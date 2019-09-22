Лучше без загара: 8 хитростей при выборе колготок, которые нужны уже сейчас (коварнее всех полоска)

Эта деталь может испортить весь образ, а может его наоборот удачно дополнить Фото: pixabay.com

Время легких образов, когда чтобы быть стильной достаточно одного крутого платья и пары изящных босоножек прошло. Настала пора деталей, в которых всегда есть шанс запутаться насовсем. Нам еще предстоит пережить ограниченный выбор теплой зимней одежды, из под которой кокетливо торчит не того цвета и стиля юбка, но не будем о грустном. Пока нас настигли только колготки. У многих уже остро встает вопрос - с чем носить юбки, платья и укороченные брюки. Да так, чтобы это выглядело красиво, не «подрезало» рост, не укорачивало ноги и не полнило. Редакция SHE.НГС задала все эти вопросы стилисту, персональному шоперу и блогеру YouTube Алене Петуховой и объясняет, вооружившись наглядными примерами.



Самый базовый и универсальный вариант на холодное время года – это черные плотные колготки. «Они должны быть не прозрачными (вообще!), матовыми, без люрекса, по плотности от 60 ден. Такие колготки будут универсальными, потому что большинство из нас в холодное время года носят темную обувь, сочетая ее с с юбками, платьями и укороченными брюками. Для того, чтобы визуально продлить наши ноги, а не сделать их короче – мы дополняем черную обувь черными колготками», - рассказывает стилист.

Так мы используем «прием вертикали», который всегда стройнит. Если на вас черные колготки и черные ботинки – вы кажетесь стройнее Фото: pixabay.com

Бежевая юбка, бежевые колготки, шоколадные ботинки - и снова немного стройнее, чем есть на самом деле.

Это правило действует и при выборе любых цветных колготок. «Если вы не хотите стать визуально ниже, то ваши колготки должны совпадать по цвету с вашей обувью и естественно сочетаться с остальной одеждой. При этом не обязательно, чтобы колготки и одежда были одного цвета, а вот с обувью лучше брать прямо в цвет», - уточняет эксперт.

Для тех, кто выбирает винные, коричневые или серые ботинки - колготки к ним нужно подбирать максимально близкие по цвету Фото: pixabay.com

При этом, если вы надеваете цветную обувь с брюками, то здесь уже важно, чтобы брюки просто сочетались по цвету с обувью, а точное совпадение не обязательно.

Больная тема многих женщин - телесные колготки. По наблюдениям стилиста, про них существуют диаметрально противоположные мнения. Кто-то говорит, что телесные колготки стоит вычеркнуть из гардероба навсегда, а кто-то без них не может (особенно в офисе). Главный критерий при выборе телесных колготок - они должны быть матовые и без люрекса.

Алена объясняет, что в противном случае такие колготки полнят. Блеск делает ноги более объемные, поэтому выбираем только матовые варианты (на фото пример колготок, которые не стоит покупать)

Фото: pixabay.com

Важно, чтобы телесные колготки были в цвет вашей кожи. «Если у вас, например, коричневые лодочки для офиса можно к ним выбрать кофейные полупрозрачные колготки - это допустимо. Но если мы говорим именно о телесных колготках, то они должны быть максимально близки по цвету с вашей кожей. Истории про колготки с эффектом загара нужно аккуратно использовать в своём гардеробе, чтобы это не выглядело дисгармонично с вашей внешностью», - объясняет стилист. Например, у вас бледное лицо и тут неожиданно загорелые ноги – так ведь не бывает и все это заметят. Лучше, чтобы телесные колготки были максимум 15 ден. Бывают колготки 10,8 и даже 5 ден - на ногах они почти незаметны. Такие варианты подойдут для офисов, где формально нельзя ходить с голыми ногами.

Под обувь с открытым мысом мы не надеваем закрытые телесные колготки. Алена уточняет, что существуют телесные колготки с открытым мысом. Именно они подойдут на такой случай. Если у вас не цветные и не яркие, акцентные колготки, то мы не носим закрытые варианты с обувью с открытым мысом. Все колготки с принтом - в клетку, в полоску, леопардовые и любые другие тоже увеличивают ноги.

Такие колготки важно правильно надеть - следите, чтобы рисунок не плыл и не перекручивался Фото: pixabay.com

«Подобные колготки можно носить, если вы обладательница очень стройных и очень прямых ног. И важный момент - если у вас колготки в полоску- надо надеть их так, чтобы полоски не начали неестественно извиваться и ломаться», - объясняет эксперт. Тоже самое применимо ко всем светлым колготкам. Просто учитываем, что белые, молочные, бежевые колготки тоже делают ваши ноги полнее. Такова жизнь.

Но это не значит, что светлые колготки недопустимы. Стильно и дорого смотрятся образы в одной цветовой гамме Фото: pixabay.com

Например, белое пальто, молочные свитер и бежевая юбка и белые ботинки (сейчас очень актуальна белая обувь) - к этому образу можно надеть молочные или белые колготки. «Фактурные колготки, например в рубчик, лапша, с вязанными косами – тоже делают ногу визуально крупнее. Важно следить за линией рисунка в тот момент, когда вы надеваете такие колготки - она не должна «плыть», - советует стилист.

Часто возникает вопрос, какого цвета колготки или носки носить с короткими брюками и короткой обувью - тут действуют те же правила, но есть одно преимущества. Под брюками любые колготки вас не будут полнить. «Либо цвет вашей обуви должен совпадать с цветом колготок. Либо колготки могут быть модным и ярким акцентом. Например - синие джинсы, черные лоферы и ярко-желтые носки - это допустимо и смело», - объясняет эксперт.