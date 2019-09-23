Обломки 90-х: 10 указателей на улицах Новосибирска, которые надолго пережили своих хозяев

Облупленные драконы на входе в давно закрытый ресторан «Иероглиф» выглядят как развалины ушедшей цивилизации Фото: Стас Соколов

На улицах города порой можно заметить удивительные вещи: старую выцветшую рекламу и указатели давно исчезнувших компаний и брендов. Эти осколки прошлого — как черепки древней посуды, за каждым стоит судьба некогда процветающего, а теперь уже забытого предприятия. Обозреватель НГС собрал коллекцию таких городских артефактов и вспомнил, кто в своё время их повесил на стенах и столбах. С рекламой в Новосибирске всё строго. Даже исправно работающие предприятия вынуждены периодически пересогласовывать свои вывески, завешивая их, пока суд да дело, черными и белыми тряпками. Но бывает и так, что вывеска давно висит без должной бумажки, а выписать за это штраф уже некому.



Табличка на Димитрова, 13 намного пережила само финансовое учреждение Фото: Стас Соколов

Вот на углу Вокзальной магистрали и проспекта Димитрова притаилась скромная конструкция «Сибэкобанка». Человеку младше 30 лет это название наверняка ничего не скажет. А ведь когда-то это была одна из самых мощных новосибирских финансовых структур. Созданный в 1992 году, он, например, был генеральным агентом по размещению ценных бумаг администрации Новосибирской области. В начале 2000-х банк вошел в холдинг «Росинбанк», а к концу десятилетия было упразднено и само его название.



Старая реклама услуг ксерокса напротив ТЦ «Виндзор» (Вокзальная магистраль, 5/1) Фото: Стас Соколов

Здесь же, чуть ближе к вокзалу, предлагает копировальные услуги давно не работающий лайтбокс (конструкция с прозрачными стенками и подсветкой внутри). Ксерокопирование, конечно, всё еще актуально, но уже не настолько, чтобы арендовать под такой бизнес помещение на оживленной улице в центре.



Облупившаяся табличка на доме, где долгое время жил и работал магазин «Алькор» Фото: Стас Соколов

На том же доме облупившаяся табличка с номером и названием магазина, который, когда-то «знали все дети». И не то чтобы дети перестали играть в игры, просто для их покупки уже не нужно никуда ходить. Да и сами гаджеты для игр теперь можно заказать через интернет с доставкой до ближайшей удобной точки выдачи. Магазин здесь закрылся, впрочем, не так давно (да и то переехав по другому адресу). Но табличка с номером дома выглядит, словно её повесили в те времена, когда любой новосибирец без заминки мог продолжить: «Алькор — это между вокзалом и ЦУМом».



В 90-х в помещении, которое сейчас занимает универсам «Мария Ра» (Нарымская, 21), работал «торговый центр» Фото: Стас Соколов

Над магазином «Мария Ра» на Нарымской висит еле заметная уже вывеска «Коммерческий торговый центр». Сейчас сочетание это как-то царапает ухо и глаз (торговля — это же и есть форма коммерции). Но в начале 90-х, когда появлялись первые частные магазины, их создатели были так горды этим обстоятельством, что хотели словом «коммерческий» отделить себя от только начавшей приватизироваться государственной торговли.



Компания «ВИНАП» до сих пор существует, но алкогольных напитков уже не выпускает Фото: Стас Соколов

Завод «ВИНАП» (вина, напитки, пиво) когда-то был крупнейшим производителем всего, что можно выпить (от лимонада до водки). Но шаг за шагом предприятие утратило позиции везде. Где-то производственные мощности были просто проданы новому владельцу (так, например, случилось с пивоварней, купленной «Хайнекеном»), где-то предприятие вытеснили с рынка конкуренты. В конце прошлого десятилетия остатки активов предприятия продавались по частям. Сейчас работающая здесь под этим названием компания занимается зерновыми и масленичными культурами.



Конструкция на здании (Ватутина, 28) когда-то указывала на фирменный магазин одежды фабрики «Северянка» Фото: Стас Соколов

Ромашка на торце жилого дома на Ватутина существовала ещё в советское время. Однако в отличие от других подобных вывесок она не была заброшена, её ещё долго периодически подновляли. Ведь внизу в этом доме работал фирменный магазин фабрики «Северянка». Но пришло время и фабрике, и магазину. Сейчас здесь находится несколько разных торговых точек (булочная, магазин цветов и т. д.). И даже сама остановка уже сменила название с «Северянки» на «ГУМ "Россия"».



Нотариальная контора по этому адресу перестала работать, по всей видимости, как минимум в 2005 году Фото: Стас Соколов

Трудно сказать, пытается ли кто-то попасть в эту нотариальную контору через вход со двора. Но вот дозвониться до нотариуса по указанным телефонам будет проблематично. Новосибирск перешёл на семизначные номера ещё в 2005 году. И судя по внешнему виду, эта вывеска с тех времён здесь и висит.

Банк «Алемар» был продан новому владельцу ещё в 2010 году Фото: Стас Соколов

На Затулинке обнаружилась одинокая табличка-указатель, ведущая к отделению давно не существующего банка «Алемар». В 90-х это была довольно крупная местная финансовая группа (включала также финансовую компанию, занимавшуюся операциями на фондовом рынке). Но постепенно владельцы перебрались в Москву, а сам банк был куплен «Межтопэнергобанком». Последний раз это название всплыло в прессе, когда в 2015 году в Москве был задержан бывший основной владелец «Алемара» Леонид Меламед.

Торговля билетами утратила актуальность Фото: Стас Соколов

Иногда уже трудно опознать хозяина вывески. Когда-то в этом доме на проспекте Карла Маркса, 1 можно было купить билеты на самолёт или поезд. Нынче эта услуга стала почти такой же редкой, как пошив платьев на заказ, — билеты куда угодно сегодня можно приобрести, просто поводив немного пальцем по экрану смартфона.

Установленный ещё в 80-х знак простоял как минимум до начала 2010-х Фото: Стас Соколов