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Осень
Фоторепортаж

Позолоти город: фотограф с Первомайки снимает очаровательные фото осени в Новосибирске

Золотые листья, утренняя роса и грибы в сосняке — такого в центре не найдёшь

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Возможно, бабье лето — это лучшее время в Новосибирске

Фото: Андрей Пристяжнюк

Пока центр погряз в пробках, пыли и бесконечных перекрытиях, практически на окраине Новосибирска можно найти настоящую гармонию. Фотограф из Первомайки Андрей Пристяжнюк снимает завораживающие фотографии природы недалеко от дома. Его невероятно розовые закаты, травинки в росе и золотые деревья так и просятся на открытки. Своими наблюдениями он регулярно делится  с соседями, а сегодня специально для НГС показывает свою лучшую осеннюю подборку — после просмотра вам сразу захочется прогуляться по лесу.

Утренний туман лёг на озеро

Утренний туман лёг на озеро

Первомайка не то место, куда специально едут погулять по лесу, многие предпочтут для осенней прогулки соседний Академгородок. Однако местный фотограф Андрей Пристяжнюк словно заново открывает свой микрорайон Берёзовое — здесь не только ряды многоэтажек и огромных парковок, но и место, где всего в двух шагах от подъезда есть бескрайние леса и завораживающие виды.

«Осенняя пора — самое яркое и красочное время года. Именно осенью природа раскрывает всю свою красоту и великолепие и даёт нам возможность наслаждаться ими. Сюжеты для своих работ я нахожу недалеко от своего дома в микрорайоне Берёзовое Первомайского района. Рядом замечательный лесной массив, который сейчас наполняется осенними красками», — рассказывает о микрорайоне фотограф.

Стоит дойти до берега реки, и кажется, что ты вовсе не в городе

Стоит дойти до берега реки, и кажется, что ты вовсе не в городе

В Первомайском районе минут за 15 можно добраться и до леса, и до берега Оби. Закаты и рассветы здесь такие, что дух захватывает, а главное — ни одной высотки на горизонте.

Во время прогулки по сосновому лесу можно собрать ведёрко грибов&nbsp;

Во время прогулки по сосновому лесу можно собрать ведёрко грибов 

В лесах под Новосибирском сейчас самый урожай грибов. Недавно новосибирец похвастался, что собрал вместе с семьёй шесть вёдер по 15 литров, — кажется, в выходные стоит заглянуть в лес.

Давно ли вы гуляли на заре? Ранним утром можно увидеть, как солнце отражается в капельках росы

Давно ли вы гуляли на заре? Ранним утром можно увидеть, как солнце отражается в капельках росы

В паутинках после дождя есть что-то завораживающее

В паутинках после дождя есть что-то завораживающее

Ветви громадных деревьев переплетаются в загадочный узор

Ветви громадных деревьев переплетаются в загадочный узор

В Первомайке деревья — настоящие великаны, а между густых крон едва проглядывает небо.

Пока тепло, можно поймать последние лучи почти летнего солнца

Пока тепло, можно поймать последние лучи почти летнего солнца

Вдоль Берёзового идёт железнодорожная линия. Выглядит она словно кадр из кинофильма о путешествиях

Вдоль Берёзового идёт железнодорожная линия. Выглядит она словно кадр из кинофильма о путешествиях

Такие маленькие детали ещё нужно разглядеть. Зато, наблюдая, как барахтаются божьи коровки на листиках, можно отвлечься от будничной суеты

Такие маленькие детали ещё нужно разглядеть. Зато, наблюдая, как барахтаются божьи коровки на листиках, можно отвлечься от будничной суеты

Такие яркие краски нечасто встретишь в Новосибирске&nbsp;

Такие яркие краски нечасто встретишь в Новосибирске 

Увы, бабье лето в Сибири очень скоротечно — уже к пятнице ветер в городе усилится до 19 метров в секунду, возможны грозы. А пока ещё тепло, стоит погулять хотя бы по городским паркам, ведь скоро зима и в мороз совсем не захочется выходить на улицу.

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    КОММЕНТАРИИ (9)

    Фото пользователя
    19 сен 2019 в 08:21

    Работать не пробовал? Каждый может на свой смартфон снимать 24 часа в сутки.

    Сушими
    19 сен 2019 в 08:19

    Молодец, очень красиво!

    угу
    19 сен 2019 в 08:14

    Фотографии просто чудесные, спасибо за них.