Обиженки с камнем за пазухой: топ-6 способов мести новосибирских водителей за мелкие и крупные обиды

Ежедневно на дорогах Новосибирска происходят сотни ситуаций, когда одни водители вольно или невольно обижают других — подрезают, не пропускают, сигналят. Соответственно, обиженные или молча проглатывают, или начинают реагировать — мстят в силу своей фантазии и возможностей. О самых распространенных и опасных видах поведения на дороге — в материале НГС. Обогнать и резко затормозить Один из самых массовых способов «учительства» на дорогах — его применят не только в качестве мести за обиду. Эмоционально неуравновешенные водители делают так по отношению к тем, кто просто замешкался, медленно едет в левом ряду, перестраивается без сигнала поворота. Сюда же можно отнести ситуацию, когда обиженный обгоняет и подрезает — начинает выдавливать другой автомобиль с прямого курса. Такой вид поведения чрезвычайно опасен — экстренное торможение может повлечь за собой массовую аварию.

Просто так пользоваться гудком в городе нельзя Фото: Дмитрий Косенко

Посигналить в ответ Для многих будет откровением, но пользоваться звуковым сигналом согласно ПДД можно только для предотвращения аварийных ситуаций. И уж никак не для того, чтобы «оббибикать» обидчика, посигналить в ответ. А ведь некоторые устраивают целые перезвоны из ответных сигналов. Такое поведение раздражает окружающих водителей и пешеходов, а кого-то может и напугать. Одарить возмущенным взглядом С этим сталкивался, наверное, каждый водитель. Если вы, например, ненароком слишком быстро попытались перестроиться в соседний ряд или медленно ехали в левом ряду, обиженный медленно будет опережать вас и возмущенно смотреть вам в глаза. Некоторые при этом что-то нашептывают, возможно, бранное. На диване-то да в закрытом салоне машины все смелые ругаться.

Показать неприличный жест, обругать Показать жест или обматерить в открытое окно — это уже явное оскорбление. И тот, кто это делает, должен быть готов к ответной реакции, явно не миролюбивой. Как минимум брань в ответ, как максимум рукоприкладство, использование газового оружия. Некоторые, предвидя такую реакцию, показывают жесты после обгона и быстренько сруливают с поля боя.

За вред автомобилю можно попасть под уголовное преследование Фото: архив НГС

Повредить чужой автомобиль Самое безобидное: могут ударить по зеркалу заднего вида, свернуть его, — таким способом часто промышляют байкеры, которых не пускают в междурядье. Разбить стекло, выследить автомобиль и проколоть ему колеса, поцарапать краску — всё это уже может подпадать под уголовное преследование при нанесении ущерба на крупную сумму.

Драка на Октябрьском мосту Фото: скриншот YouTube

Догнать, попытаться остановить, устроить драку Это уже самый крайний вариант разборок на дороге. Машину обидчика догоняют, прижимают к обочине, резко тормозят перед ней. Если словесная перепалка не удовлетворила обиженного, в ход идут кулаки — ролики с подобными драками в большом количестве можно увидеть на видеосервисах. Кого там только нет — и русские, и кавказцы, и «крутые» на дорогих авто, и водители маршруток. И в Новосибирске такое не редкость: например, НГС сообщал о недавней драке водителей двух автобусов на улице Богдана Хмельницкого, писал о разборке водителей легковушек прямо на Октябрьском мосту.

Самое возмутительное поведение обиженных?

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