Любовь 80-го уровня: история пенсионеров, которые влюбились и вместе уехали жить в дом престарелых

Владимир и Мария Селивановы прожили вместе целых 59 лет Фото: Елена Латыпова

Владимир и Мария Селивановы живут в Нежинском геронтологическом центре в Омске с 2012 года — они вместе больше 62 лет и переехали сюда из Барабинска Новосибирской области. Их браку ровно 59 лет. На их счету уже золотая и изумрудная свадьбы, две дочки, два внука, внучка и шесть правнуков. Несмотря на возраст (Владимиру — 80, а Марии — 78), пенсионеры ведут активный образ жизни, занимаются дачей, имеют множество хобби, гуляют под ручку, читают стихи, а самое главное — по-настоящему любят друг друга. Пообщаться с ними и узнать секреты долгой жизни и счастливых отношений отправились наши коллеги из НГС.ОМСК, которые устроили им фотосессию в стиле love story.

Фото: Елена Латыпова

Маша и Вова

— Давайте без отчеств! Мы еще молодые: Маша и Вова, — начинает Мария.

В однокомнатной квартире Нежинского геронологического центра, в которой живут пенсионеры, светло и уютно. На столе всегда стоят свежие цветы, на полу игрушки, с которыми играют внуки и внучки. Для них же полные тарелки конфет и печенья к чаю. Выкрашенные в больничные синие цвета стены не разглядеть за множеством фотографий, на которых запечатлены дети, внуки, правнуки и сами супруги Селивановы.



Фото: Елена Латыпова

— Мы когда сюда переехали, Маша сразу же начала в стены гвозди забивать и фотографии развешивать. Я испугался, думал, что не положено — столько дырок в стене. Думаю, ну всё, попали мы. А директор зашёл и говорит: «Как красиво!» — с улыбкой вспоминает Владимир первые дни в доме престарелых.

Они с женой переехали сюда по собственному решению из Барабинска. До пенсии Мария работала там воспитателем в детском саду, а Владимир был инженером-электриком. У них была трёхкомнатная квартира, дача, гаражи, хозяйство. Всё это пара решила продать, чтобы купить квартиру в Омске для своей старшей дочери.



— Наташа, дочь, работала здесь, ездила на скорой сюда. Возила бабушек, дедушек. Я тоже здесь бывала. Посмотрела, как здесь всё устроено, с людьми пообщалась и поговорила с мужем. Мы подумали-подумали — и переехали. Вот уже 7 лет здесь. Нам нравится, жаловаться не на что. Мы ни одного раза не жалели. Стыд сказать, мы здесь сами как дети живем, будто мне 17 лет. Все Машенькой называют, — смеётся Мария.

Фото: Елена Латыпова

Знакомство

Мария и Владимир познакомились в Здвинске — это райцентр в Новосибирской области. Мария приехала туда с отцом на сенокос, а Владимир работал на местной подстанции.

— У отца сломалась косилка, и он отправил меня на подстанцию за деталями. Я пришла. Говорю: «Мне нужен начальник подстанции». И тут Володя выходит и говорит важно так: «Я вас слушаю». Я на него так посмотрела, мол, 22 года, какой начальник? Не поверила сначала. А с папой они уже знакомы были. По сути, папа меня отправил знакомиться. Вот и познакомились. Мне понравилось, как с ним уважительно обращаются, что его коллектив любит, — вспоминает Мария впечатления от первой встречи.



Фото: Елена Латыпова

А потом Владимир начал ухаживать. Несмотря на суровое послевоенное время, он делал это очень романтично: дарил цветы, открытки, писал стихи. Помимо романтики, которую всегда старался демонстрировать Владимир, Мария чувствовала ещё и его надежность. Был случай, который она вспоминает спустя годы.

— Мы тогда ещё не поженились. Дружили. Я работала практикантом — вожатой в лагере. Мне 19 лет. Я сама выглядела как мои ребятишки — они были из соседних сёл. Как-то раз они убежали от меня — я бегом к Володе. Он берёт рабочий мотоцикл тут же, и мы едем их искать. Ничего не сказал, не стал опасаться, что мотоцикл государственный. Раз — и всё. Ну мы их всех нашли дома. Я тогда впервые почувствовала эту поддержку, — рассказывает Мария, а Владимир добавляет, что этот случай очень сблизил его с будущей супругой — пока они ехали на мотоцикле, она нежно обняла его.



Фото: Елена Латыпова

Жизнь

К моменту, когда Селивановы поженились, Владимир уже окончил вечернюю школу, а Мария доучивалась на учителя. Затем Владимир поступил в институт, и пара вместе с дочками уехала в Челябинск. Семья жила на стипендию и небольшую зарплату. Владимир старался подрабатывать электриком в институтском общежитии, где ему дали комнату.



Фото: Елена Латыпова

— Я помню, как проректор по научной работе смеялся над нами, что мы семьей, с детьми, хотим прожить на стипендию. Они с замом в открытую хохотали. Ну а потом, когда я защитился, я и Маша стояли с дочками, он подходит, пожал мне руку и говорит: «Простите, ребята. Я в вас не верил. Вы победили», — вспоминает Владимир.

Для Селивановых всегда была очень важна семья. Они старались навещать родителей, где на семейных посиделках Владимир играл на баяне, и все в округе знали, что к соседям приехали дети.

— Мы когда только в Челябинск приехали, в общежитии мест не было. А на квартиру никто не пускает с детьми. Я хожу, спрашиваю, спрашиваю. Потерял надежду. И тут в одно место захожу — там сидит дед и выпивает. Я спросил про жильё, он отказал, но предложил выпить с ним. Я думаю, что надо как-то продолжить разговор, и согласился. Сели, выпили. Он берет гармонь и начинает играть. Старый человек, слуха нет уже, не попадает. Я говорю: «Разрешите?». Он с сомнением протянул. Ну и я как дал! Он говорит: «Всё, живёшь, приходи!». И они оказались такими хорошими людьми, они девочкам были как дедушка с бабушкой, — говорит Владимир.



Фото: Елена Латыпова

В Барабинске, куда позже приехали жить Селивановы, они начали вместе изготавливать сварочные аппараты. Пара обменивала их на нужные в хозяйстве вещи — мясо, дрова, перегной, корма для животных. За один год они вдвоём сделали 30 трансформаторов. Такой бизнес был хорошим подспорьем, и хозяйство Селивановых начало расти.

— Один трансформатор — полкоровы, считай. Кроликов завели. Пошло дело. Маша мне очень помогала. Без неё я бы никак не справился, — говорит Владимир и категорически не соглашается с утверждением, что холостяки живут дольше женатых мужчин.

Фото: Елена Латыпова

— Это зависит от жены. Если ты живешь душа в душу, спокоен, уравновешен, не бесишься, не пьёшь. Никто почти не пьёт в удовольствие. Обычно что-то запивают, горе там, неудачи. Вот я не курю, не пью. Несмотря на то что у меня мама сапожником работала — курила, материться умела так, что мужики завидовали. Я ей табак рубил, — говорит мужчина.

Мария вспоминает, что муж был ревнив и ему не нравилось, когда она красила губы помадой. Он считал, что женщины, которые красятся, разболтаны. Владимир всячески боролся с этим: выкидывал помады и даже добавлял в них перец. Правда, взамен одной испорченной она покупала пять новых. Но со временем, когда краситься начали буквально все девушки, Владимир своё мнение изменил.



Фото: Елена Латыпова

Вспоминает она и другой случай, когда муж с дочкой Наташей помогал ей с посадкой цветов. Цветы росли рядом с дорожкой и мешали проходить. Тогда Владимир и Наташа решили их пересадить. Они обрезали цветы под корень и воткнули их в другом месте.

— Я ничего понять не могу — гибнут и гибнут мои цветы. А потом смотрю, они черенками воткнуты, и всё. Вот я тогда и разозлилась, и посмеялась. Захожу и говорю: «Ну и скотина же ты», — со смехом говорит Мария улыбающемуся мужу.



Фото: Елена Латыпова

Дети

У Марии и Владимира две дочки — 58-летняя Наталья и 55-летняя Ольга. Обе они медицинские работники. Сёстры похожи до такой степени, что их даже путают. Был у Марии и Владимира и сын Евгений, но его не стало очень рано — он погиб после того, как отслужил на флоте пограничником. Парень готовился к экзаменам в институте. Однажды знакомые попросили его подбросить их на машине. Евгений не отказал, но попал в аварию с электричкой на нерегулируемом переезде. Тогда родителям помогла справиться с горем внучка, которая родилась через месяц после трагедии. Поддержка и любовь дочек, внуки и правнуки всегда настраивали пару на позитив.

Фото: Елена Латыпова

— Я с ними горя не знала никогда. Старшая дочь очень ответственная, самостоятельная. А младшая — вихорёк. Меня тут одна женщина попрекала, что раз мы тут, то мы детям не нужны. Это всё неправда. Мы жили в другом городе, независимо от них. А дети, внуки, правнуки — в Омске. Мы сами всё решили, со стороны дочери и полслова намёка на это не было. У нас очень любят внуки и внучки бывать, дед вон с ними гуляет. Я им блины пеку, картошку мою жареную любят, — говорит Мария, а Владимир припоминает случай, когда одна дочь в споре с другой воспользовалась сковородкой. Тогда он быстро разобрался в вопросе, а дочки и сейчас очень дружны.



Фото: Елена Латыпова

Романтика

Огромное место на стене в квартире Селивановых занимает баннер, на котором стоящий на колене Владимир дарит букет алых роз Марии. Я спрашиваю про историю этого снимка, и женщина немного смущается, говорит — одежда на снимке простовата. Оказалось, в тот день пара гуляла в роще и Владимир решил порадовать любимую. Он собрал ей букет полевых цветов, в который, по словам мужчины, вошли и чертополох, и полынь. А уже потом внук решил заменить полевые цветы на классические розы и подарил бабушке и дедушке огромный плакат.



Фото: Елена Латыпова

Разглядывая фотографии пары, сразу понимаешь, насколько супруги любят друг друга. Везде в обнимку, везде рядом. На остальных фото дочки, внуки и правнуки. Перечисляя их, Мария даже слегка сбивается в счете.

— Вот оно — настоящее богатство, — с улыбкой говорит женщина, показывая фото с детьми.

А Владимир тем временем достал папку, в которой хранит свои стихи. Он пишет очень давно, его произведения даже публиковали в газетах. Поступали ему и заказы на стихотворения по различным поводам — и из газет, и от близких. Но самые любимые — те, что посвятил жене.



Фото: Елена Латыпова

— Видать, сам Бог избрал тебе судьбою быть доброй и божественно святой... — читает Марии Владимир. А себя в конце стихотворения он называет «пожизненным рабом» и «верным любящим мужем».

— Мне это всегда в нём нравилось. Это очень приятно. Он же стихи пишет не специально — сел и думает, что бы написать. Они у него по ходу дела какого-то рождаются, а это значит, что он везде обо мне думает. А ещё он очень ласковый, — с улыбкой говорит Мария.



Фото: Елена Латыпова

Путешествия

За свою долгую жизнь пара путешествовала нечасто — не хватало времени, а порой и денег. Глядя чуть в сторону, с блеском в глазах они вспоминают поездки в Крым и в санатории в других местах. Владимиру доставались путёвки по работе, а затем к нему приезжали Мария с сыном Евгением. Владимир искал им жильё у местных, поскольку подселиться к нему в номер было нельзя. Все вместе они гуляли и ходили на море.

— В Европе, в Америке пенсионеры много путешествуют. Я считаю, что это правильно. Дача дачей — это хорошо, конечно. Но раза два в год хотелось бы где-то бывать. Правда, с новой реформой нынешним пенсионерам в России нечего об этом и мечтать. У нас дочь бредит Абхазией, очень часто там бывала. Рассказывала про море, горы. Очень хотелось бы увидеть всё это. Звала и нас, но страшновато. Возраст уже. Хотя, может быть, и надо было решиться, — говорит Мария, а Владимир добавляет, что их дочь там знают настолько хорошо, что само её имя служит рекомендацией туристам.

Мужчина рассказывает, что особенно ему интересен Таиланд, в котором бывал внук, — он тоже не упускает возможности посмотреть мир.

Хобби



Фото: Елена Латыпова

Несмотря на почтенный возраст, Селивановы ведут активный образ жизни. С Владимиром мы познакомились за несколько дней до интервью. Тогда он с внучками занимался скандинавской ходьбой. Он ходит с палками, которые изготовил сам, — подаренные внуком оказались не настолько удобны. У него даже есть медаль за первое место по скандинавской ходьбе в Нежинской спартакиаде. Музыкой Владимир сейчас не занимается, слух уже не тот, — баян и гармонь он отдал в хорошие руки.

Фото: Елена Латыпова

Мария же сама делает бижутерию. У неё получаются красивые серьги и другие украшения, которые она с удовольствием носит и дарит подружкам. Не ушла без серёжек и наша Елена. Селивановы собирают грибы, ездят на дачу. Они любят гулять в соседней роще и по местному «Нежинскому Арбату» — живописной дорожке за домом престарелых, где находятся несколько беседок и сквер.

Фото: Елена Латыпова

Советы

— Безвинно не проживешь. Всё равно можно оступиться. Так вот, нужно уметь прощать. Не видеть кардинального греха. Романтика тоже важна. Цветы, стихи. Поддержка, забота. И уважение, — говорит мужчина. Владимир считает, что в браке очень важно понимать свою супругу и окружать её любовью, иногда позволяя ей самой принимать важные решения. А Мария добавляет, что женщина должна сделать так, чтобы мужчина сам хотел скорее прийти домой и даже не думал о том, что где-то ему может быть лучше.



Фото: Елена Латыпова