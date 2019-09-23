Обломки 90-х: 10 указателей на улицах Новосибирска, которые надолго пережили своих хозяев

На улицах города порой можно заметить удивительные вещи: старую выцветшую рекламу и указатели давно исчезнувших компаний и брендов. Эти осколки прошлого — как черепки древней посуды, за каждым стоит судьба некогда процветающего, а теперь уже забытого предприятия. Обозреватель НГС собрал коллекцию таких городских артефактов и вспомнил, кто в своё время их повесил на стенах и столбах.
С рекламой в Новосибирске всё строго. Даже исправно работающие предприятия вынуждены периодически пересогласовывать свои вывески, завешивая их, пока суд да дело, черными и белыми тряпками. Но бывает и так, что вывеска давно висит без должной бумажки, а выписать за это штраф уже некому.
Вот на углу Вокзальной магистрали и проспекта Димитрова притаилась скромная конструкция «Сибэкобанка». Человеку младше 30 лет это название наверняка ничего не скажет. А ведь когда-то это была одна из самых мощных новосибирских финансовых структур. Созданный в 1992 году, он, например, был генеральным агентом по размещению ценных бумаг администрации Новосибирской области. В начале 2000-х банк вошел в холдинг «Росинбанк», а к концу десятилетия было упразднено и само его название.
Здесь же, чуть ближе к вокзалу, предлагает копировальные услуги давно не работающий лайтбокс (конструкция с прозрачными стенками и подсветкой внутри). Ксерокопирование, конечно, всё еще актуально, но уже не настолько, чтобы арендовать под такой бизнес помещение на оживленной улице в центре.
На том же доме облупившаяся табличка с номером и названием магазина, который, когда-то «знали все дети». И не то чтобы дети перестали играть в игры, просто для их покупки уже не нужно никуда ходить. Да и сами гаджеты для игр теперь можно заказать через интернет с доставкой до ближайшей удобной точки выдачи. Магазин здесь закрылся, впрочем, не так давно (да и то переехав по другому адресу). Но табличка с номером дома выглядит, словно её повесили в те времена, когда любой новосибирец без заминки мог продолжить: «Алькор — это между вокзалом и ЦУМом».
Над магазином «Мария Ра» на Нарымской висит еле заметная уже вывеска «Коммерческий торговый центр». Сейчас сочетание это как-то царапает ухо и глаз (торговля — это же и есть форма коммерции). Но в начале 90-х, когда появлялись первые частные магазины, их создатели были так горды этим обстоятельством, что хотели словом «коммерческий» отделить себя от только начавшей приватизироваться государственной торговли.
Завод «ВИНАП» (вина, напитки, пиво) когда-то был крупнейшим производителем всего, что можно выпить (от лимонада до водки). Но шаг за шагом предприятие утратило позиции везде. Где-то производственные мощности были просто проданы новому владельцу (так, например, случилось с пивоварней, купленной «Хайнекеном»), где-то предприятие вытеснили с рынка конкуренты. В конце прошлого десятилетия остатки активов предприятия продавались по частям. Сейчас работающая здесь под этим названием компания занимается зерновыми и масленичными культурами.
Ромашка на торце жилого дома на Ватутина существовала ещё в советское время. Однако в отличие от других подобных вывесок она не была заброшена, её ещё долго периодически подновляли. Ведь внизу в этом доме работал фирменный магазин фабрики «Северянка». Но пришло время и фабрике, и магазину. Сейчас здесь находится несколько разных торговых точек (булочная, магазин цветов и т. д.). И даже сама остановка уже сменила название с «Северянки» на «ГУМ "Россия"».
Трудно сказать, пытается ли кто-то попасть в эту нотариальную контору через вход со двора. Но вот дозвониться до нотариуса по указанным телефонам будет проблематично. Новосибирск перешёл на семизначные номера ещё в 2005 году. И судя по внешнему виду, эта вывеска с тех времён здесь и висит.
На Затулинке обнаружилась одинокая табличка-указатель, ведущая к отделению давно не существующего банка «Алемар». В 90-х это была довольно крупная местная финансовая группа (включала также финансовую компанию, занимавшуюся операциями на фондовом рынке). Но постепенно владельцы перебрались в Москву, а сам банк был куплен «Межтопэнергобанком». Последний раз это название всплыло в прессе, когда в 2015 году в Москве был задержан бывший основной владелец «Алемара» Леонид Меламед.
Иногда уже трудно опознать хозяина вывески. Когда-то в этом доме на проспекте Карла Маркса, 1 можно было купить билеты на самолёт или поезд. Нынче эта услуга стала почти такой же редкой, как пошив платьев на заказ, — билеты куда угодно сегодня можно приобрести, просто поводив немного пальцем по экрану смартфона.
Жизнь старых указателей может оборваться в любой момент. Ремонт, желание освободить место для новой рекламы — и вот уже очередная винтажная табличка исчезает с городских улиц. Как исчез, например, этот указатель на завод по производству «Пепси-колы», когда её ещё делали на «ВИНАПе». Кстати, саму американскую газировку тут разливают и сегодня (правда, немного по другому адресу). Это тот редкий случай, когда старая вывеска оказалась менее живучей, чем предприятие, на которое она указывала.