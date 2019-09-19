Как мы проверяли пешеходов: эксперимент НГС показал, как люди на зебре становятся самоубийцами

В последнем выпуске проекта «Куда ты рулишь?» мы рассказывали от том, как таксист сбил маму с ребенком на пешеходном переходе, при этом женщина не смотрела на приближающуюся машину и полностью доверила жизнь водителю, который безусловно нарушил ПДД. Читатели НГС в голосовании решили, что женщина могла предотвратить аварию, если бы внимательно смотрела по сторонам, — за это проголосовали 73% принявших участие в опросе. Мы проверили, как новосибирцы переходят дорогу и как рискуют жизнью, не осознавая того, что за рулем полно лихачей и нарушителей.

Значительная часть пешеходов считает, что водитель заведомо неправ, а уж на переходе тем более. Люди уверены, что на зебре их будут хранить силы небесные, а про лихачей, больных и пьяных за рулем забывают. Про пункт 4 ПДД «Обязанности пешеходов» некоторые вообще не подозревают. А ведь там прямо написано: должен посмотреть и убедиться, что пропускают. Справка: пункт 4.5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.

А как же в действительности? Значительная часть пешеходов, которых мы увидели на дорогах, могла бы пострадать, окажись на нашем месте водитель-нарушитель. А если бы смотрели внимательно — предотвратили бы ДТП.

Переход на улице Семьи Шамшиных Фото: Ольга Бурлакова

Вот молодой человек бросается через улицу Семьи Шамшиных еще до зебры. В руках мобильный телефон, звук мотора слышит только тогда, когда было бы уже поздно.

Переход на Серебренниковской Фото: Ольга Бурлакова

Переход на Серебренниковской, женщина спешит. А вдруг по правому ряду выскочит какая-нибудь машина?

Перебегают на Крылова Фото: Ольга Бурлакова

Пара на Крылова переходит в неположенном месте вообще не глядя. В телефоне же что-то важное показывают.

Дети бегут не по зебре Фото: Ольга Бурлакова

Детей не научили, что переходить надо по зебре, а не возле неё. И не бегом, а пешим шагом.

В неположенном месте на Депутатской Фото: Ольга Бурлакова

В неположенном месте на Депутатской перебегают мужчина и женщина в возрасте. Беспечно повернулись спиной к возможной опасности.

Переходит не глядя Фото: Ольга Бурлакова

На переходах со светофорами внимания по сторонам вообще минимум. Раз зажегся зеленый — бегом рванём через дорогу, я же прав. А вдруг убийца за рулем? Он отсидит своё, а человека не вернешь.

Мобильный телефон отвлекает Фото: Ольга Бурлакова

Переходить в стороне от зебры, не смотреть на машины и пользоваться мобильным — самый идеальный вариант для беспечных пешеходов.

На Вокзальной магистрали Фото: Ольга Бурлакова

На Вокзальной магистрали. Ну если так хочется поговорить по телефону — посмотри хотя бы в сторону машин. Дорога — это же не аллея в парке, а место повышенной опасности.

На Красном проспекте Фото: Ольга Бурлакова

На Красном проспекте. Одна из самых опасных ситуаций: два ряда пропускаю, а кто несётся по крайнему ряду — не видно. Довершают картину наушники, чтобы не слышать приближающуюся смерть.

На самокате по переходу Фото: Ольга Бурлакова