уступил дорогу - надо ли таранить его из принципа (видео)

Белая «Тойота Королла» пыталась проскочить перед синей «Субару Легаси» Фото: vk.com/act54

Сегодня в проекте «Куда ты рулишь?» разбираем столкновение двух легковушек на небольшом перекрестке в центре города. Одной из машин управлял 72-летний пенсионер, он должен был уступить дорогу, захотел проскочить перед другой машиной, но не успел. Мог ли второй участник предотвратить ДТП и вообще, стоит ли таранить нарушителей до последнего, если ты прав - выясним вместе с экспертом. 16 сентября, небольшой перекресток улицы Дмитрия Шамшурина и улицы Димитрова возле гостиницы «Азимут». Белая «Тойота Королла» пытается повернуть, торопится и не успевает проскочить перед синей «Субару Легаси». Удар приходится в заднюю левую часть «Тойоты», машину отбрасывает, а потом, видимо, водитель непроизвольно давит на педаль газа. «Королла» проезжает вдоль забора и врезается в столб. Смотрите видео, удар на 7-й секунде.

Видео vk.com/act54

Официально: по данным сводки УГИБДД ГУ МВД РФ по Новосибирской области, 16 сентября в Железнодорожном районе по адресу Дмитрия Шамшурина, 1 на перекрестке неравнозначных дорог произошло столкновение «Тойоты» под управлением водителя 1947 г.р. и «Субару» под управлением водителя 1992 г.р. Оба водителя трезвые, не пострадали. По мнению эксперта-юриста Дениса Алмазова, однозначная вина лежит на водителе «Тойоты», ведь он должен был уступить дорогу согласно п.13.9 ПДД. Что же касается возможности водителя «Субару» остановиться и не таранить «Тойоту» до последнего, тут надо изучать, была ли у него техническая возможность затормозить. «Это вопрос чисто технический, а не юридический, автоэкспертам для расчета. Преднамеренность под большим сомнением: водитель "Субару" мог не видеть, так как мешал строительный забор. Скорость не увеличивал, видно, что тормозит. Если ехал по главной дороге, то он прав», - объясняет специалист. Пункт 13.9 ПДД. «На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся по главной, независимо от направления их дальнейшего движения».



Тот, кто движется по главной дороге, вопреки обывательскому мнению некоторых автолюбителей, также должен тормозить при виде опасности. А не таранить до последнего из принципа или желания проучить. Эта норма тоже закреплена в правилах. Пункт 10.1 ПДД. «...При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства».

Вот только не всегда можно понять, был ли водитель «в состоянии обнаружить опасность», или нет. В любом случае при приближении к перекрестку с плохим обзором, даже если вы едете по главной, лучше быть готовым к внезапному выезду нарушителя - снизить скорость и настроиться на экстренное торможение.

Мог ли водитель «Субару» предотвратить ДТП?