Земля нас не носит: как Новосибирск уходит из-под ног у горожан — и почему это происходит

Вечером во вторник, 17 сентября, в центре Новосибирска провалился асфальт — в яму, полную кипятка, угодила женщина с коляской. К счастью, рядом был её муж, который вытащил свою семью. Женщина с ребёнком получили ожоги. Место, где произошёл провал, не огородили, а по асфальту, как замечает муж пострадавшей, текла вода. Таких мест в Новосибирске ещё много, и, как говорят эксперты, угадать, где произойдёт следующий провал, невозможно. НГС вспомнил самые большие и опасные дорожные провалы города и узнал, почему они возникают. Подробности — в материале НГС.

Провал на улице Геогия Колонды — дорогу только-только отремонтировали Фото: Дмитрий Косенко / НГС

Однажды в яму в тихом центре чуть не провалился целый автомобиль Фото: читатель НГС

Иногда в ямах оказываются целые автомобили — так было на улице Революции, в тихом центре, летом прошлого года. Машину, которая завалилась в провал, вытаскивали подъёмным краном. А вот экскаватор, который работал в июле прошлого года у ТЦ «Европа» на Красном проспекте, провала не избежал — и провалился вместе с тротуарной плиткой. Причиной оползня назвали обильные осадки.

Левый берег В июле огромная яма появилась прямо на развязке на площади Лыщинского — чтобы обезопасить автомобилистов, её оперативно засыпали щебнем. Из-за проблем с трубопроводом в этом году провалился асфальт в Ленинском районе — на Планировочной. Исправлять ситуацию взялись в СГК.

Такая яма встречала детей у одной из школ на левобережье Фото: читатель НГС Валерий

Провалы возникают не только на автомобильных магистралях, но и на тихих тротуарах. Так, у школы № 187 в Ленинском районе провал возник прямо на пешеходной дорожке — его пытались заделать бетоном, но тот быстро осыпался. Часто провалы сопровождают фонтаны, особенно во время испытаний теплосетей, — один из таких забил на Станиславского прошлым летом. Эксперты говорят, что подобные провалы в Новосибирске почти всегда возникают из-за воды: если не из-за грунтовых вод, то из-за аварий на трубопроводе. «Это вода, которая наполняет нашу гидросферу, в которую входят все воды: и воздушная, и наземная, и подземная <...> Вода постоянно движется, она никогда не стоит на месте. И там, где она двигается, там она точит, вокруг чего она движется, — объяснил корреспонденту НГС профессор кафедры тепловых электрических станций НГТУ Павел Щинников. — Поэтому время от времени в разных местах происходят эти [провалы], то есть где-то что-то проседает: вода ушла, вода подмыла или ещё что-то. И из-за давления какие-то провалы образуются. В городе это всегда социально значимо: даже если дрогу новую строят, тоже может происходить такое: грунта не хватило или ещё что-то, через год-два, потом подсыпят, и вроде всё устаканилось. Но когда люди проваливаются — это ужас.

Конечно, вероятность того, что это труба, и вода из трубы течёт, и подмыло, — высока. Везде, где под землёй проложены трубы, по которым течёт вода, такое возможно. Везде, в любом месте, никто не застрахован». Павел Щинников добавил, что причиной произошедшего на Ядринцевской может быть и брак в трубе — таких под Новосибирском, как и во многих других городах, много: «У нас, как правило, всё служит больше, чем положено». Советов, как обезопасить себя, эксперт не даёт — подобные провалы могут возникнуть почти в любом месте, особенно в тех, где много подземных коммуникаций. Если места, где пролегают теплосети или газопровод, помечены указателями, то у трубопроводов таких нет. Но больше всего износу, по наблюдениям Павла Щинникова, подвержены именно трубы малого диаметра — их в городе больше всего. «У нас город весь в подземных коммуникациях, там всё время что-то происходит. А воду нельзя остановить. <...> Большинство тех ремонтов, которые я вижу как горожанин, связаны с трубами большого диаметра. <...> Мне кажется, что с трубами малого диаметра — 300 и меньше миллиметров — наиболее сложная ситуация, наверное, в городе, с моей точки зрения. Они расположены в кварталах. Но они и менее заметны», — предположил профессор.