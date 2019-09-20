В чём сила, Бодров? Отличите цитаты первого «Брата» от второго «Брата»

17 лет назад без вести пропал Сергей Бодров. В 2002 году он вместе со съёмочной группой фильма «Связной» попал под сход ледника в Северной Осетии. Спастись никто не успел. За 30 лет жизни и 16 лет карьеры Бодров подарил нам много ярких и запоминающихся героев, но больше остальных в память врезался Данила Багров. Тот самый «Брат», который не терпит несправедливости и хладнокровно расправляется с врагами. Персонаж крайне немногословен, но мы нашли фразы, которые вызовут щемящее чувство у любого, кто застал рассвет нового русского кино. Сможете ли вы, киноманы, отличить, в какой части «Брата» Багров это сказал? На первый, второй рассчитайсь!

