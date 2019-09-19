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Фоторепортаж

Как мы проверяли пешеходов: эксперимент НГС показал, как люди на зебре становятся самоубийцами

Значительная часть пешеходов на зебре не смотрит по сторонам и не убеждается, что их пропускают

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Пешеход идет не по зебре

Фото: Ольга Бурлакова

В последнем выпуске проекта «Куда ты рулишь?» мы рассказывали от том, как таксист сбил маму с ребенком на пешеходном переходе, при этом женщина не смотрела на приближающуюся машину и полностью доверила жизнь водителю, который безусловно нарушил ПДД. Читатели НГС в голосовании решили, что женщина могла предотвратить аварию, если бы внимательно смотрела по сторонам, — за это проголосовали 73% принявших участие в опросе. Мы проверили, как новосибирцы переходят дорогу и как рискуют жизнью, не осознавая того, что за рулем полно лихачей и нарушителей. 

Значительная часть пешеходов считает, что водитель заведомо неправ, а уж на переходе тем более. Люди уверены, что на зебре их будут хранить силы небесные, а про лихачей, больных и пьяных за рулем забывают. Про пункт 4 ПДД «Обязанности пешеходов» некоторые вообще не подозревают. А ведь там прямо написано: должен посмотреть и убедиться, что пропускают. 

Справка: пункт 4.5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.

А как же в действительности? Значительная часть пешеходов, которых мы увидели на дорогах, могла бы пострадать, окажись на нашем месте водитель-нарушитель. А если бы смотрели внимательно — предотвратили бы ДТП. 

Переход на&nbsp;улице Семьи Шамшиных

Переход на улице Семьи Шамшиных

Вот молодой человек бросается через улицу Семьи Шамшиных еще до зебры. В руках мобильный телефон, звук мотора слышит только тогда, когда было бы уже поздно. 

Переход на Серебренниковской

Переход на Серебренниковской

Переход на Серебренниковской, женщина спешит. А вдруг по правому ряду выскочит какая-нибудь машина? 

Перебегают на Крылова

Перебегают на Крылова

Пара на Крылова переходит в неположенном месте вообще не глядя. В телефоне же что-то важное показывают. 

Дети бегут не по зебре

Дети бегут не по зебре

Детей не научили, что переходить надо по зебре, а не возле неё. И не бегом, а пешим шагом. 

В неположенном месте на Депутатской

В неположенном месте на Депутатской

В неположенном месте на Депутатской перебегают мужчина и женщина в возрасте. Беспечно повернулись спиной к возможной опасности. 

Переходит не глядя

Переходит не глядя

На переходах со светофорами внимания по сторонам вообще минимум. Раз зажегся зеленый — бегом рванём через дорогу, я же прав. А вдруг убийца за рулем? Он отсидит своё, а человека не вернешь. 

Мобильный телефон отвлекает

Мобильный телефон отвлекает

Переходить в стороне от зебры, не смотреть на машины и пользоваться мобильным — самый идеальный вариант для беспечных пешеходов. 

На Вокзальной магистрали

На Вокзальной магистрали

На Вокзальной магистрали. Ну если так хочется поговорить по телефону — посмотри хотя бы в сторону машин. Дорога — это же не аллея в парке, а место повышенной опасности. 

На Красном проспекте

На Красном проспекте

На Красном проспекте. Одна из самых опасных ситуаций: два ряда пропускаю, а кто несётся по крайнему ряду — не видно. Довершают картину наушники, чтобы не слышать приближающуюся смерть. 

На самокате по переходу

На самокате по переходу

Ну и бич последнего сезона. Стремительные самокаты, «водители» которых не только не смотрят, но еще и выезжают на переход на значительной скорости — машине затормозить перед внезапной преградой уже не так просто. 

Интересуетесь машинами и всем, что с ними связано? Почитайте исповедь таксиста: как зарабатывают 70 тысяч в такси и почему операторы уронили цены.

Внимание, рубрика «Где дороги?» Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

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    КОММЕНТАРИИ (10)

    XYZ
    19 сен 2019 в 08:14

    Если постоянно смотреть по сторонам и убеждаться что тебя не собьют, зачем мне для этого пешеходный переход?

    Фото пользователя
    19 сен 2019 в 08:10

    95 процентов пешеходов не смотрят по сторонам. Они не понимают, что за рулем может быть пьяный или невыспавшийся. Могут отказать тормоза. Может быть авария, и машина попадет на переход неуправляемой. Может быть всё что угодно. Они будут правы, но на том свете. И победить это никакими статьями нельзя. Если ума нет (а в данном случае это именно так), то ничего уже не поделать... И да, когда идете на зеленый - тоже надо смотреть. Жизнь ОДНА. И отмотать секунды назад уже не получится...

    Батя РЖАКИ
    19 сен 2019 в 08:14

    Если оценивать и ждать пока водятел остановится чтоб пропустить, то можно и час и два простоять.