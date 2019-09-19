Мстители с ножами. Жильцы дома поставили во дворе блоки. За это им режут машины и угрожают поджогами

Конфликт между соседями длится несколько лет — они пишут друг другу объявления с угрозами
Фото: Кирилл Шматков / НГС
В центре Ботанического жилмассива разгорелся дворовый скандал. Жильцы одного из домов загородили бетонными блоками сквозной проезд через свой двор: они устали от шума и пыли. Но ожидаемого спокойствия не получили — жители соседних домов ополчились на них, так как проезд оказался чуть ли не единственным с главной улицы не только к домам, но и к школам с детскими садами. И теперь к ним почти не подъехать. Негодование соседей довело до полиции — кто-то проткнул колёса машин, припаркованных у бетонных блоков. Как оказалось, конфликты между соседними домами длятся несколько лет, а к спущенным колёсам и угрозам вплоть до поджога почти все привыкли. О том, что происходит во дворах на Донского, — в материале НГС.
Двор по улице Дмитрия Донского, 43 в Заельцовском районе ничем не отличается от сотен других в Новосибирске: уютные пятиэтажные хрущёвки, советские качели, бабушки на лавочках. Но такая окраинная идиллия — только на первый взгляд.
В выходные кто-то проткнул колёса 14 машин, припаркованных прямо у подъездов. «Кто-то вечером подошёл к своей машине, увидел поздно вечером, стал смотреть — все остальные тоже [с проткнутыми шинами]. Моя машина дальше стояла, эпицентр у блоков был. Видимо, посчитали, что те, кто сюда встал — это все местные. А были приезжие, кто в гости приехали. Даже им протыкали», — говорит житель дома
Бетонные блоки, о которых говорит Евгений, появились примерно неделю назад. Их поставили жильцы 43-го дома из-за «бесконечного потока машин», который тянулся круглосуточно в паре метров от стен дома.
«Здесь ночью спать невозможно было, — говорит другой житель дома
Там есть клуб, раньше "Танцуки" назывался, и вот из него кто пьяненькие, они здесь проезжали на главную дорогу. Это я точно знаю».
С бетонными блоками въезд во двор с улицы Дмитрия Донского теперь ведёт в тупик. В нём оказался водитель внедорожника Роман, который припарковался у первого подъезда. «Я в школу ребёнка подвожу. Где-то неделю назад появилось, приходится теперь тут вставать [во дворе]. Мы просто проездом проехали, забрали ребёнка и уехали. А вы не знаете, зачем эти блоки поставили?» — пытается узнать Роман.
Аргументы у жителей дома № 43 просты: проезжающие машины надоели, детям опасно выходить играть во двор, на въезде стоит знак «Жилая зона», а дорога относится к придомовой территории.
Председатель дома
«Единственная машина во всей округе, которая может это сделать, она одна. Ни одна другая машина не сможет это сделать. Она там, [у дома
Жильцы 43-го дома уверены, что это из мести сделали жильцы соседнего 45-го, которые, с их слов, «объявили им войну», рассылая угрозы поджогов машин и подъездов.
«Грозились поджечь подъезды, были слова типа: "Берегите свои машины"», «Угрозы в адрес жильцов 43-го дома продолжают поступать. Жители дома уже переживают не только за своё имущество, но и за безопасность свою и своих детей», — рассказывали НГС жильцы дома
Жители 45-го рассказали корреспонденту НГС, что мотивы были чуть ли не у всех соседних домов. А причина — в огромных пробках, в которые погрузились узкие дворовые подъезды после появления бетонных блоков.
«У них мозгов не хватает понять, что они полмассива перекрыли: их там пять домов ненавидит и там пять домов ненавидит, — негодует житель дома
Они думают, что это мы им тут колёса колем. Да тут желающих знаешь сколько?!
И у них будут колоться. <...> Дорога — она сквозная, ну как-то голову-то включать надо!».
Сергей вспомнил об обратной ситуации, которая происходила здесь два года назад, когда жильцы 45-го дома огородили себе парковку, а жители 43-го мешали строителям. «Когда мы нашу парковку делали, эти кретины кидались под ковши — говорили, что мы им тут загазовывать будем. Но у нас разрешение было... Самое смешное — кидались кретины, которые вообще арендуют квартиры здесь, не собственники», — эмоционально говорит Сергей. Речь идёт о небольшой парковке с зелёным забором прямо между обоими домами.
Председатель совета дома
«Когда парковку строили, у нас всё было согласовано, деньги были из бюджета, нам строила мэрия эти парковки. Это была программа "Комфортная среда". 43-й дом возмутился, они препятствовали строительству, они прямо там выходили со стульями, чашками с кофе и сидели, то есть не давали подрядчику делать её. <...> После того как им было доходчиво объяснено, что нормы СанПина отступа от их фасада соблюдены, что заказчик не дом, а мэрия, они как бы дали всё это сделать, и конфликт был исчерпан», — рассказала Ирина и показала, какие объявления с угрозами встречали её соседей на дверях подъезда во время строительства той парковки.
Ирина удивилась позиции жильцов дома
Жильцы дома
Пока же жители домов в Ботаническом, а также родители, которые привозят своих детей в школу и детсады поблизости, каждое утро проводят во дворах в пробке. Если раньше подъезда к ним было два, то теперь остался только один — через двор дома
«Задолбали здесь реально. У нас три садика здесь. В шесть часов вечера мы не можем подъехать к дому, — объясняет жительница дома
Детям стало гулять невозможно здесь, они боятся даже на площадку выйти.
<...> Такое чувство, что даже на Тимирязева некоторые машины стали ехать через нас. Очень стало тяжело. На каком основании — непонятно. Раньше разделялось как-то 50 на 50, спокойнее было. <...> Как быть? Давайте мы тоже закроем, и наш двор будет вообще без машин!».
Валерия обратила внимание, как во время разговора с корреспондентом НГС во двор заехала машина скорой помощи. «А представляете, если бы что-то срочное случилось, как бы они тут разъехались?» — разводит руками девушка. За 10-минутную беседу мимо проехало около 15 машин. Про проколотые шины у жильцов 43-го дома она услышала впервые:
«У них проткнули шины? Не слышала. Ну я бы тоже пошла прокалывать, если честно», — призналась Валерия.
Ей поддакивает её сосед Станислав, машина которого припаркована вдоль уже единственного проезда. «Почему их дети сейчас в безопасности, без машин, а нам... Мне крыло успели помять, с кого мне это спрашивать сейчас? Это после того, как поставили блок. Когда из садика едут забирать — все матерятся вообще. Мы хотели уже своими силами подъехать и выдернуть их, [бетонные блоки] и отволочь. Просто так не пойдёт», — считает Станислав.
В мэрии уверены, что бетонные блоки лежат здесь вполне законно. «Проезд размещён в границах придомовой территории многоквартирного дома
«Собственник вправе запрещать проезд по своей земле.
Если там не нарушена процедура принятия такого решения, то по большому счёту они правы. И даже если нарушены — посторонние по отношению к этому дому ссылаться на нарушение процедуры вряд ли могут. Единственный путь, как можно ограничить собственника, — через сервитут (ограниченное пользование чужой землёй. — Прим. ред.), который может быть частным или публичным. Частный — это, например, там магазин, проезд возможен только через эту территорию, и вот магазин требует обеспечить проезд ему, поставщикам, покупателям и так далее. И если другого варианта нет, то суд примет решение, что да, нужен сервитут. Либо публичный сервитут по требованию мэрии, при этом сервитут у нас вообще-то платный: за пользование землёй нужно будет платить. Но сервитут удовлетворяется только в случае, когда нет иного проезда», — объяснил Кирилл Кузнецов, управляющий партнёр юридического агентства «ЭКВИ».
Так как, по словам Кирилла Кузнецова, альтернативные проезды есть, сервитут на этой территории, скорее всего, не установят, но окончательное решение — за мэрией, «раз сложилась такая застройка». Заявление в мэрию об установлении сервитута как раз и готовят жильцы дома
Пока жильцы ждут, что будет с бетонными блоками и единственным проездом в округе, полиция ищет подозреваемых в порче колёс. В пресс-службе областного ГУ МВД России сейчас шесть заявлений от водителей пострадавших машин — хулиганов пока не нашли.
Войны во дворах Новосибирска нередко заканчиваются порчей автомобилей. Позапрошлой зимой в домах на МЖК завёлся «каратель с гвоздём», который исцарапал несколько машин, припаркованных на тротуаре, а летом 2017 года женщину поймали за руку, когда она марала краской из баллончика припаркованный на газоне «Лексус».