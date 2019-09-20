Бесишь до дрожи: НГС сходил на премьеру откровенного спектакля, герои которого оказались на грани

В «Красном факеле» открылся новый сезон. 19 сентября состоялась премьера на Малой сцене — зрителям показали спектакль «Раздражение», где пытаются сохранить равновесие, когда что-то пошло не так. Спектакль поставлен по двум пьесам, которые, как анонсирует режиссёр, дополняют друг друга. Но если в первой части это комедия и можно от души посмеяться над героями и их раздражением, то во второй — скорее драма. Корреспондент НГС.Афиши сходила на премьеру психотерапевтического спектакля и получила 15 очков в тесте на раздражительность.



19 сентября в театре «Красный факел» состоялся премьерный показ спектакля «Раздражение» режиссёра Артёма Находкина. В основе спектакля две одноактовые пьесы: «Раздражение» американского писателя Сэма Бобрика и «Я жду тебя, любимый» итальянских драматургов Дарио Фо и Франки Раме.

Первая часть спектакля так и называется — «Раздражение». Зрителя ждёт эмоциональный накал, который потом, вероятно, пройдёт, и герои найдут выход. Ведь так хочется узнать, как справиться с портящим жизнь раздражением (на близких, прохожих, детей, коллег и так далее), и кажется, что пора идти к психотерапевту.



Елена Жданова в роли доктора Аниты Уэллс (также роль психотерапевта играет Ирина Кривонос) Фото: Виктор Дмитриев

«Ведущий психотерапевт» (так назвали режиссёра спектакля) приглашает зрителя на свою терапию. Перед «сеансом» на экране показывают картинки и предлагают зрителям выбрать понравившуюся. Ваш выбор определит ваш «диагноз». Юмор юмором, но тест и правда немножко похож на метод горе-психолога, который свято верит, что узнает о пациенте всё, когда тот нарисует несуществующее животное.

Герои первой части спектакля — семья психотерапевтов, к ним по очереди ходит один и тот же противный пациент. Сначала он раздражает её, затем его. Да и вообще раздражает он всех — потому и пришёл на приём. В итоге всех троих раздражает правда, которой они, как красной тряпкой, машут друг перед другом.

Олег Майборода в роли доктора Сидни Гейтса Фото: Виктор Дмитриев

В роли главного раздражителя поочерёдно Андрей Яковлев, служивший до этого года в театре под руководством Сергея Афанасьева, и Егор Овечкин — по совместительству художник спектакля.

Второе действие начинается с котиков — да, именно котиков: видео зверушек комментирует Павел Поляков, сыгравший своим голосом «гештальт-терапевта, трансформационного коуча».

Эти модные словечки, вероятно, тоже одна из причин выйти из себя. Не зря в одном из вопросов теста на раздражительность у зрителя поинтересовались, насколько его бесит коллега, который часто употребляет иностранные слова. Вообще, всё оформление спектакля — психотерапевтического сеанса как бы немного подшучивает над тем, какое значение в нашей жизни придают психотерапии. Как будто эти современные люди совсем разучились жить и чуть что бегут жаловаться этим товарищам, которым, как говорит главный герой, повезло с профессией, ведь они берут 150 долларов за всю эту болтовню.

В предпремьерном показе спектакля главного «раздражителя» сыграл Андрей Яковлев, в этом году перешедший в «Красный факел» из театра под руководством Сергея Афанасьева Фото: Виктор Дмитриев

Если в первой части спектакля над раздражением можно смеяться, то во второй («Модель ситуации для анализа № 4 — Мария») — скорее подумать.

Мария достаёт из укромного места свой телефон и всё время говорит с психотерапевтом о своей жизни с нелюбимым мужем, надоедливым родственником и запретной любовью. В соседней комнате плачет ребёнок, а по телефону звонят кредиторы. Разговору героини (актрисы Екатерина Жирова и Дарья Емельянова) всё время кто-то мешает, а зрителю так хочется ей помочь, потому что ещё чуть-чуть — и всё рухнет, ведь градус её раздражения и отчаяния уже зашкаливает.

И снова на помощь приходят котики — они мурчат, смотрят тебе в глаза и что-то делают лапкой. «Примите удобное положение и постарайтесь ни о чем не думать. Расслабьте мышцы лица и представьте, что они как бы "стекают" вниз в блаженстве, — советуют зрителям. — Сосредоточтесь на ваших губах, представьте, что они начинают складываться в улыбку. Когда вы чувствуете, что улыбка сама собой появляется на вашем лице, состояние раздражения и злости пройдёт. Это упражнение ещё называют "Улыбка Будды". Перечисленные упражнения вы можете делать в любом месте при малейшем проявлении раздражения: дома, на работе, в институте, в общественном транспорте, магазине и даже театре».



Спектакль «Раздражение» открыл сезон на Малой сцене Фото: Виктор Дмитриев