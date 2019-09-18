Они электрические! Разглядываем новые Porsche, Mercedes и Land Rover на автосалоне во Франкфурте

Франкфуртский автосалон, на котором резвятся в основном европейские марки, интересен не только рядом громких дебютов, но и самой тенденцией — большая часть евромарок переключилась на электромобили. Причём даже те, от кого этого не ждёшь, например Porsche. О наиболее интересных дебютантах — в нашем обзоре.
Land Rover Defender стал красивым, но совсем другим Land Rover показал новый Defender спустя три года после прекращения выпуска оригинальной модели, с которой дебютант не имеет ничего общего, кроме имиджа
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Land Rover Автомобиль остался внедорожником, но технически близок к современному Discovery: у него несущий кузов с широким использованием алюминия, независимые подвески, честный полный привод с возможностью блокировки центрального и заднего дифференциала, а также пневмоподвеска, меняющая просвет от 156 до 361 мм
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Land Rover Интерьер выполнен в современном ключе, и налёт старомодности нужен лишь для поддержания имиджа
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Land Rover Land Rover Defender как и прежде можно заказать в трёх- или пятидверном исполнении, причём даже короткий «Деф» может быть шестиместным — три человека садятся на переднее сиденье
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Land Rover Для автомобиля предлагается несколько дизельных и бензиновых двигателей, а самая мощная рядная «шестёрка» развивает 400 л.с.
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Land Rover Nissan Juke сохранил провокационный дизайн, но уже не удивляет Juke 2020 сохранил характерные фишки прежней модели, кроме разве что выпученных фонарей на «гребнях» над передними крыльями. Но на фоне прежнего Juke дизайн смотрится уже не столь вызывающим
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Nissan Автомобиль переехал на новую платформу, но сохранил архитектуру кузова и подвески. При этом Juke вытянулся на 75 мм, что сказалось как на вместимости задних сидений, так и на багажнике, объём которого вырос с 354 до 422 л
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Nissan Интерьер визуально насыщен, но лишился пары «жуковских» атрибутов, например, приборов в колодцах и центрального тоннеля в форме мотоциклетного бензобака
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Nissan
Нравится ли вам дизайн нового Nissan Juke?
Porsche Taycan: первый электромобиль марки Несмотря на название Taycan Turbo (625–680 л.с.) и Taycan Turbo S (761 л.с.), никаких «турбо» у него нет: машина бывает только электрической
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Porsche У Taycan два мотора на каждой из осей, причём задний значительно мощнее переднего: 408 против 218 л.с. На большой скорости остаётся только задний мотор, работающий через двухступенчатую коробку передач, а на короткое время мощность может возрастать на 55 л.с. Разгон до 100 км/час — 3,2 секунды в версии Turbo и 2,8 секунды для Turbo S
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Porsche В интерьере — монополия жидкокриталлических экранов, которые прописались даже на центральном тоннеле. Есть персональный экран для пассажира
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Porsche Запас хода составляет 380–450 км, а зарядка от станции-суперчарджера длится в районе получаса. Добиться этого удалось в том числе за счёт использования рабочего напряжение в 800 В и мощности зарядки до 270 кВт
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Porsche По размерам Taycan близок к Panamera и основному конкуренту — Tesla Model S. Цена в России начинается от 10,6 миллиона рублей: базовая Panamera значительно дешевле, но близкие по мощности версии стоят сравнимо
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Porsche Электромобили — это тренд Volkswagen представил «Гольф будущего» — первый электромобиль, созданный с чистого листа под названием ID.3. Он построен на платформе MEB, которая ляжет в основу десятка электрических моделей Volkswagen и родственных ему брендов
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Volkswagen С батареей максимальной ёмкости (77 кВт*ч) запас хода по строгому европейскому циклу WLTP составляет 550 км, что сравнимо с автономностью бензиновых машин. Зарядка от источника мощностью 100 кВт на пробег около 300 км занимает полчаса
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Volkswagen Компания Smart добавляет к своему имени приставку EQ и не случайно: отныне фирма будет выпускать только электромобили. Российские продажи в связи с этим прекращаются
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Smart Mercedes Vision EQS — флагманский электромобиль марки, по размерам и характеристикам сопоставимый с S-классом. Мощность двигателя 476 л.с., пробег на зарядке — до 700 км
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Mercedes-Benz Внутри EQS выглядит слишком футуристично, но рудиментный руль намекает, что к моменту выхода на рынок машины будут управляться преимущественно автопилотом
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Mercedes-Benz BMW эпатирует публику ноздрями BMW Concept 4 намекает на облик будущего купе 4-й серии, но внимание поклонников марки опять сфокусировано на оформлении передней части: каждая новый концепт BMW стремится переплюнуть предыдущий по размеру ноздрей
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BMW