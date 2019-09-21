Упавшие в кипяток, взрыв на «Векторе» и новые подробности исчезновения Устиновой — главное за неделю

Обвал на Яндринцевской, взрыв на «Векторе» и версия о похищении Натальи Устиновой — самые обсуждаемые новости с 16 по 20 сентября в Новосибирске Фото: Густаво Веласкес / НГС; sibsp.com; vk.com

Самым обсуждаемым событием Новосибирска на этой неделе стало ЧП на улице Ядринцевской: асфальт провалился под ногами у мамы с 2-летним сыном — они упали в тепловую камеру с горячей водой. Следователи уже начали проверку, а областные чиновники требуют от мэра разобраться, как коммунальщики допустили провал на пешеходной дорожке. Коротко о состоянии пострадавших и других важных городских новостях и событиях — в еженедельном обзоре НГС.

Жительница Новосибирска вместе с 2-летним сыном провалились в яму с горячей водой на улице Ядринцевской, недалеко от строящийся гостиницы, — ребёнок полностью ушёл под воду, пострадавших госпитализировали в больницу с ожогами. Тепловая камера должна была быть законсервирована и отключена от подачи воды, но, по словам руководителя компании «Технопроект», ответственного за объект, горячую воду могли запустить по ошибке сотрудники СГК во время испытаний. Однако в СГК заявили, что компания не имеет отношения к этому участку.

Сейчас место провала огородили и закрыли досками Фото: Густаво Зырянов / НГС

В Железнодорожном районе Новосибирска дорожную разметку нарисовали поверх ям, которые вместо ремонта просто засыпали щебнем.

Так выглядит новая разметка на старом асфальте Комсомольского проспекта Фото: читатель НГС Владимир Ушаков

Жители Новосибирска заступились за фигурантов «московского дела». Филолог Татьяна Пушкина устроила одиночный пикет напротив мэрии, а новосибирские артисты присоединились к массовому флешмобу в социальных сетях — они защищают фигуранта «московского дела», 24-летнего актёра Павла Устинова. Его приговорили к 3,5 года колонии общего режима по обвинению в нападении на бойца Росгвардии.



Новосибирцы начали выходить на одиночные пикеты против политических репрессий Фото: Мария Морсина / НГС

Также на заборе долгостроя за мэрией появилась надпись об осужденном блогере Владиславе Синице — его приговорили к 5 годам колонии за пост в Twitter.

Власти Новосибирской области решили поднять тарифы на капитальный ремонт сразу на 26% — с 2020 года новосибирцам придётся платить 8,9 рубля за квадратный метр вместо нынешних 7,05 рубля. Спустя 5 дней поисков в лесу под Новосибирском нашли погибшую 83-летнюю пенсионерку — пожилая женщина ушла за грибами в Колыванском районе и заблудилась. Всё это время её искали полиция, спасатели и волонтёры. Специалисты просят сибиряков быть осторожнее и не уходить одним далеко в лес.

Новосибирская компания 2ГИС представила новую, уже пятую версию своих карт. Самое заметное изменение коснулось карт в онлайн-версиях и в приложении: если раньше сервис показывал карту только одного города, то теперь там одна сплошная карта России — можно построить маршрут между городами. Также в справочнике появился каталог товаров — новый сервис позволяет искать не только товары с ценами, но и места, где они продаются. Жители деревянного дома в Кировском районе давно жаловались спасателям на старую проводку, и дом 1965 года постройки сгорел именно из-за неё. Жителям пришлось делать экспертизу дома за свой счёт — в итоге здание признали аварийным уже после пожара. Но расселять семьи никто не торопится — им придётся ждать новых квартир долгие годы.

В пожаре погибла одна из жительниц дома Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Корреспондент НГС побывала на пепелище вместе с жительницей дома, а также узнала у юриста, на что могут рассчитывать погорельцы.

Фотограф из Первомайки Андрей Пристяжнюк снимает завораживающие фотографии природы недалеко от дома. Его невероятно розовые закаты, травинки в росе и золотые деревья так и просятся на открытки — после просмотра осенней подборки фотографий вам сразу захочется прогуляться по лесу.