Не бриться и не просить: сибирячка борется за право предлагать брак и содержать мужа (начала с себя)

Когда утром женщинам не хочется просыпаться на работу или, наоборот, вместо декрета молодая мама с удовольствием убежала бы на три смены, оставив мужа с ребёнком, вопрос равноправия полов сам откуда-то появляется и начинает мигать в голове красной лампочкой. Можно, конечно, делать только то, что хочешь, и забить на мнение окружающих, а можно бороться. Фотограф Елизавета Белецкая сняла серию кадров о стереотипах, которые, по ее словам, мешают женщинам быть самими собой. Корреспондент SHE попросила сибирячку рассказать подробнее о том, что конкретно ей кажется несправедливым.

«Сейчас очень много говорят о равноправии и феминизме. Блогеры, медийные личности пытаются донести до публики, что женщина может все. Этой фотосессией я хотела показать, насколько проблема ещё не решена. Пока люди косо смотрят на женщину, которая не бреет ноги, ни о каких равных правах речи идти не может. В головах людей сидят стереотипы, которые мешают женщинам быть собой. Я считаю, что с этим надо бороться. А первый этап борьбы с проблемой — это рассказать о ней», — объясняет Лиза.



Лиза говорит, что без привычки брить ноги ей очень комфортно Фото: Елизавета Белецкая

Первоначально у фотографа было больше идей и образов, но из-за технических моментов некоторые задумки пришлось отменить — не удалось снять миниатюру с машиной, где на первом фото девушка ведёт машину, а парень в ужасе, и такую же зеркальную ситуацию.

Елизавета говорит, что самой сложной для нее стала фотография с пунктирами на теле — этим она хотела показать, что женщин всегда подгоняют под стандарты фигуры, а вес мужчины такому пристальному вниманию не подлежит.



Лиза потратила много времени и сил, чтобы принять свое тело таким, какое оно есть, поэтому это фото стало для нее самым больным Фото: Елизавета Белецкая

«Для меня это очень актуальная тема, потому что я потратила много времени на принятие своего тела и до сих пор трачу много времени на поиски одежды моего размера. Что касается бритья ног и утверждения, что женщина должна краситься, — я искренне не понимаю, почему девушка должна делать то, что не делает мужчина», — делится Лиза.



Уже много месяцев Елизавета не красится, потому что это отнимает много времени по утрам Фото: Елизавета Белецкая

По задумке фотографа кадр с предложением говорит о том, что в обществе должно быть абсолютно нормальным, что оба партнера могут предложить друг другу перевести отношения на новый уровень.



Елизавета не замужем и детей у нее нет, поэтому она примерила на себя не все образы Фото: Елизавета Белецкая

«Сейчас считается правильным, что женщина находится на обеспечении мужа, ведь он добытчик, а она домохозяйка. Если происходит наоборот, то оба пола подвергаются насмешке и осуждению», — объясняет фотограф.



Лиза говорит, что своим проектом она хотела поднять проблему, и у нее это получилось Фото: Елизавета Белецкая

На этом фото показана денежная удавка, на которой один партнер держит другого. Из этой же серии фотография с ребенком. По словам Лизы, это стереотип о том, что женщина обязательно должна воспитывать детей, а мужчина — работать.



Лиза говорит, что реакция была разной, а негатив шел больше со стороны мужчин: «Многие приняли в штыки, что мужчина тоже может заботиться о детях. Наверное, для них это просто страшный сон». Фото: Елизавета Белецкая

«В нашей стране до сих пор не существует мужских декретов и считается, что молодая девушка не проработает долго в компании и уйдет в декрет, поэтому их не нанимают на работу и они занимают меньше руководящих должностей, чем мужчины. Пока для всех эти фотографии не станут равны, ситуация не поменяется», — считает Елизавета.



Удачнее всего на себя Лиза примерила роль девочки-технаря, потому что по образованию она химик

Фото: Елизавета Белецкая

Это фото о том, что девочки — гуманитарии, а мальчики — технари.