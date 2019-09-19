Жизнь после славы: влюбленные курьеры — о помолвке в Париже и расставании в день судьбоносного фото

Дима и Юля случайно познакомились на работе и не ожидали, что станут знаменитыми на весь город

Новосибирск хорошо помнит зимнюю историю любви про курьеров из конкурирующих компаний Delivery Club и «Яндекс.Еда». Тогда по случайному фото их искала половина города, а когда нашла, мгновенно окрестила современными Ромео и Джульеттой. Дима и Юля не ожидали внезапно свалившейся на них популярности и тогда думали, что все это розыгрыш, особенно после обещанной путёвки в Париж. Прошло полгода — НГС решил узнать, как обстоят дела у влюбленных. Корреспондент пообщалась с Дмитрием — он рассказал, как отразилось повышенное внимание на их отношениях и почему они все еще не улетели во Францию.



Когда Дима впервые увидел Юлю, то даже не думал, что она станет для него кем-то большим, чем просто коллега по цеху. Их встреча произошла случайно в ТЦ «Сибирский Молл». «У меня не было заказов, я был на фуд-корте на первом этаже и увидел Юлю, она ждала свои заказы у McDonald's. Сначала я прошел мимо, а потом решил вернуться: подумал — когда я еще увижу девушку-курьера, за то время, что я работал (10 дней), ни разу не попадалась. Подошел, заговорил, так и начали общаться», — вспоминает Дмитрий и добавляет, что в тот момент думал, что они будут общаться только по работе. Молодые люди продолжили общение на сайте «ВКонтакте», стали периодически гулять: «Как-то мы зашли в метро, я обнял Юлю и поцеловал. Мы сразу поняли, что все — это отношения. И пусть будет так, как будет».

Перед тем как появилось вирусное фото, их отношения начали накаляться Фото: Дмитрий Некрасов

В феврале фото обнимающихся курьеров попало в соцсети, и началось — бесконечные репосты и вопросы друг другу: «Кто эти ребята? Помогите их найти». Пока новосибирцы увлеченно искали влюбленных доставщиков еды, в отношениях Димы и Юли все шло не так гладко, как думали остальные.

«На самом деле ближе к тем числам, когда все постили фото, наши отношения начали накаляться. Мы думали, что все, конец близок, но фотография будто сплотила нас. Были трещины, а фото будто цементом их забетонировало. Это не было чем-то таким: пара засветилась, значит она должна быть навеки вместе. Нет, просто фотография появилась, узнал весь город, и мы такие — ну ок. Сначала не поверили, я подумал, что это вброс, Юля вообще ничего не могла понять», — рассказывает Дмитрий.

Молодым людям предложили обручиться в Париже — но своими планами на кольцо Дмитрий делиться не стал Фото: Дмитрий Некрасов

О том, что компания Юли собирается оплатить развлечения в Париже, а Delivery Club дарит саму путёвку, девушка узнала из рабочего чата и не поверила. А позже появилась информация, что компания «Пешкарики» (Служба доставки в Москве. — Прим. ред.) дарит Диме кольцо с бриллиантом, для того чтобы их путешествие стало максимально волшебным.

«Пока мы не можем улететь в Париж. Во-первых у нас нет необходимых документов, во-вторых — личные моменты, о которых я бы не хотел распространяться. Но нам сказали, что мы можем улететь в следующем году, а за день до отлета или в его день представители "Пешкариков" отдадут мне кольцо», — объяснил Дмитрий условия и добавил, что будет ли он делать Юле предложение — слишком личный вопрос, и он не хочет на него отвечать. Планами на будущее молодой человек тоже не поделился, сказал лишь, что у них все хорошо. Бывает, что периодически ругаются, но быстро мирятся.

В Париж влюбленные отправятся только в следующем году Фото: Дмитрий Некрасов

«Сейчас мы спокойно относимся к вниманию, хайп утих. А тогда — мы оба были в шоке и старались не популяризироваться на этом. Можно было создать аккаунт в Intagram и вести его, Юля сначала хотела, но я сразу сказал, что мне безразлично на это. Потом она сказала спасибо, что я вразумил ее. Это были бы не мы. К тому же на тот момент у нас были совсем другие цели», — рассказывает Дима.

Новосибирцы стали узнавать Диму и Юлю на улицах и украдкой фотографировать Фото: Дмитрий Некрасов