«Ничем помочь не можем»: новосибирцы остались без осеннего отпуска из-за банкротства турагентства

Под брендом PEGAS Touristik работали два офиса компании «Люкс Тревел», которые недавно закрылись и не забронировали туры у разных операторов

Клиенты компании «Люкс Тревел», работающей под брендом PEGAS Touristik на Гоголя, 15 и Ватутина, 107 в Новосибирске, рискуют остаться без отдыха — по словам новосибирцев, офисы закрылись, а их деньги агентство не передало туроператорам. Журналист НГС разобрался в ситуации и узнал, сколько денег потеряли сибиряки и что им делать, если ситуация не изменится.

Сразу несколько новосибирцев, которые обратились в редакцию НГС, уверяют, что уже покупали путёвки у этой компании, в том же офисе год назад, поэтому не волновались. А те, кто покупал впервые, был наслышан о бренде PEGAS Touristik — именно такие вывески висели на Гоголя, 15 и Ватутина, 107 у ООО «Люкс Тревел». Неладное туристы заподозрили, когда выяснили, что уволили менеджера, которая продавала некоторым из них путёвки; другие забеспокоились, когда узнали о закрытии офисов компании.

Они предполагают, что пострадавших от работы агентства гораздо больше, но ещё не все знают о ситуации.

Одна из пострадавших, Ольга Шубко, собиралась лететь на Хайнань с туроператором «Русь-тур». Она узнала, что ее тур забронирован, но агентство ничего не оплатило — хотя деньги, полученные от Ольги, должно было перевести на счета туроператора в течение трёх дней.

«Вместе с внучкой мы должны были полететь, как раз была акция "Дети бесплатно". Всё удачно складывалось, но так директор фирмы поступил непорядочно: свои долги перед другими туристами покрыл за счёт наших денег. Мы прям в ужасе и не знаем, что делать: мало того что отпуск полетел, ещё и деньги непонятно как возвращать. С директором общаемся через СМС, он пишет, что денег нет, счета пустые, пытается нас на туроператора переключить, а туроператор тут совершенно ни при чём, ему не поступали деньги. Что с него требовать — непонятно», — недоумевает Ольга Шубко.



Туристы, которые оказались в этой ситуации, говорят, что не знали юридических тонкостей и информации о франшизах, доверяли бренду и даже покупали туры в этом же офисе «Люкс Тревела» год назад Фото: Стас Соколов / НГС

Ольга отдала за путёвку 58 900 рублей, она говорит, что это ещё небольшая сумма по сравнению с остальными пострадавшими. Людмила Ефремова покупала две путёвки на семью из четырёх человек во Вьетнам и внесла чуть больше половины стоимости — 106 тысяч рублей. Они не первый раз летали с этой компанией, но Ефремова не знала, что в Новосибирске только два официальных офиса, а остальное — это франшизы.



Ефремова рассказывает, что в «Люкс Тревеле» с прошлой недели, когда она решила уточнить что-то по поводу поездки, обтекаемо отвечали на вопросы и обещали ответить в другой день, а потом переносили сроки разговора.

Наталья Лотова собиралась лететь с семьёй во Вьетнам: путёвки на четверых человек, включая двоих детей, обошлись им в 263 тысячи рублей. Она отмечает, что в прошлом году они покупали туры в этом офисе и к тому же не переживали за бренд в целом. 8 августа они заключили договор на покупку тура, а 16 августа внесли половину суммы. Должны были улететь 2 октября. Их туроператор — PEGAS Touristik.

«В прошлую пятницу менеджер сообщила, что уволилась из этой фирмы, все вопросы теперь к директору. Директор ООО "Люкс Тревел" Ерёменко Дмитрий Владимирович на звонки не отвечает, пишет только СМС изредка. У него был заключён договор франшизы с туроператором PEGAS Touristik. Сейчас договор франшизы расторгнут, но на тот момент, когда мы покупали тур, он был ещё. Нам непонятно, почему, когда расторгся договор франшизы (по информации Натальи, это произошло в конце августа, а путёвку они покупали в начале того же месяца. — Прим. ред.), туроператор никак нам не сообщил, всё-таки это считался их фирменный офис ещё», — возмущается Наталья Лотова.



Первая внесённая сумма Натальи — 130 тысяч, позже она внесла и остальную часть Фото: Наталья Лотова

По её словам, вчера она получила СМС от директора фирмы о том, что денег на счету у него нет — «обращайтесь в суд». «Сейчас PEGAS Touristik всячески от них открещивается, говорят: "Они не являются нашим офисом, ничем помочь не можем"», — уверяет Лотова.

Об этом говорит и Людмила Ефремова: по её словам, как только они начали обращаться с жалобами, информацию о том, что эти офисы работали под таким брендом, убрали.

Наталья Лотова поясняет, что недавно они узнали ещё и о том, что началась процедура банкротства в отношении «Люкс Тревел». Действительно, на сайте Арбитражного суда Новосибирской области есть заявление от 2 августа о признании «Люкс Тревел» банкротом: сумма исковых требований — около 1,5 миллиона рублей. 12 сентября введено наблюдение.

Сейчас пострадавшие туристы пытаются найти помощь в разных инстанциях и не совсем понимают, что нужно делать, потому что их вылеты по идее должны быть позже (у кого в октябре, у кого в ноябре). Они пишут претензии в PEGAS Touristik, отправляют претензии на имя директора «Люкс Тревел», обращаются в полицию, в комитет по защите прав потребителей мэрии, в НАТО.



Генеральный директор PEGAS Touristik Марина Безрядина считает, что не важно, имеет ли к ним отношение эта организация или не имеет, франшиза это или нет, в любом случае это отдельное юридическое лицо, которое совершило определённые действия: «Они взяли деньги у клиентов и не забронировали им туры у туроператоров. Стандартное мошенничество — пусть люди обращаются в полицию», — прокомментировала она.

Марина Безрядина подтвердила, что клиенты звонят им и спрашивают, были ли сделаны на них заявки. А исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристских организаций (НАТО) Светлана Фоменко подтвердила, что новосибирские туристы обращаются с жалобами на «Люкс Тревел» в их ассоциацию. По её словам, ситуация рабочая, все проблемы пытаются решить с туристами индивидуально.

«В любом случае, если у туриста есть какие-то вопросы к агенту, необходимо создавать претензию, где описывается вся ситуация, что клиент требует от организации, где он приобретал тур, оплачивал. В двух экземплярах делает, один подписывается. Она вручается наручно сотрудникам компании либо отправляется "Почтой России" с уведомлением, чтобы была информация о вашей претензии именно к юрлицу, где вы приобретали тур. И в дальнейшем ждёте ответа в течение 10 дней по законодательству от компании», — советует начинать с такого первого шага Светлана Фоменко.

