Еда против осени: как питаться в холода, чтобы не пришлось худеть к лету

Осенний рацион после жаркого лета: тёплые напитки и супчики возвращаются Фото: Дарья Селенская / Сеть городских порталов

В проекте «Интересно про еду» мы рассказываем внезапные факты как о конкретных продуктах, так и о том, что происходит с нами, когда мы едим. Недавно мы выяснили, что яйца с двумя желтками несут курочки-старушки, а квашеная капуста — это не только халявный афродизиак, но и источник витаминов для всего тела, от ногтей до костей. Сегодня разберемся с тем, почему в холода нас тянет покушать чуть больше, чем обычно.

Правда ли, что еда повышает настроение? Что есть, чтобы не мерзнуть? Почему одни любят сладкое, а других от него воротит? Объясняет психолог, специалист по работе с расстройствами пищевого поведения Сергей Леонов.



Чем холоднее на улице, тем организму надо больше витаминов

Чёткой взаимосвязи между погодой и дефицитом витаминов нет. Понятно, что летом, когда мы едим в разы больше фруктов, овощей и зелени, дефицит полезных микроэлементов меньше или его нет вообще. Если в остальное время питаться по-другому, дефицит может возникнуть.

Из-за непогоды хочется больше есть

Да, и этому есть две причины. Первая — сами холода, в такое время тянет на горячую пищу и горячие напитки. Причем неважно, что это за еда, — каждый выбирает то, что ему нравится. Вторая причина — эмоциональная: хмурая погода, мало солнца, гулять уже не так приятно, впечатлений меньше. Сразу хочется есть, потому что еда — это источник пищевого удовольствия и эндорфинов. Не обязательно вас будет тянуть на что-то вредное, но однозначно вы захотите чего-то вкусного: любите пирожное — потянетесь за пирожным, скучали по гуляшу — будете есть его с удовольствием. Как правило, в так моменты хочется или сладкого, или жирного.

С холодами больше тянет на вкусненькое, но лучше, чтобы это вкусненькое было горячим и сытным Фото: Татьяна Кривенко / NGS.RU

Вкусовые привычки меняются со временем года



Такое бывает, но без чёткого разделения, что весной нравится одна еда, а осенью — другая. Скорее это связано с местом проживания и тем, какие продукты доступны. Осенью и зимой, когда холодно, с большей вероятностью захочется горячего — и это нормально: организм тратит больше энергии на то, чтобы греться. В то же время летом, в жару горячей еды не хочется, предпочтение будет отдано окрошке или салату — потому что такая еда опять же будет приятней телу.



Из-за жары организму хочется лёгкой пищи, а вот с приходом осени фрукты и овощи уступают место горячей еде Фото: Дарья Селенская / Сеть городских порталов

Еда согревает

Да, но не в том смысле, что сразу после приема пищи у вас повышается температура. Она остается в норме, на уровне 36,6 градуса, но усиливается обмен веществ. После горячей еды он повышается на 15–20%, вы ощущаете прилив тепла и комфорт. После холодной еды такого выраженного эффекта нет. Да и вам самим эта истина знакома интуитивно: когда вы с холода заходите в кафе, то машинально выберете что-то горячее, чтобы погреться.

Так что, если вам предстоит провести несколько часов на холоде, отдавайте предпочтение горячей пище: между супом и бутербродом выбирайте первое.



Тарелка первого или второго обеспечит ваше тело теплом на несколько часов Фото: Ирина Шарова / 72.RU

Почему одни любят сладкое, а другие — нет?

На вкусовые пристрастия влияет много факторов. Во-первых, культура питания в семье — мы смотрим, как едят родители, и формируем свои вкусовые привычки. Во-вторых, индивидуальные особенности организма: кто-то ест рыбу, а кто-то её не переваривает. Третье — это эмоциональный фактор, в данном случае человек ест не из-за голода, а чтобы поменять настроение. Кому-то помогает шоколад, а кому-то нет. Ну а четвертый фактор — это реклама, её делают так, чтобы навязать вкусовые предпочтения. Разрекламированный продукт будет казаться вкусным, хотя тело может ощущать иначе.

Важно, как мы едим. Можно быстро проглотить пирожное, и первые секунды вкус его будет приятным. Но если попробуете съесть пирожное медленно, сосредотачиваясь на каждом кусочке, в конце заметите вкус маргарина.



Что и как едят ваши родители — фундамент для культуры питания у вас самих Фото: Стас Соколов / NGS.RU

Еда поднимает настроение

Особенно еда с простыми углеводами и жирами: это сладости, сахар, белый хлеб, выпечка, йогурты и так далее. Такая еда воздействует на психические процессы, выделяется серотонин, который отвечает за эмоциональные состояния. Второй «психологический» эффект еды — она притупляет неприятные эмоции.

