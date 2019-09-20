Соблазнили осень: 9 стильных красоток на улицах города — о том, что купить сейчас, чтобы блистать

Стильные сибирячки рассказали, что купить на осень, чтобы быть в тренде
Фото: Алена Золотухина
Платья и шорты надежно спрятаны (с долей грусти) в шкаф до следующего лета. На смену лёгкому летнему гардеробу достаются тяжеловесные пальто, шарфы и теплые свитера, босоножки меняются на туфли или ботинки, помним про зонт. В магазинах большой выбор всего, что предлагают нам мировые подиумы, — соответствовать легко, главное — знать как. Корреспондент НГС, предварительно изучив, что модно, а что нет, поговорила с сибирячками на улицах города — они рассказали, что необходимо купить к новому сезону, чтобы быть в тренде, и где это найти. А еще модницы рассказали про свои любимые осенние вещи.
Наталья, 33 года, занимается продажей ювелирных украшений
«К осени я обычно меняю головные уборы и шарфы. К этому сезону купила новое пальто — я в основном заказываю через интернет, Farfetch мой любимый сайт. В прошлом году я купила ботинки и ходила в них только весной, хочу скорее их надеть. Мне нравится, что сейчас мода на расслабленные тенденции, такой "бомж-стайл". Оверсайз тоже очень нравится, мне комфортно».
Анна, 35 лет, стилист
«Сибирская осень своеобразная. У нас холоднее, и те тренды, что нам предлагают магазины, нам не всегда подходят. Я советую выбрать многослойность — надеть теплый свитер под модный тренч, например. Я живу в Италии и покупаю вещи там. А из тех магазинов, что есть здесь, мне нравятся Mango, Zara — это классика, еще United Color of Benetton. В Mango я купила большой теплый свитер-платье, наверное, я не успею дождаться холодов для него, но я вернусь, специально для этого. Хочу сочетать платье с кожаными легинсами, под низ — тонкую водолазку или футболку, можно подчеркнуть талию поясом».
Дарья, 22 года, учится в театральном институте
«Я отталкиваюсь от обуви и пальто, остальное подбираю к ним. Я не слежу за модой вообще, одеваюсь так, как душе угодно. Скорее хочу надеть свое пальто, оно сшито на заказ, из ткани, очень классное».
Ирина, 19 лет, модель
«Обожаю кашемировые свитера, они мягкие. В H&M много классных свитеров, несмотря на то что там невысокая цена. Пальто, обувь — ботинки или ботильоны. Осенью люблю носить свитера, шарфы. Я живу и работаю в Америке, одежду покупаю там, в Новосибирске нет таких магазинов».
Алина, 21 год, SMM-специалист
«Обязательно худи, сапоги. Пальто и куртки — моя любовь. Я покупаю одежду в секондах, не в нашем городе — Москва или Питер. Люблю компоновать все, создавать необычные образы. Очень люблю плащ, который сейчас на мне. Я сторонник минимализма, не люблю рюши, блестки».
Кристина, 23 года, менеджер союза театральных деятелей
«К осени я первым делом купила красное пальто — скорее уже хочу его надеть. Еще купила много платьев, стараюсь отходить от джинсов. Я за минимализм, аксессуары почти не ношу».
Елена, 32 года, работает в журнале
«На осень нужна база — футболки, рубашка free size, тренч модных цветов, лаковая обувь. Я сейчас в поиске завышенных брюк классического кроя, чтобы сочетать со всеми вещами, которые есть у меня в гардеробе. В основном покупаю одежду в масс-маркете, периодически заказываю с сайтов, шоурумы — редко, потому что стараюсь избегать реплик. Чаще хочется носить платья и туфли на каблуках, но не получается».
Василина, 31 год, визажист
«Самое главное — иметь три-четыре вещи в базовом гардеробе: джинсы, удобный теплый свитер, тренч или плащ. Кто-то до сих пор предпочитает казаки, я за кроссовки. Я люблю свою куртку-косуху, она никогда не выйдет из моды, жду погоду, чтобы надеть ее».
Валерия, 36 лет, работает в металлопрокате
«К осени я стараюсь обновлять гардероб. Первым делом беру обувь — я фетишист, у меня около 15 пар обуви: кроссовки, кеды, ботинки. Вещи покупаю в разных магазинах — масс-маркет, шоурумы, отдельные магазины. Мне нравится пальто-халат, жду погоду. Вся наша мода меня выводит из равновесия, я не люблю оверсайз, мне больше нравится классика. Хочу надеть кожаную куртку и платье с какими-нибудь ботинками».