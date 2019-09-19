Мстители с ножами. Жильцы дома поставили во дворе блоки. За это им режут машины и угрожают поджогами

Конфликт между соседями длится несколько лет — они пишут друг другу объявления с угрозами

В центре Ботанического жилмассива разгорелся дворовый скандал. Жильцы одного из домов загородили бетонными блоками сквозной проезд через свой двор: они устали от шума и пыли. Но ожидаемого спокойствия не получили — жители соседних домов ополчились на них, так как проезд оказался чуть ли не единственным с главной улицы не только к домам, но и к школам с детскими садами. И теперь к ним почти не подъехать. Негодование соседей довело до полиции — кто-то проткнул колёса машин, припаркованных у бетонных блоков. Как оказалось, конфликты между соседними домами длятся несколько лет, а к спущенным колёсам и угрозам вплоть до поджога почти все привыкли. О том, что происходит во дворах на Донского, — в материале НГС.

Двор по улице Дмитрия Донского, 43 в Заельцовском районе ничем не отличается от сотен других в Новосибирске: уютные пятиэтажные хрущёвки, советские качели, бабушки на лавочках. Но такая окраинная идиллия — только на первый взгляд. В выходные кто-то проткнул колёса 14 машин, припаркованных прямо у подъездов. «Кто-то вечером подошёл к своей машине, увидел поздно вечером, стал смотреть — все остальные тоже [с проткнутыми шинами]. Моя машина дальше стояла, эпицентр у блоков был. Видимо, посчитали, что те, кто сюда встал — это все местные. А были приезжие, кто в гости приехали. Даже им протыкали», — говорит житель дома № 43 Евгений.

Неизвестные прокололи шины 14 машин. Шестеро автовладельцев написали заявление в полицию Фото: читатель НГС

Бетонные блоки, о которых говорит Евгений, появились примерно неделю назад. Их поставили жильцы 43-го дома из-за «бесконечного потока машин», который тянулся круглосуточно в паре метров от стен дома. «Здесь ночью спать невозможно было, — говорит другой житель дома № 43, Никита. — <...> Ночами здесь гоняют вообще конкретно. А днём... Вот я на втором этаже живу, окно открываешь — всё в пыли, всё такое загазованное. А сейчас даже если кто-то вечером идёт — из постели услышишь, удивляешься. Сейчас потише. Сейчас вроде детскую площадку будут делать [через проезд] — дети будут гонять туда-сюда.

Там есть клуб, раньше "Танцуки" назывался, и вот из него кто пьяненькие, они здесь проезжали на главную дорогу. Это я точно знаю».



Собственники поставили бетонные блоки за свой счёт — они загородили один из двух проездов к школе и детсадам внутри жилмассива Фото: Кирилл Шматков / НГС

С бетонными блоками въезд во двор с улицы Дмитрия Донского теперь ведёт в тупик. В нём оказался водитель внедорожника Роман, который припарковался у первого подъезда. «Я в школу ребёнка подвожу. Где-то неделю назад появилось, приходится теперь тут вставать [во дворе]. Мы просто проездом проехали, забрали ребёнка и уехали. А вы не знаете, зачем эти блоки поставили?» — пытается узнать Роман. Аргументы у жителей дома № 43 просты: проезжающие машины надоели, детям опасно выходить играть во двор, на въезде стоит знак «Жилая зона», а дорога относится к придомовой территории. Председатель дома № 43 Ирина Васильева заверила, что собственники получили официальные ответы от ГИБДД и окружной администрации, которые подтверждают право жильцов на установку ограждения. Только такое решение понравилось далеко не всем. Это стало понятно, когда до бетонных блоков здесь появились вазоны с цветами, один из которых разбили.

Перед тем как поставить бетонные блоки, проезд загородили большими вазонами — один из них разбили Фото: Кирилл Шматков / НГС

«Единственная машина во всей округе, которая может это сделать, она одна. Ни одна другая машина не сможет это сделать. Она там, [у дома № 45], 80-ка крузак лифтовый», — говорит Никита. Спустя время здесь появляются бетонные блоки, и ещё через несколько дней 14 машинам прокалывают колёса. Жильцы 43-го дома уверены, что это из мести сделали жильцы соседнего 45-го, которые, с их слов, «объявили им войну», рассылая угрозы поджогов машин и подъездов. «Грозились поджечь подъезды, были слова типа: "Берегите свои машины"», «Угрозы в адрес жильцов 43-го дома продолжают поступать. Жители дома уже переживают не только за своё имущество, но и за безопасность свою и своих детей», — рассказывали НГС жильцы дома № 43. Жители 45-го рассказали корреспонденту НГС, что мотивы были чуть ли не у всех соседних домов. А причина — в огромных пробках, в которые погрузились узкие дворовые подъезды после появления бетонных блоков.

Теперь постоянный поток машин идёт вдоль дома № 35 — он отделяет дома от парковок и детской площадки Фото: Кирилл Шматков / НГС

«У них мозгов не хватает понять, что они полмассива перекрыли: их там пять домов ненавидит и там пять домов ненавидит, — негодует житель дома № 45 Сергей. — Сейчас все едут через 35-й дом. Если раньше поток распределялся [равномерно], то сейчас всё через них идёт. Кому это нравится? <...>

Они думают, что это мы им тут колёса колем. Да тут желающих знаешь сколько?! И у них будут колоться. <...> Дорога — она сквозная, ну как-то голову-то включать надо!». Сергей вспомнил об обратной ситуации, которая происходила здесь два года назад, когда жильцы 45-го дома огородили себе парковку, а жители 43-го мешали строителям. «Когда мы нашу парковку делали, эти кретины кидались под ковши — говорили, что мы им тут загазовывать будем. Но у нас разрешение было... Самое смешное — кидались кретины, которые вообще арендуют квартиры здесь, не собственники», — эмоционально говорит Сергей. Речь идёт о небольшой парковке с зелёным забором прямо между обоими домами.

Предметом первого конфликта между домами стала парковка у дома № 45 — её строила мэрия Фото: Кирилл Шматков / НГС

Председатель совета дома № 45 Ирина (попросила не указывать свою фамилию) добавила, что в то время её жильцы получали такие же угрозы. «Когда парковку строили, у нас всё было согласовано, деньги были из бюджета, нам строила мэрия эти парковки. Это была программа "Комфортная среда". 43-й дом возмутился, они препятствовали строительству, они прямо там выходили со стульями, чашками с кофе и сидели, то есть не давали подрядчику делать её. <...> После того как им было доходчиво объяснено, что нормы СанПина отступа от их фасада соблюдены, что заказчик не дом, а мэрия, они как бы дали всё это сделать, и конфликт был исчерпан», — рассказала Ирина и показала, какие объявления с угрозами встречали её соседей на дверях подъезда во время строительства той парковки.



В 2017 году была обратная ситуация: со слов местных, жильцы дома № 43 писали угрозы жильцам из 45-го Фото: Ирина (попросила не указывать фамилию)

Ирина удивилась позиции жильцов дома № 43 по поводу проколотых шин — она заверила, что это неправда. «Причём тут 45-й дом — мне вообще странно это слышать. Мы просто ближе всего, наверное. Это вообще публичная клевета, совершенно нет никаких оснований для того, чтобы обвинять, что это мои жители что-то там сделали», — говорит она. Ирина добавила, что собственники 43-го дома ни с кем из соседей своё решение об установке блоков не обсуждали.



Перекрытый двор стал тихим и спокойным — раньше здесь постоянно ездили машины Фото: Кирилл Шматков / НГС

Жильцы дома № 45 и ещё шести соседних домов обратились в УК, а также в мэрию с требованием вернуть сквозной проезд. Под обращениями подписались десятки собственников. В ответе от УК «МКС-Новосибирск» (есть в распоряжении редакции НГС), которая обслуживает дома на улице Дмитрия Донского, обещали до конца сентября проверить «законность установки бетонных вазонов».

О том, что сквозного пути больше нет, говорит указатель на въезде в скандальный двор Фото: Кирилл Шматков / НГС

Пока же жители домов в Ботаническом, а также родители, которые привозят своих детей в школу и детсады поблизости, каждое утро проводят во дворах в пробке. Если раньше подъезда к ним было два, то теперь остался только один — через двор дома № 35.

«Задолбали здесь реально. У нас три садика здесь. В шесть часов вечера мы не можем подъехать к дому, — объясняет жительница дома № 35 Валерия. — <...> Тот проезд они закрыли, теперь ездят без конца здесь, у нас. Что утром здесь не выехать, потому что все на работу едут, что вечером. Плюс есть пять часов, когда все в садики ездят, — и вообще невозможно. Детям стало гулять невозможно здесь, они боятся даже на площадку выйти. <...> Такое чувство, что даже на Тимирязева некоторые машины стали ехать через нас. Очень стало тяжело. На каком основании — непонятно. Раньше разделялось как-то 50 на 50, спокойнее было. <...> Как быть? Давайте мы тоже закроем, и наш двор будет вообще без машин!».

Жильцы Ботанического жилмассива переживают за своё здоровье — они боятся, что из-за узких проездов и частых пробок к ним не смогут подъехать ни пожарные машины, ни скорая помощь Фото: Кирилл Шматков / НГС

Валерия обратила внимание, как во время разговора с корреспондентом НГС во двор заехала машина скорой помощи. «А представляете, если бы что-то срочное случилось, как бы они тут разъехались?» — разводит руками девушка. За 10-минутную беседу мимо проехало около 15 машин. Про проколотые шины у жильцов 43-го дома она услышала впервые: «У них проткнули шины? Не слышала. Ну я бы тоже пошла прокалывать, если честно», — призналась Валерия. Ей поддакивает её сосед Станислав, машина которого припаркована вдоль уже единственного проезда. «Почему их дети сейчас в безопасности, без машин, а нам... Мне крыло успели помять, с кого мне это спрашивать сейчас? Это после того, как поставили блок. Когда из садика едут забирать — все матерятся вообще. Мы хотели уже своими силами подъехать и выдернуть их, [бетонные блоки] и отволочь. Просто так не пойдёт», — считает Станислав.

Машины еле разъезжаются на узких дворовых проездах Фото: Кирилл Шматков / НГС

В мэрии уверены, что бетонные блоки лежат здесь вполне законно. «Проезд размещён в границах придомовой территории многоквартирного дома № 43 на улице Дмитрия Донского. <...> Следовательно, собственники многоквартирного дома <...> вправе ограничить движение по своему земельному участку путём установки ограждений, в данном случае блоков», — пояснили корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии. На стороне жильцов 43-го дома и юристы: «Собственник вправе запрещать проезд по своей земле. Если там не нарушена процедура принятия такого решения, то по большому счёту они правы. И даже если нарушены — посторонние по отношению к этому дому ссылаться на нарушение процедуры вряд ли могут. Единственный путь, как можно ограничить собственника, — через сервитут (ограниченное пользование чужой землёй. — Прим. ред.), который может быть частным или публичным. Частный — это, например, там магазин, проезд возможен только через эту территорию, и вот магазин требует обеспечить проезд ему, поставщикам, покупателям и так далее. И если другого варианта нет, то суд примет решение, что да, нужен сервитут. Либо публичный сервитут по требованию мэрии, при этом сервитут у нас вообще-то платный: за пользование землёй нужно будет платить. Но сервитут удовлетворяется только в случае, когда нет иного проезда», — объяснил Кирилл Кузнецов, управляющий партнёр юридического агентства «ЭКВИ».

Так как, по словам Кирилла Кузнецова, альтернативные проезды есть, сервитут на этой территории, скорее всего, не установят, но окончательное решение — за мэрией, «раз сложилась такая застройка». Заявление в мэрию об установлении сервитута как раз и готовят жильцы дома № 45.

Жители микрорайона пытаются добиться того, чтобы им вернули сквозной проезд Фото: Кирилл Шматков / НГС