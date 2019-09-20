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Худеют за ВДВ и не платят за коммуналку: как сегодня служат в армии

1 октября в России начинается осенний призыв. Рассказываем, что ждёт ребят, которых заметит военком

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Стать обладателем голубого берета не так-то просто: в элитные войска берут подтянутых ребят 

Фото: Илья Бархатов / 74.RU

Новый призыв начинается 1 октября и закончится к Новому году. Сколько людей пойдут в армию — пока неясно: указ, определяющий масштабы кампании, президент подпишет за пару дней до её старта. Возраст призывников не поменялся — военкомат по-прежнему интересуется юношами от 18 до 27 лет. Самые старшие призывники будут 1992 года рождения, самые младшие — 2001-го. Как сейчас служат срочники, какие права и льготы у них есть сегодня — рассказываем в нашем обзоре.

Хочешь в ВДВ — садись на диету

Список причин, по которым от армии можно легально откосить, не меняется годами: от службы освобождаются обладатели ученой степени, а также родные братья срочников, погибших на службе. По традиции в армию не попадают студенты и аспиранты, отцы двух и более детей или детей-инвалидов до трех лет, отцы-одиночки и молодые люди, которые ухаживают за больными родственниками (но только если больше это делать некому). 

Временное освобождение можно получить по состоянию здоровья: на медкомиссии призывнику присваивают категорию, которая покажет, в каком случае его могут отправить служить — помимо «годен» и «не годен», есть и промежуточные варианты. Среди болезней, с которыми в армию не берут, есть неожиданные — например, фобии и тревожные расстройства, экзема и псориаз, мочекаменная болезнь и отсутствие ушной раковины (правда, только врожденное). А вот при алкоголизме или наркомании призывник считается «ограниченно годным», но зависимость должен подтвердить нарколог. С какими еще болезнями не берут в армию в 2019 году можно посмотреть в специальном расписании. А вот с некоторыми особенностями службу проходить можно, но не везде — так, в ВДВ не берут никого тяжелее 90 килограмм, а на подлодку — с косоглазием.

Главное изменение этого призыва — это отказ от отсрочки: если желание служить выше семейных обстоятельств, учёбы и прочих ограничений, в военкомат можно сдаться добровольно. Прежде такой возможности в России не было.

Прогул по уважительной причине

Один из распространенных способов не попасть в армию — избегать получения повестки. По закону ее должны отдавать лично в руки под расписку. Но вручить повестку могут не только по месту жительства, но и на учебе или работе. Если и это невозможно по каким-то причинам, то ее отдадут органам внутренних дел, которые займутся поиском призывника.

Если не удастся доказать, что в военкомат призывник не пришел по уважительной причине, — его могут отправить в колонию на два года

Если не удастся доказать, что в военкомат призывник не пришел по уважительной причине, — его могут отправить в колонию на два года

Получив повестку, в военкомат можно не приходить, но нужна уважительная причина — болезнь или увечье самого призывника, тяжелое состояние здоровья или похороны близких родственников и даже «действия непреодолимой силы, не зависящие от воли гражданина». Правда, отмазаться тем, что в городе были пробки, не выйдет — нужно документальное подтверждение. Уважительными могут признать и иные причины, но решать это будет комиссия или суд.

Барберы и танцоры — на альтернативную службу

В сроках службы ничего не меняется с 2008 года: срочники служат один год. Можно уйти со службы раньше, причины те же, что и для отсрочки. Например, если молодому человеку нужно ухаживать за больным родственником или воспитывать ребенка-инвалида, взять опеку над младшими братом или сестрой. Если у солдата есть ребенок, мать которого умерла или лишена родительских прав, его тоже отпустят со службы. Завершить службу можно, если родится второй ребенок или срочник что-то натворит и станет обладателем непогашенной судимости. Впрочем, в последнем случае из казармы придется отправиться в тюрьму.

Альтернативная служба займет больше времени — 21 месяц, а право на нее имеют не все. Сначала надо доказать, что убеждения или религия не позволяют держать в руках оружие. Ну или можно родиться в семье эскимосов (или других малочисленных народов) и жить как завещали предки — тогда тоже разрешат отдать долг родине не в казарме, а «на гражданке». Отслужить при этом можно артистом балета, парикмахером, оленеводом или уборщиком — всего в списке 130 профессий, посмотреть весь можно на сайте Минтруда.

Если после срочной службы юноша решит остаться в армии, первый контракт с ним заключат на два или три года.

В город — можно, в интернет — нельзя

Свой любимый смартфон вместе с соцсетями призывник может оставлять дома — в воинской части гаджеты под запретом. Солдатам, как, впрочем, и старшим по званию, можно пользоваться только самыми примитивными телефонами — без фотокамер и доступа в интернет. Это якобы помогает сохранять военную тайну. Зато письма разрешат писать без ограничений — в те два часа личного времени, которые полагаются по уставу.

Иметь мобильный телефон для разговоров с семьей и друзьями солдатам можно, но вот про смартфоны придется забыть

Иметь мобильный телефон для разговоров с семьей и друзьями солдатам можно, но вот про смартфоны придется забыть

Выходной солдату полагается раз в неделю, но только в том случае, если его не накажут лишением этого выходного. В этот день можно покинуть военную часть, погулять по городу, встретиться с друзьями или родственниками, если они изволят приехать к месту службы. Правда, первое удовольствие придет после присяги. Гарантированного отпуска для солдат больше нет — на длительный срок могут отпустить только в случае болезни, необходимости реабилитации, а также болезни или смерти близких. Или в качестве поощрения за хорошую службу.

Если у призывника беременная супруга, ей положена единовременная выплата 27 680 рублей. Женщина получит деньги после шести месяцев беременности. Когда малыш родится, мама сможет получать дополнительное ежемесячное пособие11 863 рубля.

Сам солдат на время службы по призыву освобождается от налога на землю и имущество и оплаты коммуналки.

Будущее: кино в казарме и штраф за пропавший танк

В Госдуме не унимаются с мыслями изменить службу в российской армии. Этой осенью депутаты рассмотрят закон, который определит, что именно считать уклонением от альтернативной службы — например, если призывник просто игнорирует требования руководства. А начальникам солдата на гражданке разрешат жаловаться на него в военкомат. 

В планах у депутатов — закон о материальной ответственности солдат. Правда, срочникам не придется расплачиваться за пропажу танка в полной мере — с них предлагают брать не более двух окладов месячного денежного содержания. Еще один законопроект касается досуга в армии — личному составу хотят в принудительном порядке показывать патриотические фильмы, рекомендованные Министерством обороны.

Но есть и хорошие новости: в Госдуме также планируют гарантировать срочникам сохранение за ними прежнего места работы.

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