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Не бриться и не просить: сибирячка борется за право предлагать брак и содержать мужа (начала с себя)

Лиза перестала пользоваться бритвой и косметикой и сняла на эту тему серию занятных фотографий

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Это первый проект сибирячки на социальную тему

Фото: Елизавета Белецкая

Когда утром женщинам не хочется просыпаться на работу или, наоборот, вместо декрета молодая мама с удовольствием убежала бы на три смены, оставив мужа с ребёнком, вопрос равноправия полов сам откуда-то появляется и начинает мигать в голове красной лампочкой. Можно, конечно, делать только то, что хочешь, и забить на мнение окружающих, а можно бороться. Фотограф Елизавета Белецкая сняла серию кадров о стереотипах, которые, по ее словам, мешают женщинам быть самими собой. Корреспондент SHE попросила сибирячку рассказать подробнее о том, что конкретно ей кажется несправедливым.

«Сейчас очень много говорят о равноправии и феминизме. Блогеры, медийные личности пытаются донести до публики, что женщина может все. Этой фотосессией я хотела показать, насколько проблема ещё не решена. Пока люди косо смотрят на женщину, которая не бреет ноги, ни о каких равных правах речи идти не может. В головах людей сидят стереотипы, которые мешают женщинам быть собой. Я считаю, что с этим надо бороться. А первый этап борьбы с проблемой — это рассказать о ней», — объясняет Лиза.

Лиза говорит, что без привычки брить ноги ей очень комфортно

Лиза говорит, что без привычки брить ноги ей очень комфортно

Первоначально у фотографа было больше идей и образов, но из-за технических моментов некоторые задумки пришлось отменить — не удалось снять миниатюру с машиной, где на первом фото девушка ведёт машину, а парень в ужасе, и такую же зеркальную ситуацию.

Елизавета говорит, что самой сложной для нее стала фотография с пунктирами на теле — этим она хотела показать, что женщин всегда подгоняют под стандарты фигуры, а вес мужчины такому пристальному вниманию не подлежит.

Лиза потратила много времени и сил, чтобы принять свое тело таким, какое оно есть, поэтому это фото стало для нее самым больным&nbsp;

Лиза потратила много времени и сил, чтобы принять свое тело таким, какое оно есть, поэтому это фото стало для нее самым больным 

«Для меня это очень актуальная тема, потому что я потратила много времени на принятие своего тела и до сих пор трачу много времени на поиски одежды моего размера. Что касается бритья ног и утверждения, что женщина должна краситься, — я искренне не понимаю, почему девушка должна делать то, что не делает мужчина», — делится Лиза.

Уже много месяцев Елизавета не красится, потому что это отнимает много времени по утрам

Уже много месяцев Елизавета не красится, потому что это отнимает много времени по утрам

По задумке фотографа кадр с предложением говорит о том, что в обществе должно быть абсолютно нормальным, что оба партнера могут предложить друг другу перевести отношения на новый уровень.

Елизавета не замужем и детей у нее нет, поэтому она примерила на себя не все образы

Елизавета не замужем и детей у нее нет, поэтому она примерила на себя не все образы

«Сейчас считается правильным, что женщина находится на обеспечении мужа, ведь он добытчик, а она домохозяйка. Если происходит наоборот, то оба пола подвергаются насмешке и осуждению», — объясняет фотограф.

Лиза говорит, что своим проектом она хотела поднять проблему, и у нее это получилось

Лиза говорит, что своим проектом она хотела поднять проблему, и у нее это получилось

На этом фото показана денежная удавка, на которой один партнер держит другого. Из этой же серии фотография с ребенком. По словам Лизы, это стереотип о том, что женщина обязательно должна воспитывать детей, а мужчина — работать.

Лиза говорит, что реакция была разной, а негатив шел больше со стороны мужчин: «Многие приняли в штыки, что мужчина тоже может заботиться о детях. Наверное, для них это просто страшный сон».

Лиза говорит, что реакция была разной, а негатив шел больше со стороны мужчин: «Многие приняли в штыки, что мужчина тоже может заботиться о детях. Наверное, для них это просто страшный сон».

«В нашей стране до сих пор не существует мужских декретов и считается, что молодая девушка не проработает долго в компании и уйдет в декрет, поэтому их не нанимают на работу и они занимают меньше руководящих должностей, чем мужчины. Пока для всех эти фотографии не станут равны, ситуация не поменяется», — считает Елизавета.

Удачнее всего на себя Лиза примерила роль девочки-технаря, потому что по образованию она химик<br>

Удачнее всего на себя Лиза примерила роль девочки-технаря, потому что по образованию она химик

Это фото о том, что девочки — гуманитарии, а мальчики — технари. 

Это первый фотопроект сибирячки, в дальнейшем она планирует снять серию фото о том, что все мы разные и красота — в индивидуальности.

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    КОММЕНТАРИИ (155)

    путинская не любовь
    18 сен 2019 в 00:13

    Сейчас даже обычное свинство и лень выдаётся за движение ...ну так хрюкай и ешь парашу раз не красишься и не бреешься. Тьфу.

    Вика
    18 сен 2019 в 00:11

    Пошла еще дальше, чем эта героиня. Отказалась от душа по утрам, он отнимает слишком много времени.

    Фото пользователя
    18 сен 2019 в 00:58

    Стоп, а где же фото походов в туалет стоя? Действовать - так до конца!