Худеют за ВДВ и не платят за коммуналку: как сегодня служат в армии

Новый призыв начинается 1 октября и закончится к Новому году. Сколько людей пойдут в армию — пока неясно: указ, определяющий масштабы кампании, президент подпишет за пару дней до её старта. Возраст призывников не поменялся — военкомат по-прежнему интересуется юношами от 18 до 27 лет. Самые старшие призывники будут 1992 года рождения, самые младшие — 2001-го. Как сейчас служат срочники, какие права и льготы у них есть сегодня — рассказываем в нашем обзоре.

Хочешь в ВДВ — садись на диету

Список причин, по которым от армии можно легально откосить, не меняется годами: от службы освобождаются обладатели ученой степени, а также родные братья срочников, погибших на службе. По традиции в армию не попадают студенты и аспиранты, отцы двух и более детей или детей-инвалидов до трех лет, отцы-одиночки и молодые люди, которые ухаживают за больными родственниками (но только если больше это делать некому).

Временное освобождение можно получить по состоянию здоровья: на медкомиссии призывнику присваивают категорию, которая покажет, в каком случае его могут отправить служить — помимо «годен» и «не годен», есть и промежуточные варианты. Среди болезней, с которыми в армию не берут, есть неожиданные — например, фобии и тревожные расстройства, экзема и псориаз, мочекаменная болезнь и отсутствие ушной раковины (правда, только врожденное). А вот при алкоголизме или наркомании призывник считается «ограниченно годным», но зависимость должен подтвердить нарколог. С какими еще болезнями не берут в армию в 2019 году можно посмотреть в специальном расписании. А вот с некоторыми особенностями службу проходить можно, но не везде — так, в ВДВ не берут никого тяжелее 90 килограмм, а на подлодку — с косоглазием. Главное изменение этого призыва — это отказ от отсрочки: если желание служить выше семейных обстоятельств, учёбы и прочих ограничений, в военкомат можно сдаться добровольно. Прежде такой возможности в России не было.

Прогул по уважительной причине

Один из распространенных способов не попасть в армию — избегать получения повестки. По закону ее должны отдавать лично в руки под расписку. Но вручить повестку могут не только по месту жительства, но и на учебе или работе. Если и это невозможно по каким-то причинам, то ее отдадут органам внутренних дел, которые займутся поиском призывника.



Если не удастся доказать, что в военкомат призывник не пришел по уважительной причине, — его могут отправить в колонию на два года Фото: Наталья Бурухина / NN.RU

Получив повестку, в военкомат можно не приходить, но нужна уважительная причина — болезнь или увечье самого призывника, тяжелое состояние здоровья или похороны близких родственников и даже «действия непреодолимой силы, не зависящие от воли гражданина». Правда, отмазаться тем, что в городе были пробки, не выйдет — нужно документальное подтверждение. Уважительными могут признать и иные причины, но решать это будет комиссия или суд.

Барберы и танцоры — на альтернативную службу

В сроках службы ничего не меняется с 2008 года: срочники служат один год. Можно уйти со службы раньше, причины те же, что и для отсрочки. Например, если молодому человеку нужно ухаживать за больным родственником или воспитывать ребенка-инвалида, взять опеку над младшими братом или сестрой. Если у солдата есть ребенок, мать которого умерла или лишена родительских прав, его тоже отпустят со службы. Завершить службу можно, если родится второй ребенок или срочник что-то натворит и станет обладателем непогашенной судимости. Впрочем, в последнем случае из казармы придется отправиться в тюрьму.

Альтернативная служба займет больше времени — 21 месяц, а право на нее имеют не все. Сначала надо доказать, что убеждения или религия не позволяют держать в руках оружие. Ну или можно родиться в семье эскимосов (или других малочисленных народов) и жить как завещали предки — тогда тоже разрешат отдать долг родине не в казарме, а «на гражданке». Отслужить при этом можно артистом балета, парикмахером, оленеводом или уборщиком — всего в списке 130 профессий, посмотреть весь можно на сайте Минтруда.

Если после срочной службы юноша решит остаться в армии, первый контракт с ним заключат на два или три года.

В город — можно, в интернет — нельзя

Свой любимый смартфон вместе с соцсетями призывник может оставлять дома — в воинской части гаджеты под запретом. Солдатам, как, впрочем, и старшим по званию, можно пользоваться только самыми примитивными телефонами — без фотокамер и доступа в интернет. Это якобы помогает сохранять военную тайну. Зато письма разрешат писать без ограничений — в те два часа личного времени, которые полагаются по уставу.

Иметь мобильный телефон для разговоров с семьей и друзьями солдатам можно, но вот про смартфоны придется забыть Фото: Артём Устюжанин / E1.RU

Выходной солдату полагается раз в неделю, но только в том случае, если его не накажут лишением этого выходного. В этот день можно покинуть военную часть, погулять по городу, встретиться с друзьями или родственниками, если они изволят приехать к месту службы. Правда, первое удовольствие придет после присяги. Гарантированного отпуска для солдат больше нет — на длительный срок могут отпустить только в случае болезни, необходимости реабилитации, а также болезни или смерти близких. Или в качестве поощрения за хорошую службу.

Если у призывника беременная супруга, ей положена единовременная выплата 27 680 рублей . Женщина получит деньги после шести месяцев беременности. Когда малыш родится, мама сможет получать дополнительное ежемесячное пособие — 11 863 рубля . Сам солдат на время службы по призыву освобождается от налога на землю и имущество и оплаты коммуналки.

Будущее: кино в казарме и штраф за пропавший танк

В Госдуме не унимаются с мыслями изменить службу в российской армии. Этой осенью депутаты рассмотрят закон, который определит, что именно считать уклонением от альтернативной службы — например, если призывник просто игнорирует требования руководства. А начальникам солдата на гражданке разрешат жаловаться на него в военкомат.