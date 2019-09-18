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Обзор

Они электрические! Разглядываем новые Porsche, Mercedes и Land Rover на автосалоне во Франкфурте

Основным трендом стал тотальный переход на электромобили

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Lamborgini Sian — гибрид суммарной мощностью двигателей 819 л.с. и ценой 3,6 млн долларов. Крутовато даже по меркам итальянской марки

Фото: Lamborghini

Франкфуртский автосалон, на котором резвятся в основном европейские марки, интересен не только рядом громких дебютов, но и самой тенденцией — большая часть евромарок переключилась на электромобили. Причём даже те, от кого этого не ждёшь, например Porsche. О наиболее интересных дебютантах — в нашем обзоре. 

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      КОММЕНТАРИИ (5)

      Веста
      18 сен 2019 в 09:14

      Авторы! Пишите текст без ошибок! LamborGHini - правильное наименование!

      Фото пользователя
      18 сен 2019 в 09:10

      Интересно, почнму в рф только гончарные производят типа веста и потриот

      Андрюша
      18 сен 2019 в 09:04

      Кроме Lamborgini брать не чего, а брать не на что.