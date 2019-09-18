«Можно посреди рабочего дня посмотреть сериал»: колонка о плюсах и минусах работы дома

Новосибирский предприниматель Анастасия Шастина девять месяцев назад начала эксперимент — перевела работу своей компании, event-агенства «Завод», на хоум-офис. В своих колонках она честно рассказывает НГС о плюсах и минусах таких перемен. Сегодня она подводит промежуточные итоги. Девять месяцев в хоум-офисе

Цыплят по осени считают. А я подвожу итоги первых 9 месяцев работы в хоум-офисе.

Первое и главное — нас уже не загнать в традиционный офис. И отрезвляющая ложечка дёгтя: хоум-офис подошёл не всем.



Краткое содержание предыдущих серий

В середине декабря 2018 года из-за финансового кризиса мы приняли решение отказаться от офиса. Мы считали эту меру временной. Ровно до тех пор, пока не попробовали и не осознали всё счастье работы и жизни без офиса.

До мая в нашем распоряжении была комната, которую нам предложили использовать соседи по бывшему офису. Раз в неделю мы собирались в ней на двухчасовую планёрку. Эта чудесная комнатка с видом на оперный театр смягчила переходный период. Но в мае мы попрощались с соседями. И окончательно и бесповоротно остались одни дома.

Место работы — плавающее

Для живых встреч мы использовали всё что можно. Протестировали в общей сложности 12 точек — кофеен, баров, коворкингов. И продолжаем. Это превратилось в своего рода игру — находить что-то новенькое, тестировать, делиться с коллегами.

Я сделала отдельный обзор площадок для удалёнщиков и фрилансеров (позже выложу у себя на Facebook). А здесь оставлю короткий вывод: цифровые кочевники — это не просто группа свободолюбивых художников, которых в офис не загонишь, это новый социальный класс. И в нём много представителей совсем не творческих профессий.



Этот мировой тренд первыми уловили компании (только то, что заметила этим летом я: онлайн-парк Tele2 на набережной, пространство «Место есть 2.0» в «МЕГЕ», лаундж-зона S7 перед кинотеатром «Победа»). Это значит, что компании (гораздо более чуткие к потребностям людей, чем муниципалитет) такой спрос обнаружили. И начали развивать инфраструктуру для нового социального класса в расчёте на их благодарность и лояльность. Вот одного благодарного в моём лице уже получили. Это факт. Но город ещё в начале пути. Настолько, что даже в моей голове пронеслась стрелою мысль: «А не открыть ли коворкинг мечты?».



Команда агенства в Новосибирске Фото: Анастасия Шастина

Как там с кризисом

Своё финансовое положение мы стабилизировали. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года расходы на офис и всё, что к нему прилагается (уборка, интернет, покупка и поддержка оборудования, вода, кофе-чай-печеньки, канцелярка, интерьер), сократились на 85%. Тут у нас остались склад для реквизита и разовые, редкие оплаты коворкингов. Это не означает, что общие расходы за период уменьшились, они выросли, как и все цены в этом мире. Но экономия на офисе позволила нам тратить больше денег на продвижение и образование.



Про доверие

Пожалуй, главный вопрос, который задавали мне знакомые, собственники бизнесов, был и есть про доверие. Откуда ты знаешь, что они там работают, а не сериал смотрят? Как ты их контролируешь? Ты уже внедрила программу, фиксирующую, сколько времени они проводят за рабочим ноутбуком?

Отвечу сразу всем. Хоум-офис сам по себе — отличная проверка. Если в классическом офисе сотрудник мог очаровывать кругозором, чувством юмора, ценился за свой вклад в атмосферу и тем самым мог немножко припудрить результаты своей работы, то в хоум-офисе остались только результаты. И никаких других хохоряшек.

Результаты или их отсутствие замечаются довольно быстро. У нас есть ежедневный ритуал «Сделал, собираюсь сделать», который проговаривается и фиксируется в Trello. Мы не стоим над душой у человека. И он сам решает, когда и где ему работать. И да, он может прямо посреди рабочего дня посмотреть сериал. Залипнуть. Зависнуть. Уснуть. Но в строго оговорённое время он должен будет отчитаться о проделанном. И всё станет понятно. У нас было несколько увольнений — по собственному и нашему желанию. Но большинство адаптировались.



Те, кто справились с особенностями хоум-офиса (люди с высокой самоорганизацией и умением принимать ответственность), как ни парадоксально, получили кучу свободного времени. И смогли заняться развитием собственных проектов, например коммерческим ведением «инстаграма», астрологическими консультациями, преподаванием. Акцентирую — они по-прежнему везут большие объёмы работы на «Заводе». Все свои обязательства они выполняют. И у меня не возникает ревности или чего-то такого. Но я заметила эти проекты именно сейчас, а не год назад.



Анастасия Шастина честно признаётся, что сначала тоже пыталась больше контролировать сотрудников, но потом посмотрела на всё под другим углом Фото: Анастасия Шастина

Новый уровень продуктивности

К таким побочным проектам я отношусь с восторгом. Ивенты — та сфера, в которой, будем откровенны, высокая текучка кадров. Эмоциональное выгорание — стандартный «диагноз», а вытеснение остальных сфер жизни — обычный трюк его величества event.

Так вот хоум-офис — это то, что позволяет сбалансировать различные сферы жизни и при этом остаться в любимом деле. Такой режим работы ещё редко у кого встречается. И «заводчане» замотивированы выполнять свою работу качественно и все успевать. Ведь когда у тебя появляется время на хобби, другие направления деятельности и даже — страшно сказать — жизнь, источник всего этого ты это начинаешь беречь.



Я знаю, что в некоторых компаниях возможность выбирать график работы или полностью перейти на удалёнку — это привилегия. Она предоставляется не каждому. У нас — каждому. Старички оценили. Новички приходят уже с нужным набором ценностей и качеств.

Хоум-офис головного мозга

Что касается лично меня. Я прошла свой путь трансформации. Сначала я не доверяла и боролась с желанием контролировать. Смотрела отчёты. Просила обратную связь у клиентов — многие из них, кстати, вообще ни сном ни духом о наших переменах. И действительно присматривалась к техническим способам контроля.

Постепенно я укрепляла себя книгами и интервью. Изучала больше кейсов. И параллельно видела наши результаты. Справляемся. Процесс не стопорится. Жалоб нет. Ни со стороны клиентов, ни со стороны сотрудников. Настоящий хоум-офис начался с изменения угла зрения. А этому очень поспособствовала реальная удалёнка.



Сама бизнесмен за это время пожила в Грузии, Казахстане и Узбекистане Фото: Анастасия Шастина

Моё кочевничество

Стоит ли говорить о моей личной удалёнке, не знаю. Потому что она не применима ко всем сотрудникам агентства. Организаторы должны физически присутствовать в городе. Я же занимаюсь вопросами финансов и маркетинга. И их решаю на удалёнке, не замечая разницы между периодами, когда я в Новосибирске и когда нет. Наверное, если сложить все дни переездов из одного города в другой, получится как раз полноценный отпуск. Но в отпуске я не была и не хочу. Я просто живу и работаю не дома.



За эти девять месяцев эксперимента я прожила четыре месяца в Грузии, Казахстане и Узбекистане. Этот пост пишу из Самарканда. Каждый находит свою причину работать на хоум-офисе. Моя личная — эта возможность. Что ж. Какая-никакая дистанция пройдена, и выводы стали ещё более объективными. Хоум-офис сокращает расходы и повышает продуктивность. Он подходит не каждому. Но уж тем, кому подошёл, меняет жизнь в лучшую сторону. Дайте ему шанс и вы.



Хотели бы вы работать в хоум-офисе?