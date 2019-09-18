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Анастасия Шастина

Предприниматель
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Анастасия Шастина

Предприниматель

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«Можно посреди рабочего дня посмотреть сериал»: колонка о плюсах и минусах работы дома

Анастасия Шастина 9 месяцев назад отправила работников по домам и ведет бизнес из любой точки мира

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Анастасия Шастина сама теперь работает, перемещаясь из страны в страну

Фото: Анастасия Шастина

Новосибирский предприниматель Анастасия Шастина девять месяцев назад начала эксперимент — перевела работу своей компании, event-агенства «Завод», на хоум-офис. В своих колонках она честно рассказывает НГС о плюсах и минусах таких перемен. Сегодня она подводит промежуточные итоги.

Девять месяцев в хоум-офисе

Цыплят по осени считают. А я подвожу итоги первых 9 месяцев работы в хоум-офисе.
Первое и главное — нас уже не загнать в традиционный офис. И отрезвляющая ложечка дёгтя: хоум-офис подошёл не всем.

Краткое содержание предыдущих серий

В середине декабря 2018 года из-за финансового кризиса мы приняли решение отказаться от офиса. Мы считали эту меру временной. Ровно до тех пор, пока не попробовали и не осознали всё счастье работы и жизни без офиса.

До мая в нашем распоряжении была комната, которую нам предложили использовать соседи по бывшему офису. Раз в неделю мы собирались в ней на двухчасовую планёрку. Эта чудесная комнатка с видом на оперный театр смягчила переходный период. Но в мае мы попрощались с соседями. И окончательно и бесповоротно остались одни дома.

Место работы — плавающее

Для живых встреч мы использовали всё что можно. Протестировали в общей сложности 12 точек — кофеен, баров, коворкингов. И продолжаем. Это превратилось в своего рода игру — находить что-то новенькое, тестировать, делиться с коллегами.

Я сделала отдельный обзор площадок для удалёнщиков и фрилансеров (позже выложу у себя на Facebook). А здесь оставлю короткий вывод: цифровые кочевники — это не просто группа свободолюбивых художников, которых в офис не загонишь, это новый социальный класс. И в нём много представителей совсем не творческих профессий.

Этот мировой тренд первыми уловили компании (только то, что заметила этим летом я: онлайн-парк Tele2 на набережной, пространство «Место есть 2.0» в «МЕГЕ», лаундж-зона S7 перед кинотеатром «Победа»). Это значит, что компании (гораздо более чуткие к потребностям людей, чем муниципалитет) такой спрос обнаружили. И начали развивать инфраструктуру для нового социального класса в расчёте на их благодарность и лояльность. Вот одного благодарного в моём лице уже получили. Это факт. Но город ещё в начале пути. Настолько, что даже в моей голове пронеслась стрелою мысль: «А не открыть ли коворкинг мечты?».

Команда агенства в Новосибирске&nbsp;

Команда агенства в Новосибирске 

Как там с кризисом

Своё финансовое положение мы стабилизировали. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года расходы на офис и всё, что к нему прилагается (уборка, интернет, покупка и поддержка оборудования, вода, кофе-чай-печеньки, канцелярка, интерьер), сократились на 85%. Тут у нас остались склад для реквизита и разовые, редкие оплаты коворкингов. Это не означает, что общие расходы за период уменьшились, они выросли, как и все цены в этом мире. Но экономия на офисе позволила нам тратить больше денег на продвижение и образование.

Про доверие

Пожалуй, главный вопрос, который задавали мне знакомые, собственники бизнесов, был и есть про доверие. Откуда ты знаешь, что они там работают, а не сериал смотрят? Как ты их контролируешь? Ты уже внедрила программу, фиксирующую, сколько времени они проводят за рабочим ноутбуком?

Отвечу сразу всем. Хоум-офис сам по себе — отличная проверка. Если в классическом офисе сотрудник мог очаровывать кругозором, чувством юмора, ценился за свой вклад в атмосферу и тем самым мог немножко припудрить результаты своей работы, то в хоум-офисе остались только результаты. И никаких других хохоряшек.

Результаты или их отсутствие замечаются довольно быстро. У нас есть ежедневный ритуал «Сделал, собираюсь сделать», который проговаривается и фиксируется в Trello. Мы не стоим над душой у человека. И он сам решает, когда и где ему работать. И да, он может прямо посреди рабочего дня посмотреть сериал. Залипнуть. Зависнуть. Уснуть. Но в строго оговорённое время он должен будет отчитаться о проделанном. И всё станет понятно. У нас было несколько увольнений — по собственному и нашему желанию. Но большинство адаптировались.

Те, кто справились с особенностями хоум-офиса (люди с высокой самоорганизацией и умением принимать ответственность), как ни парадоксально, получили кучу свободного времени. И смогли заняться развитием собственных проектов, например коммерческим ведением «инстаграма», астрологическими консультациями, преподаванием. Акцентирую — они по-прежнему везут большие объёмы работы на «Заводе». Все свои обязательства они выполняют. И у меня не возникает ревности или чего-то такого. Но я заметила эти проекты именно сейчас, а не год назад.

Анастасия Шастина честно признаётся, что сначала тоже пыталась больше контролировать сотрудников, но потом посмотрела на всё под другим углом

Анастасия Шастина честно признаётся, что сначала тоже пыталась больше контролировать сотрудников, но потом посмотрела на всё под другим углом

Новый уровень продуктивности

К таким побочным проектам я отношусь с восторгом. Ивенты — та сфера, в которой, будем откровенны, высокая текучка кадров. Эмоциональное выгорание — стандартный «диагноз», а вытеснение остальных сфер жизни — обычный трюк его величества event.

Так вот хоум-офис — это то, что позволяет сбалансировать различные сферы жизни и при этом остаться в любимом деле. Такой режим работы ещё редко у кого встречается. И «заводчане» замотивированы выполнять свою работу качественно и все успевать. Ведь когда у тебя появляется время на хобби, другие направления деятельности и даже — страшно сказать — жизнь, источник всего этого ты это начинаешь беречь.

Я знаю, что в некоторых компаниях возможность выбирать график работы или полностью перейти на удалёнку — это привилегия. Она предоставляется не каждому. У нас — каждому. Старички оценили. Новички приходят уже с нужным набором ценностей и качеств.

Хоум-офис головного мозга

Что касается лично меня. Я прошла свой путь трансформации. Сначала я не доверяла и боролась с желанием контролировать. Смотрела отчёты. Просила обратную связь у клиентов — многие из них, кстати, вообще ни сном ни духом о наших переменах. И действительно присматривалась к техническим способам контроля.

Постепенно я укрепляла себя книгами и интервью. Изучала больше кейсов. И параллельно видела наши результаты. Справляемся. Процесс не стопорится. Жалоб нет. Ни со стороны клиентов, ни со стороны сотрудников. Настоящий хоум-офис начался с изменения угла зрения. А этому очень поспособствовала реальная удалёнка.

Сама бизнесмен за это время пожила в Грузии, Казахстане и Узбекистане

Сама бизнесмен за это время пожила в Грузии, Казахстане и Узбекистане

Моё кочевничество

Стоит ли говорить о моей личной удалёнке, не знаю. Потому что она не применима ко всем сотрудникам агентства. Организаторы должны физически присутствовать в городе. Я же занимаюсь вопросами финансов и маркетинга. И их решаю на удалёнке, не замечая разницы между периодами, когда я в Новосибирске и когда нет. Наверное, если сложить все дни переездов из одного города в другой, получится как раз полноценный отпуск. Но в отпуске я не была и не хочу. Я просто живу и работаю не дома.

За эти девять месяцев эксперимента я прожила четыре месяца в Грузии, Казахстане и Узбекистане. Этот пост пишу из Самарканда. Каждый находит свою причину работать на хоум-офисе. Моя личная — эта возможность.

Что ж. Какая-никакая дистанция пройдена, и выводы стали ещё более объективными. Хоум-офис сокращает расходы и повышает продуктивность. Он подходит не каждому. Но уж тем, кому подошёл, меняет жизнь в лучшую сторону. Дайте ему шанс и вы.

Хотели бы вы работать в хоум-офисе?

    Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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      КОММЕНТАРИИ (1)

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      18 сен 2019 в 08:18

      Реклама этой женщины тут уже была. Видимо, бизнес не очень идёт, раз такие траты на рекламу...