Они электрические! Разглядываем новые Porsche, Mercedes и Land Rover на автосалоне во Франкфурте

Франкфуртский автосалон, на котором резвятся в основном европейские марки, интересен не только рядом громких дебютов, но и самой тенденцией — большая часть евромарок переключилась на электромобили. Причём даже те, от кого этого не ждёшь, например Porsche. О наиболее интересных дебютантах — в нашем обзоре.

Land Rover Defender стал красивым, но совсем другим