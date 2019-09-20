Обиженки с камнем за пазухой: топ-6 способов мести новосибирских водителей за мелкие и крупные обиды

Многие новосибирские водители мстят даже за мелкие обиды
Фото: Ольга Бурлакова
Ежедневно на дорогах Новосибирска происходят сотни ситуаций, когда одни водители вольно или невольно обижают других — подрезают, не пропускают, сигналят. Соответственно, обиженные или молча проглатывают, или начинают реагировать — мстят в силу своей фантазии и возможностей. О самых распространенных и опасных видах поведения на дороге — в материале НГС.
Обогнать и резко затормозить
Один из самых массовых способов «учительства» на дорогах — его применят не только в качестве мести за обиду. Эмоционально неуравновешенные водители делают так по отношению к тем, кто просто замешкался, медленно едет в левом ряду, перестраивается без сигнала поворота. Сюда же можно отнести ситуацию, когда обиженный обгоняет и подрезает — начинает выдавливать другой автомобиль с прямого курса. Такой вид поведения чрезвычайно опасен — экстренное торможение может повлечь за собой массовую аварию.
Посигналить в ответ
Для многих будет откровением, но пользоваться звуковым сигналом согласно ПДД можно только для предотвращения аварийных ситуаций. И уж никак не для того, чтобы «оббибикать» обидчика, посигналить в ответ. А ведь некоторые устраивают целые перезвоны из ответных сигналов. Такое поведение раздражает окружающих водителей и пешеходов, а кого-то может и напугать.
Одарить возмущенным взглядом
С этим сталкивался, наверное, каждый водитель. Если вы, например, ненароком слишком быстро попытались перестроиться в соседний ряд или медленно ехали в левом ряду, обиженный медленно будет опережать вас и возмущенно смотреть вам в глаза. Некоторые при этом что-то нашептывают, возможно, бранное. На диване-то да в закрытом салоне машины все смелые ругаться.
Показать неприличный жест, обругать
Показать жест или обматерить в открытое окно — это уже явное оскорбление. И тот, кто это делает, должен быть готов к ответной реакции, явно не миролюбивой. Как минимум брань в ответ, как максимум рукоприкладство, использование газового оружия. Некоторые, предвидя такую реакцию, показывают жесты после обгона и быстренько сруливают с поля боя.
Повредить чужой автомобиль
Самое безобидное: могут ударить по зеркалу заднего вида, свернуть его, — таким способом часто промышляют байкеры, которых не пускают в междурядье. Разбить стекло, выследить автомобиль и проколоть ему колеса, поцарапать краску — всё это уже может подпадать под уголовное преследование при нанесении ущерба на крупную сумму.
Догнать, попытаться остановить, устроить драку
Это уже самый крайний вариант разборок на дороге. Машину обидчика догоняют, прижимают к обочине, резко тормозят перед ней. Если словесная перепалка не удовлетворила обиженного, в ход идут кулаки — ролики с подобными драками в большом количестве можно увидеть на видеосервисах. Кого там только нет — и русские, и кавказцы, и «крутые» на дорогих авто, и водители маршруток. И в Новосибирске такое не редкость: например, НГС сообщал о недавней драке водителей двух автобусов на улице Богдана Хмельницкого, писал о разборке водителей легковушек прямо на Октябрьском мосту.
Самое возмутительное поведение обиженных?
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