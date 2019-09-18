«Откуда я взялся?» и «Я тоже умру?»: как ответить на неудобные детские вопросы

К этому нельзя быть готовым, но у нас есть пара лайфхаков

Теперь вам не придется убегать от сына или дочери, как только вы заслышите «почему», «как», «откуда» и другие безобидные слова, с которых обычно начинаются неудобные и сложные вопросы. Настало время посмотреть правде в глаза и научиться давать верные ответы, чтобы больше не пришлось краснеть, ругаться и отмалчиваться. Как сделать это проще, объясняет семейный психолог, специалист по детско-родительским отношениям Рамиля Аксенова.

Если вы готовы стать для ребёнка тем человеком, который хранит все тайны мироздания и советам которого он верит больше, чем в существование Деда Мороза, то давайте для начала познакомимся с общими правилами ответов на любые детские вопросы.

Уточняйте запрос ребенка — это главное правило. Обязательно расспросите, что конкретно он хотел узнать. Общая позиция семьи. Важно, чтобы все значимые взрослые доносили однозначно трактуемую информацию и не противоречили друг другу.

Используйте вопрос как повод помочь лучше разобраться в устройстве мира, это источник диалога. Если у вас прямо сейчас нет ответа, не бойтесь так и сообщить: «Слушай, это интересно! Но прямо сейчас я не знаю ответа. Давай поищем информацию вместе». Не врите и не скрывайтесь за формулировками. Учитывайте контекст, уровень развития ребенка, не старайтесь объяснить все и сразу. Откуда я взялся?

Самый «опасный» детский вопрос, при котором вы краснеете и пытаетесь вспомнить всё, что вам рассказывали про аистов, капусту и бабочек. Соберитесь и оцените контекст: о чём думал ребёнок, что смотрел, когда появился вопрос, и чем он, собственно, вызван. Заодно проверьте степень осведомленности ребёнка о биологических процессах. Как правило, малыш не просто не готов выслушивать лекцию о физиологии, но и не спрашивал о глубинах человеческого организма. Просто помогите ему вписать себя в окружающий мир в тех образах и терминах, в которых он сейчас размышляет и общается с вами. Если решите использовать специфичные термины, будьте готовы их объяснить простым языком. И не забывайте поощрять ребёнка за любопытство и желание разобраться.



Как ответить

«Тебя родила мама. Как и у многих животных, мамы-люди вынашивают детей в своём животе. Сначала ты был очень маленьким и беззащитным, поэтому у мамы для тебя было максимально безопасное место. Ты хорошо питался и развивался. Постепенно у тебя появились ручки и ножки, в животике появились важные органы, чтобы ты мог самостоятельно есть, а в голове сформировался мозг, чтобы ты мог думать и задавать такие важные вопросы. Когда ты был готов появиться на свет, мама вытолкнула тебя из живота специальными мышцами. С тех пор прошло несколько лет, а ты всё продолжаешь расти, становиться лучше и умнее».



«С нами всё понятно, а откуда взялся ты?» Фото: Евгений Вдовин / 161.RU

Зачем вы родили меня?

Для начала разберитесь в себе: действительно, зачем вы родили ребёнка? Это очень важный вопрос. Может, для того, чтобы жить счастливо с его отцом (матерью) в браке и вместе воспитывать своё продолжение. Может быть, вы всегда хотели иметь своих детей, чтобы научить их жизни, чтоб они были счастливы. Про это и расскажите. Но надо понимать, что реальный ответ может быть и таким, о котором не стоит сообщать. Разделяйте вопросы «как получилось, что я родился» и «зачем я живу, для чего я в этом мире?». Возможно, этот вопрос высказывается в пылу конфликта или является завуалированной претензией. В таком случае ещё важнее ответить на этот вопрос, переводя разговор в русло конструктивного обсуждения с поиском выхода из конфликта.



Как ответить

Универсального решения, которым вы могли бы удовлетворить пытливого малыша, в данном случае нет — здесь всё индивидуально и зависит только от того, какой ответ вы дадите сами себе на поставленный ответ. Например, можно сказать: «Мы с папой (мамой) подумали, что отлично же, если в мире появится такой чудесный человек, как ты. Как тебе в этом мире живется?» Почему у Васи это есть, а у меня — нет? Ответ на этот вопрос зависит от ваших установок. В первую очередь последите за собой: как вы и другие взрослые, окружающие ребёнка, относятся к обладанию чем-либо? А почему у вас есть или нет чего-то? С чем вы это связываете? Это прекрасный объёмный вопрос. Относитесь ли вы к этому как к достижению, вознаграждению или удаче? Когда разберётесь — сформулируйте ответ в конструктивном ключе, дающем пути достижений.

Главное почти в любом ответе — показать любовь к ребёнку Фото: Татьяна Тихонова / 74.RU

Почему со мной никто не хочет дружить?

Вопрос про познание социального мира. Если ребёнок найдёт его решение, то сможет ответить и на многие другие, не менее важные: кто я, какой я, зачем я и как мы связаны с другими? Так что будьте предельно внимательны: ваши ответы могут стать ключом к целой философии маленького человека. Ребёнок может стать изгоем из-за внешних качеств или особенностей общения в той или иной компании. Попробуйте узнать, что это за ребята, которые игнорируют вашего сына или дочь, но ни в коем случае не принижайте их в стиле «Да наплюй ты на них, они идиоты». Так вы проигнорируете просьбу, а вопрос так и останется открытым. Обсудите с ребёнком, как люди становятся интересны друг другу, что их объединяет и сближает.



Как ответить

«Никто-никто? Серьезно, родной? Я точно хочу с тобой дружить. Слушай, а сам-то ты хочешь дружить? А что это такое, дружба?» Начните диалог на заданную тему с узнавания своего ребёнка и его отношения к ситуации и сами сможете найти верный подход, а вместе с ним и ответ.

Почему вы с мамой/папой ссоритесь?

Этим вопросом ребёнок даёт понять, что ему страшно и некомфортно. Ведь вы — главная часть его мира, залог выживания. Как правило, люди ссорятся из-за разногласий по конкретным темам. И если отношения крепкие, то ссора носит локальный характер, это непростая, но естественная часть совместной жизни. Найдите простые слова, чтобы объяснить ребёнку на понятном ему языке, почему у вас происходит ссора, как вы справляетесь с этой неприятной ситуацией и чего ему в связи с этим стоит опасаться. Только будьте честными с собой и с ребёнком. Помните, что дети эгоцентричны и, возможно, уточняют свою долю вины в вашем конфликте.

Как ответить

«Мы ссоримся, когда не можем договориться о чём-то важном. Мы так сильно расстраиваемся и даже злимся, потому что не получается объяснить, насколько это важно. Это обидно, поэтому мы ссоримся. Но нам очень важно быть вместе друг с другом и с тобой, поэтому мы обязательно найдём решение, которое нас устроит, чтобы продолжить жить дружно. Ссориться тяжело, но бывает, что такое происходит со всеми нами. Важно найти силы договориться и помириться, верно?»



В любой ситуации дайте ребёнку понять, что он не виноват Фото: Татьяна Тихонова / 74.RU

Почему ты со мной больше не живешь?

Любовь приходит и уходит, и некоторые пары даже во время завтрака начинают представлять нового спутника на месте супруга. Взрослые, конечно, это понимают, но для ребёнка такое положение дел — тёмный лес. Он не разбирается в чувствах родителей и тонкостях их отношений, поэтому папам и мамам нужно думать не только о своём удобстве, но и о психологическом комфорте ребёнка, который в такие моменты начинает испытывать большую тревогу за своё будущее и тяжело переживает ситуацию неопределённости. Попытайтесь рассказать ему доступным языком, что происходит в семье. Также дети часто винят себя в разводе родителей, так что ваша задача — объяснить, что дочь или сын зря корят себя, а вы любите отпрыска, как и раньше, и совсем его не бросаете.

Как ответить

«Мы не можем жить дальше вместе с мамой (папой), потому что стали чужими друг другу. У нас разная жизнь, интересы. Мы очень по-разному видим, как жить сейчас и что делать потом. Так бывает. Но ты очень важен для каждого из нас. Я всё равно остаюсь твоим папой (мамой), буду встречаться с тобой, играть и заниматься важными делами. Я тебя люблю и всегда буду твоим родителем, а ты — моим ребёнком».



Почему нельзя пить и курить, если все пьют и курят?

Если вы сами на данный момент курите и употребляете алкоголь, то вряд ли у вас получится внушить ребёнку, что это вредно. Доводы о том, что родители взрослые и им можно, — это путь в никуда. Наоборот, это лишь усилит интерес. Будет проще, если вы придерживаетесь здорового образа жизни. Но в любом случае продумать эту беседу стоит ещё до того, как ребёнок сам заинтересуется вопросом. Когда дело дойдёт до разговора, пусть это будет диалог, а не доклад о вредных привычках с моралью «Я тебе запрещаю». Скорее, в этом случае пытливый ребёнок просто пойдёт и попробует. На эту тему стоит поговорить как можно раньше, например в младшем школьном возрасте, но ещё лучше ориентироваться на самого ребёнка: готов он слушать вас или нет. Кстати, мотивация в стиле «у тебя будет плохое потомство» или «ты закончишь на больничной койке» в случае с детьми не сработает, потому что для них это слишком дальняя перспектива — попытайтесь опираться на актуальные для ребёнка моменты, дайте ту информацию, в которую он поверит.

Как ответить

«Есть много вредных привычек и вредных дел, которыми занимаются люди. Они сами за себя отвечают и самостоятельно решают, что им нужно, а что нет. Курение и алкоголь особенно сильно влияют на детей и подростков. Твой организм ещё развивается, курение и алкоголь ослабят его, сделают менее здоровым. Я очень люблю тебя, и для меня важно, чтобы всё в твоей жизни было замечательно. Я понимаю, как ты этим создашь себе проблемы со здоровьем и как от этого ухудшится наша жизнь. Мне от этого больно и страшно, и я даже кричал на тебя из-за этого (в случае, если был прецедент). Давай вместе разберёмся, какие последствия могут ждать курильщиков и выпивающих, чтобы, когда ты станешь взрослым, ты смог самостоятельно и взвешенно принять собственное решение — нужны тебе курение и алкоголь или нет».



Детские вопросы не иссякнут, так что запаситесь терпением Фото: Евгений Вдовин / 161.RU