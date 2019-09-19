Позолоти город: фотограф с Первомайки снимает очаровательные фото осени в Новосибирске

Пока центр погряз в пробках, пыли и бесконечных перекрытиях, практически на окраине Новосибирска можно найти настоящую гармонию. Фотограф из Первомайки Андрей Пристяжнюк снимает завораживающие фотографии природы недалеко от дома. Его невероятно розовые закаты, травинки в росе и золотые деревья так и просятся на открытки. Своими наблюдениями он регулярно делится с соседями, а сегодня специально для НГС показывает свою лучшую осеннюю подборку — после просмотра вам сразу захочется прогуляться по лесу.

Первомайка не то место, куда специально едут погулять по лесу, многие предпочтут для осенней прогулки соседний Академгородок. Однако местный фотограф Андрей Пристяжнюк словно заново открывает свой микрорайон Берёзовое — здесь не только ряды многоэтажек и огромных парковок, но и место, где всего в двух шагах от подъезда есть бескрайние леса и завораживающие виды.

«Осенняя пора — самое яркое и красочное время года. Именно осенью природа раскрывает всю свою красоту и великолепие и даёт нам возможность наслаждаться ими. Сюжеты для своих работ я нахожу недалеко от своего дома в микрорайоне Берёзовое Первомайского района. Рядом замечательный лесной массив, который сейчас наполняется осенними красками», — рассказывает о микрорайоне фотограф.