Упавшие в кипяток, взрыв на «Векторе» и новые подробности исчезновения Устиновой — главное за неделю

Самым обсуждаемым событием Новосибирска на этой неделе стало ЧП на улице Ядринцевской: асфальт провалился под ногами у мамы с 2-летним сыном — они упали в тепловую камеру с горячей водой. Следователи уже начали проверку, а областные чиновники требуют от мэра разобраться, как коммунальщики допустили провал на пешеходной дорожке. Коротко о состоянии пострадавших и других важных городских новостях и событиях — в еженедельном обзоре НГС.
- Жительница Новосибирска вместе с 2-летним сыном провалились в яму с горячей водой на улице Ядринцевской, недалеко от строящийся гостиницы, — ребёнок полностью ушёл под воду, пострадавших госпитализировали в больницу с ожогами. Тепловая камера должна была быть законсервирована и отключена от подачи воды, но, по словам руководителя компании «Технопроект», ответственного за объект, горячую воду могли запустить по ошибке сотрудники СГК во время испытаний. Однако в СГК заявили, что компания не имеет отношения к этому участку.
Ребёнок получил 20% ожогов тела. В четверг мальчика перевели из реанимации в ожоговое отделение, его мама — в стабильном состоянии средней степени тяжести. Следственный комитет уже начал проверку — по их мнению, в происшествии есть признаки преступления по ст. 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Позже чиновники из министерства труда и социального развития Новосибирской области попросили мэра Анатолия Локтя разобраться в ситуации.
- В центре вирусологии «Вектор» в Кольцово произошёл взрыв. ЧП произошло во время строительных работ, при взрыве пострадал один человек. Напомним, «Вектор» — крупный научный вирусологический и биотехнологический центр России. Как сообщается на сайте центра, основная миссия — научное и практическое обеспечение противодействия глобальным инфекционным угрозам.
- Пропавшую Наталью Устинову могли похитить её партнёры по бизнесу в интернете — такую версию рассказал НГС источник, знакомый с ходом поисков. Жительница Родников Наталья Устинова пропала ещё 6 сентября: женщина уехала смотреть новую машину, но не вернулась домой. Через несколько дней её автомобиль Mazda Demio нашли на парковке торгового центра. Вскоре стало известно, что Наталья вызвала такси на левый берег, но, как рассказал водитель, была встревожена и не хотела ехать на встречу.
- В Железнодорожном районе Новосибирска дорожную разметку нарисовали поверх ям, которые вместо ремонта просто засыпали щебнем.
- Жители Новосибирска заступились за фигурантов «московского дела». Филолог Татьяна Пушкина устроила одиночный пикет напротив мэрии, а новосибирские артисты присоединились к массовому флешмобу в социальных сетях — они защищают фигуранта «московского дела», 24-летнего актёра Павла Устинова. Его приговорили к 3,5 года колонии общего режима по обвинению в нападении на бойца Росгвардии.
Также на заборе долгостроя за мэрией появилась надпись об осужденном блогере Владиславе Синице — его приговорили к 5 годам колонии за пост в Twitter.
- Власти Новосибирской области решили поднять тарифы на капитальный ремонт сразу на 26% — с 2020 года новосибирцам придётся платить 8,9 рубля за квадратный метр вместо нынешних 7,05 рубля.
- Спустя 5 дней поисков в лесу под Новосибирском нашли погибшую 83-летнюю пенсионерку — пожилая женщина ушла за грибами в Колыванском районе и заблудилась. Всё это время её искали полиция, спасатели и волонтёры. Специалисты просят сибиряков быть осторожнее и не уходить одним далеко в лес.
- Новосибирская компания 2ГИС представила новую, уже пятую версию своих карт. Самое заметное изменение коснулось карт в онлайн-версиях и в приложении: если раньше сервис показывал карту только одного города, то теперь там одна сплошная карта России — можно построить маршрут между городами. Также в справочнике появился каталог товаров — новый сервис позволяет искать не только товары с ценами, но и места, где они продаются.
- Жители деревянного дома в Кировском районе давно жаловались спасателям на старую проводку, и дом 1965 года постройки сгорел именно из-за неё. Жителям пришлось делать экспертизу дома за свой счёт — в итоге здание признали аварийным уже после пожара. Но расселять семьи никто не торопится — им придётся ждать новых квартир долгие годы.
Корреспондент НГС побывала на пепелище вместе с жительницей дома, а также узнала у юриста, на что могут рассчитывать погорельцы.
- Фотограф из Первомайки Андрей Пристяжнюк снимает завораживающие фотографии природы недалеко от дома. Его невероятно розовые закаты, травинки в росе и золотые деревья так и просятся на открытки — после просмотра осенней подборки фотографий вам сразу захочется прогуляться по лесу.