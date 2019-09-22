Лучше без загара: 8 хитростей при выборе колготок, которые нужны уже сейчас (коварнее всех полоска)

Время легких образов, когда чтобы быть стильной достаточно одного крутого платья и пары изящных босоножек прошло. Настала пора деталей, в которых всегда есть шанс запутаться насовсем. Нам еще предстоит пережить ограниченный выбор теплой зимней одежды, из под которой кокетливо торчит не того цвета и стиля юбка, но не будем о грустном. Пока нас настигли только колготки. У многих уже остро встает вопрос - с чем носить юбки, платья и укороченные брюки. Да так, чтобы это выглядело красиво, не «подрезало» рост, не укорачивало ноги и не полнило. Редакция SHE.НГС задала все эти вопросы стилисту, персональному шоперу и блогеру YouTube Алене Петуховой и объясняет, вооружившись наглядными примерами.
Самый базовый и универсальный вариант на холодное время года – это черные плотные колготки.
«Они должны быть не прозрачными (вообще!), матовыми, без люрекса, по плотности от 60 ден. Такие колготки будут универсальными, потому что большинство из нас в холодное время года носят темную обувь, сочетая ее с с юбками, платьями и укороченными брюками. Для того, чтобы визуально продлить наши ноги, а не сделать их короче – мы дополняем черную обувь черными колготками», - рассказывает стилист.
Бежевая юбка, бежевые колготки, шоколадные ботинки - и снова немного стройнее, чем есть на самом деле.
Это правило действует и при выборе любых цветных колготок.
«Если вы не хотите стать визуально ниже, то ваши колготки должны совпадать по цвету с вашей обувью и естественно сочетаться с остальной одеждой. При этом не обязательно, чтобы колготки и одежда были одного цвета, а вот с обувью лучше брать прямо в цвет», - уточняет эксперт.
При этом, если вы надеваете цветную обувь с брюками, то здесь уже важно, чтобы брюки просто сочетались по цвету с обувью, а точное совпадение не обязательно.
Больная тема многих женщин - телесные колготки. По наблюдениям стилиста, про них существуют диаметрально противоположные мнения. Кто-то говорит, что телесные колготки стоит вычеркнуть из гардероба навсегда, а кто-то без них не может (особенно в офисе).
Главный критерий при выборе телесных колготок - они должны быть матовые и без люрекса.
Важно, чтобы телесные колготки были в цвет вашей кожи.
«Если у вас, например, коричневые лодочки для офиса можно к ним выбрать кофейные полупрозрачные колготки - это допустимо. Но если мы говорим именно о телесных колготках, то они должны быть максимально близки по цвету с вашей кожей. Истории про колготки с эффектом загара нужно аккуратно использовать в своём гардеробе, чтобы это не выглядело дисгармонично с вашей внешностью», - объясняет стилист.
Например, у вас бледное лицо и тут неожиданно загорелые ноги – так ведь не бывает и все это заметят.
Лучше, чтобы телесные колготки были максимум 15 ден. Бывают колготки 10,8 и даже 5 ден - на ногах они почти незаметны. Такие варианты подойдут для офисов, где формально нельзя ходить с голыми ногами.
Под обувь с открытым мысом мы не надеваем закрытые телесные колготки. Алена уточняет, что существуют телесные колготки с открытым мысом. Именно они подойдут на такой случай. Если у вас не цветные и не яркие, акцентные колготки, то мы не носим закрытые варианты с обувью с открытым мысом.
Все колготки с принтом - в клетку, в полоску, леопардовые и любые другие тоже увеличивают ноги.
«Подобные колготки можно носить, если вы обладательница очень стройных и очень прямых ног. И важный момент - если у вас колготки в полоску- надо надеть их так, чтобы полоски не начали неестественно извиваться и ломаться», - объясняет эксперт.
Тоже самое применимо ко всем светлым колготкам. Просто учитываем, что белые, молочные, бежевые колготки тоже делают ваши ноги полнее. Такова жизнь.
Например, белое пальто, молочные свитер и бежевая юбка и белые ботинки (сейчас очень актуальна белая обувь) - к этому образу можно надеть молочные или белые колготки.
«Фактурные колготки, например в рубчик, лапша, с вязанными косами – тоже делают ногу визуально крупнее. Важно следить за линией рисунка в тот момент, когда вы надеваете такие колготки - она не должна «плыть», - советует стилист.
Часто возникает вопрос, какого цвета колготки или носки носить с короткими брюками и короткой обувью - тут действуют те же правила, но есть одно преимущества. Под брюками любые колготки вас не будут полнить.
«Либо цвет вашей обуви должен совпадать с цветом колготок. Либо колготки могут быть модным и ярким акцентом. Например - синие джинсы, черные лоферы и ярко-желтые носки - это допустимо и смело», - объясняет эксперт.