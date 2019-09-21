Еда против осени: как питаться в холода, чтобы не пришлось худеть к лету

В проекте «Интересно про еду» мы рассказываем внезапные факты как о конкретных продуктах, так и о том, что происходит с нами, когда мы едим. Недавно мы выяснили, что яйца с двумя желтками несут курочки-старушки, а квашеная капуста — это не только халявный афродизиак, но и источник витаминов для всего тела, от ногтей до костей. Сегодня разберемся с тем, почему в холода нас тянет покушать чуть больше, чем обычно.
Правда ли, что еда повышает настроение? Что есть, чтобы не мерзнуть? Почему одни любят сладкое, а других от него воротит? Объясняет психолог, специалист по работе с расстройствами пищевого поведения Сергей Леонов.
Чем холоднее на улице, тем организму надо больше витаминов
Чёткой взаимосвязи между погодой и дефицитом витаминов нет. Понятно, что летом, когда мы едим в разы больше фруктов, овощей и зелени, дефицит полезных микроэлементов меньше или его нет вообще. Если в остальное время питаться по-другому, дефицит может возникнуть.
Из-за непогоды хочется больше есть
Да, и этому есть две причины. Первая — сами холода, в такое время тянет на горячую пищу и горячие напитки. Причем неважно, что это за еда, — каждый выбирает то, что ему нравится. Вторая причина — эмоциональная: хмурая погода, мало солнца, гулять уже не так приятно, впечатлений меньше. Сразу хочется есть, потому что еда — это источник пищевого удовольствия и эндорфинов. Не обязательно вас будет тянуть на что-то вредное, но однозначно вы захотите чего-то вкусного: любите пирожное — потянетесь за пирожным, скучали по гуляшу — будете есть его с удовольствием. Как правило, в так моменты хочется или сладкого, или жирного.
Вкусовые привычки меняются со временем года
Такое бывает, но без чёткого разделения, что весной нравится одна еда, а осенью — другая. Скорее это связано с местом проживания и тем, какие продукты доступны. Осенью и зимой, когда холодно, с большей вероятностью захочется горячего — и это нормально: организм тратит больше энергии на то, чтобы греться. В то же время летом, в жару горячей еды не хочется, предпочтение будет отдано окрошке или салату — потому что такая еда опять же будет приятней телу.
Еда согревает
Да, но не в том смысле, что сразу после приема пищи у вас повышается температура. Она остается в норме, на уровне 36,6 градуса, но усиливается обмен веществ. После горячей еды он повышается на 15–20%, вы ощущаете прилив тепла и комфорт. После холодной еды такого выраженного эффекта нет. Да и вам самим эта истина знакома интуитивно: когда вы с холода заходите в кафе, то машинально выберете что-то горячее, чтобы погреться.
Так что, если вам предстоит провести несколько часов на холоде, отдавайте предпочтение горячей пище: между супом и бутербродом выбирайте первое.
Почему одни любят сладкое, а другие — нет?
На вкусовые пристрастия влияет много факторов. Во-первых, культура питания в семье — мы смотрим, как едят родители, и формируем свои вкусовые привычки. Во-вторых, индивидуальные особенности организма: кто-то ест рыбу, а кто-то её не переваривает. Третье — это эмоциональный фактор, в данном случае человек ест не из-за голода, а чтобы поменять настроение. Кому-то помогает шоколад, а кому-то нет. Ну а четвертый фактор — это реклама, её делают так, чтобы навязать вкусовые предпочтения. Разрекламированный продукт будет казаться вкусным, хотя тело может ощущать иначе.
Важно, как мы едим. Можно быстро проглотить пирожное, и первые секунды вкус его будет приятным. Но если попробуете съесть пирожное медленно, сосредотачиваясь на каждом кусочке, в конце заметите вкус маргарина.
Еда поднимает настроение
Особенно еда с простыми углеводами и жирами: это сладости, сахар, белый хлеб, выпечка, йогурты и так далее. Такая еда воздействует на психические процессы, выделяется серотонин, который отвечает за эмоциональные состояния. Второй «психологический» эффект еды — она притупляет неприятные эмоции.
Но если вам плохо, и вы не знаете, как поднять настроение, к еде всё же лучше не прибегать: она нужна для утоления голода, а не для позитива. Впрочем, тарелка горячего супа хмурой осенью поможет телу чувствовать себя лучше.
Как питаться, чтобы не набрать лишнего к лету?
- Каждый день начинайте с плотного завтрака. По данным исследований, процент людей с избыточным весом среди тех, кто не завтракает, выше, чем среди тех, кто завтрак не пропускает. К тому же с первым приемом пищи в организме запускаются обменные процессы.
- Следите, чтобы в вашем рационе была сытная еда: сложные углеводы (каши, макароны, картофель, черный хлеб) и белок (мясо, птица, рыба, морепродукты) — такая еда насыщает на несколько часов.
- Питайтесь каждые четыре — четыре с половиной часа, чтобы не копить голод.
- Следите, чтобы в рационе было достаточно овощей и фруктов, — это летом самим хочется их есть, а с приходом холодов уже меньше. Но если резко сократить объем фруктов и овощей, то сократится количество полезных микроэлементов, витаминов, фитонутриентов в организме.
Если вы хотите предложить нам тему для обсуждения или готовы выступить фуд-экспертом, пишите на почту редакции rednews@iportal.ru.