Закаты на ГЭС, диджей из Лос-Анджелеса и любовный квадрат: 11 крутых событий наступающих выходных

Может быть, именно сентябрь — время встретить свой первый закат на ГЭС Фото: Слава Степанов

С наступлением осени в нашем городе участились образовательные мероприятия — куда ни глянь, везде лекции, экскурсии и мастер-классы. Видимо, привычка с сентября начинать школьный сезон не зависит от возраста. Можно посмотреть на ГЭС изнутри и немного понять ее устройство — это очень увлекательно. Или бесплатно обучиться диджеингу у знаменитости. Для разнообразия (и развлечения) реально принять участие в съемках популярного комедийного шоу или сходить на фортепианный концерт. В кино картограф по заданию Петра I отправился изучать Дальний Восток и заглянул в глаза китайскому Вию, молодые музыканты пытаются разобраться в любовном четырехугольнике, вредный писатель отказывается писать истории про слона, а один городской чиновник отчаянно надеется не умереть в воскресенье.





Сразу два фестиваля от «Сибирского огня» на одной площадке — военно-исторические мероприятия — «Сибирь изначальная» покажет облик наших предков во времена постройки сибирских острогов на рубеже XVII и XVIII веков. «Перекрестки истории — средневековье» погрузит в атмосферу древних сражений настоящих рыцарей. Главным событием станет открытие полномасштабной исторической копии избы приказчика Умревинского острога. А еще гостей ждут жаренный на вертеле барашек, запечённые свиные окорока и прочие блюда средневековой кухни.



Фото: Александр Ощепков

Где: Заельцовский парк, территория пространства «Перекрестки истории»

Когда: 21 сентября

Во сколько: 13:00

Сколько стоит: вход свободный Съемки комедийного шоу «Россия не сегодня» пройдут в нашем городе. Программа по мотивам новостей, ТВ-сюжетов и всего того, что составляет наше информационное поле (если не видели — посмотрите пару выпусков на YouTube-канале шоу). Ведущий — стендап-комик Виталий Косарев. Приходите посмеяться и отвлечься от рабочих будней.



Фото: vk.com/letsgonsk

Где: культурный центр «Синяя цапля»

Когда: 21 сентября

Во сколько: в 15:00

Сколько стоит: 200 рублей

Экскурсия по новосибирской ГЭС — четырехчасовой мини-тур из нескольких частей, впечатлений от которого будет масса. Обратите внимание, что, так как это режимный объект, за 1,5 недели необходимо сделать пропуск — прийти с паспортом в музей на Чаплыгина, 27.

Фото: Слава Степанов

Где: отправление от Аркады — ул. Ленина, 1; Красный проспект, 25. Окончание экскурсии — на Площади Карла Маркса Когда: 21 сентября

Во сколько: сбор в 11:30

Сколько стоит: 910 рублей Фортепианный концерт Ренаты Мироновой «Дыхание осени» — насладитесь в осенний вечер звучанием красивой музыки. Отличная возможность разнообразить привычные развлечения — вы обязательно запомните этот момент.

Фото: vk.com/renatamusic

Где: музыкальная гостиная ДК «Академия»

Когда: 22 сентября

Во сколько: 16:00

Сколько стоит: 300 рублей Бесплатный мастер-класс по диджеингу — почему бы и нет. Учиться чему-то новому всегда интересно. Делиться своими навыками будет Dj Mos — выпускник академии ICON COLLECTIVE в Лос-Анджелесе. В прошлом музыкант входил в состав группы Noise MC и был концертным диджеем у группы SEREBRO.



Фото: vk.com/ammmosov

Где: бар Point

Когда: 20 сентября

Во сколько: сбор с 19:00 до 20:00 Сколько стоит: вход свободный



Открытие творческого сезона от молодежного центра «Респект» пройдет на площадке у ГПНТБ — в программе вечера поэтический баттл, танцевальный джем — мероприятие, созданное специально для танцоров самых разных стилей, где нет судий, все танцуют для души. В завершение самых упорных ждет фаер-шоу.

Фото: vk.com/cdm_respect

Где: площадка у ГПНТБ

Когда: 22 сентября

Во сколько: 18:00

Сколько стоит: вход свободный К выходным дням вышло сразу 14 кинопремьер. Мы выбрали для вас самые интересные. «Между нами музыка» — Фэй (Руни Мара) мечтает о музыкальной карьере. В этом ей может помочь продюсер Кук (Майкл Фассбендер) — богатый и влиятельный. Молодых людей связывают не только деловые отношения. Однажды на вечеринке Фэй знакомится с музыкантом Биви (Райан Гослинг), который, как и она, тоже находится на пути к своей славе, между ними мгновенно возникает притяжение. Тем временем в жизни Кука тоже появляется женщина (Натали Портман). Теперь каждому в этом четырехугольнике предстоит сделать выбор.

18+

Фото: kinopoisk.ru

«Тайна печати дракона» — путешественник Джонатан Грин получает заказ от Петра I на изготовление карт Дальнего Востока России. Он отправляется в путь, полный приключений, который приведет его в Китай. Джонатан столкнется с множеством открытий и встреч с удивительными существами, китайскими принцессами, мастерами смертоносных искусств и царем всех драконов. 6+

Фото: kinopoisk.ru

«Зеровилль» — одержимый миром кино студент-архитектор отправляется в Голливуд (Джеймс Франко). Он попадает в мир секса, наркотиков, рок-н-ролла, упадка и подъема киноиндустрии. И никто не ожидал, что его погружение в этот кинематографичный мир закончится фиаско. 18+

Фото: kinopoisk.ru

«Элефант» — у книг про доброго Слона Мишку был очень злобный автор. И даже несмотря на то что Валентину Шубину из-за болезни пересадили новое сердце, он не подобрел. Мужчина развелся с женой, поссорился с дочерью, ради которой писал когда-то свои истории. И продолжение писать он не хочет, тем более в компании приставучей сиделки. А хуже всего то, что в самый неподходящий момент у Шубина теперь непроизвольно текут слёзы.

12+

Фото: kinopoisk.ru

«Воскресенье» — получив записку «Скоро умрешь», известный чиновник из провинциального российского города решает не придавать ей значения. Он готовится провести воскресенье по намеченному графику — семья, личное, работа, разное. Но это воскресенье точно пройдет по-другому, с самого утра. 16+