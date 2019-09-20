Соблазнили осень: 9 стильных красоток на улицах города — о том, что купить сейчас, чтобы блистать

Платья и шорты надежно спрятаны (с долей грусти) в шкаф до следующего лета. На смену лёгкому летнему гардеробу достаются тяжеловесные пальто, шарфы и теплые свитера, босоножки меняются на туфли или ботинки, помним про зонт. В магазинах большой выбор всего, что предлагают нам мировые подиумы, — соответствовать легко, главное — знать как. Корреспондент НГС, предварительно изучив, что модно, а что нет, поговорила с сибирячками на улицах города — они рассказали, что необходимо купить к новому сезону, чтобы быть в тренде, и где это найти. А еще модницы рассказали про свои любимые осенние вещи.



Наталья, 33 года, занимается продажей ювелирных украшений



Фото: Алёна Золотухина

«К осени я обычно меняю головные уборы и шарфы. К этому сезону купила новое пальто — я в основном заказываю через интернет, Farfetch мой любимый сайт. В прошлом году я купила ботинки и ходила в них только весной, хочу скорее их надеть. Мне нравится, что сейчас мода на расслабленные тенденции, такой "бомж-стайл". Оверсайз тоже очень нравится, мне комфортно».

Анна, 35 лет, стилист



Фото: Алёна Золотухина

«Сибирская осень своеобразная. У нас холоднее, и те тренды, что нам предлагают магазины, нам не всегда подходят. Я советую выбрать многослойность — надеть теплый свитер под модный тренч, например. Я живу в Италии и покупаю вещи там. А из тех магазинов, что есть здесь, мне нравятся Mango, Zara — это классика, еще United Color of Benetton. В Mango я купила большой теплый свитер-платье, наверное, я не успею дождаться холодов для него, но я вернусь, специально для этого. Хочу сочетать платье с кожаными легинсами, под низ — тонкую водолазку или футболку, можно подчеркнуть талию поясом».­­



Дарья, 22 года, учится в театральном институте



Фото: Алёна Золотухина

«Я отталкиваюсь от обуви и пальто, остальное подбираю к ним. Я не слежу за модой вообще, одеваюсь так, как душе угодно. Скорее хочу надеть свое пальто, оно сшито на заказ, из ткани, очень классное».

Ирина, 19 лет, модель



Фото: Алёна Золотухина

«Обожаю кашемировые свитера, они мягкие. В H&M много классных свитеров, несмотря на то что там невысокая цена. Пальто, обувь — ботинки или ботильоны. Осенью люблю носить свитера, шарфы. Я живу и работаю в Америке, одежду покупаю там, в Новосибирске нет таких магазинов».

Алина, 21 год, SMM-специалист



Фото: Алёна Золотухина

«Обязательно худи, сапоги. Пальто и куртки — моя любовь. Я покупаю одежду в секондах, не в нашем городе — Москва или Питер. Люблю компоновать все, создавать необычные образы. Очень люблю плащ, который сейчас на мне. Я сторонник минимализма, не люблю рюши, блестки».

Кристина, 23 года, менеджер союза театральных деятелей



Фото: Алёна Золотухина

«К осени я первым делом купила красное пальто — скорее уже хочу его надеть. Еще купила много платьев, стараюсь отходить от джинсов. Я за минимализм, аксессуары почти не ношу».



Елена, 32 года, работает в журнале



Фото: Алёна Золотухина

«На осень нужна база — футболки, рубашка free size, тренч модных цветов, лаковая обувь. Я сейчас в поиске завышенных брюк классического кроя, чтобы сочетать со всеми вещами, которые есть у меня в гардеробе. В основном покупаю одежду в масс-маркете, периодически заказываю с сайтов, шоурумы — редко, потому что стараюсь избегать реплик. Чаще хочется носить платья и туфли на каблуках, но не получается».

Василина, 31 год, визажист



Фото: Алёна Золотухина

«Самое главное — иметь три-четыре вещи в базовом гардеробе: джинсы, удобный теплый свитер, тренч или плащ. Кто-то до сих пор предпочитает казаки, я за кроссовки. Я люблю свою куртку-косуху, она никогда не выйдет из моды, жду погоду, чтобы надеть ее».

Валерия, 36 лет, работает в металлопрокате



Фото: Алёна Золотухина