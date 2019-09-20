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В чём сила, Бодров? Отличите цитаты первого «Брата» от второго «Брата»

Вспоминаем фильмы Сергея Бодрова в очередную годовщину без актёра

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А помнишь, он на рыбалке ногу проколол, а брат его тащил десять километров домой?

Фото: Илья Давыдов / Сеть городских порталов

17 лет назад без вести пропал Сергей Бодров. В 2002 году он вместе со съёмочной группой фильма «Связной» попал под сход ледника в Северной Осетии. Спастись никто не успел. За 30 лет жизни и 16 лет карьеры Бодров подарил нам много ярких и запоминающихся героев, но больше остальных в память врезался Данила Багров. Тот самый «Брат», который не терпит несправедливости и хладнокровно расправляется с врагами. Персонаж крайне немногословен, но мы нашли фразы, которые вызовут щемящее чувство у любого, кто застал рассвет нового русского кино. Сможете ли вы, киноманы, отличить, в какой части «Брата» Багров это сказал? На первый, второй рассчитайсь!

I go to Chicago. My car — кирдык

    Скоро всей вашей Америке — кирдык. Мы вам всем козьи рожицы устроим. Понял?

      Ты, Степан, не бойся, мы тебя не тронем. Ты только сиди тихо и не дёргайся… Ты сам-то кто?

        Я за тобой. Русские на войне своих не бросают

          А тот, кого обманул, за ним правда, значит он сильней

            А я вообще-то режиссеров не очень люблю. Но ты-то ничего, парень нормальный

              А помнишь, я сома испугался, а ты смеялся надо мной?

                Да меня в школе так учили: в Китае живут китайцы, в Германии — немцы, в этом Израиле — евреи, в Африке — негры!

                  Это «Наутилуса» концерт, юбилейный. Очень редкий. Я достал! Там Шевчук, Кинчев, Настя… Все!

                    Кто брата тронет — завалю!

                      А в чём сила, брат?

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                        ТЕГИ

                        тестСергей Бодровкино

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                          КОММЕНТАРИИ (32)

                          демократ
                          20 сен 2019 в 09:04

                          нас это не интересует
                          фейковый фильм
                          вся не правда, о америке...

                          Фото пользователя
                          20 сен 2019 в 09:15

                          Я узнал, что у меня
                          Есть огромная семья
                          И тропинка и лесок
                          В поле каждый колосок
                          Речка, небо голубое
                          Это все мое родное
                          Это Родина моя,
                          Всех люблю на свете я!

                          20 сен 2019 в 09:15

                          Культовые фильмы. С Сергеем все фильмы хороши, как жаль что он так рано ушёл.