Чудо за 12 тысяч: авторы НГС прошли путь бюджетных туристов на Байкале и выяснили, стоит ли оно того

Байкал — это то место в России, куда приезжают сотни иностранцев из Швейцарии, США и даже Австралии. Из Новосибирска до Иркутска на поезде чуть больше суток, однако многие скорее полетят в Тай или на Кипр, чем поедут в соседний регион. Но для кого-то Байкал может затмить пляжные курорты — всего в полутора тысячах километров от Новосибирска есть головокружительные виды на озеро, скалы и заброшенные тоннели. Фотограф НГС отправился в небанальное путешествие к самому большому озеру на Земле — за 4 дня Александр Ощепков прошёл всю Кругобайкальскую железную дорогу, которая когда-то была частью Транссиба. Он рассказывал о впечатлениях от величия вековых тоннелей, а редакция НГС.Афиша подсчитала, за сколько можно отдохнуть на Байкале и что там стоит посмотреть.

КБЖД идёт от станции Слюдянка II до станции Порт Байкал. На протяжении почти всей дороги, кроме тоннелей, мобильная связь ловит отлично — можно даже звонить по видео Фото: Александр Ощепков / НГС

Отправиться в Иркутск можно хоть через два часа — авиарейсы и поезда из Новосибирска летают и ходят несколько раз в день. Перелёт до Иркутска и обратно стоит от 13 570 рублей только с ручной кладью, а с багажом 15 958 рублей. Поездом выйдет намного дешевле — в сентябре плацкарт стоит от 1808 рублей, а купе от 3154 рублей, однако в дороге придётся провести около 31 часа. Листвянка, Ольхон, Малое море — всё это весьма привычные места отдыха на Байкале. Кроме природной красоты здесь есть и настоящие памятники человеческому упорству. Например, Кругобайкальская железная дорога — тупиковый участок пути, который частично был затоплен при строительстве Иркутской ГЭС, и сейчас практически выведен из эксплуатации. «Весной, вдохновившись документальным фильмом про КБЖД, решил во что бы то ни стало посетить это место. Вариантов всего три: на туристическом поезде с настоящим паровозом во главе, на местной электричке, ходящей три раза в неделю, и пешком, с рюкзаком, палаткой и походной романтикой», — рассказывает Александр. Фотограф НГС пошёл во все тяжкие — почти 87 километров КБЖД он решил пройти пешком. И точно не зря. Чтобы добраться до КБЖД, можно взять такси от Слюдянки до посёлка Култук.



«Байкал суров и прекрасен. Даже при отсутствии ветра по воде идут сильные волны, вода прозрачна, у берега виден каждый камешек, обросший водорослями, подальше от берега ныряют нерпы, похожие на плюшевые шарики», — описывает озеро фотограф.

Пройти сквозь тоннель то ещё испытание на храбрость, особенно когда не видно выхода из него. «Выхода не было видно. В темноте в луче фонаря клубился пар изо рта. Стены обросли мхом и плесенью, а под ногами иногда лопались почти прозрачные грибы на тонкой бледной ножке. Свет в конце тоннеля появился за поворотом, мы ускорили шаг и вышли на свет», — так описывает Саша свои впечатления от первого протяжённого тоннеля.

Юрга — эксклюзивный экскурсовод по КБЖД Фото: Александр Ощепков / НГС

«Это Юрга. Собаку мы прикормили совсем недалеко от Култука, и она стала верным спутником на всю дистанцию пути. За небольшое вознаграждение едой она верно бежала впереди нас, пыталась охотиться, в одном случае из тысячи даже удачно, не лезла в палатку и охраняла нас от неведомых ночных опасностей. Сначала мы называли ее Басей, но смотритель базы отдыха на нашем пути поведал нам, как ее зовут и что хозяин ждет ее на 80-м километре. Когда мы проводили собаку до ее дома, хозяин презрительно прищурившись, бросил: «А... (Зачем. — Прим. ред.) мне такая собака?», и она осталась с нами. Дойдя до переправы в Порту Байкал и получив прощальный пакет тушенки, она развернулась и убежала искать себе новых попутчиков в обратном путешествии. А мы скучаем до сих пор», — говорит Александр о собаке-спутнике.

Некоторые тоннели заброшены уже более ста лет из-за нестабильности горной породы: деформируются своды, происходят обрушения. С ними борются альпинисты — они искусственно обрушивают ненадежные камни

Мосты КБЖД выглядят мощно и величественно.

«Тоннели завораживают. Когда-то они создавались нечеловеческими усилиями, теперь не нужны никому. Ходят здесь туристический поезд с настоящим паровозом во главе, несколько дрезин с рабочими, да и "Мотаня" — местная электричка, подцепленная к маневровому тепловозу, названная так потому, что мотается туда-сюда. Когда-то, когда здесь был Транссиб, было два пути. Сейчас за ненадобностью один демонтирован, но в земле и спустя полвека остаются огромные вмятины от шпал», — рассказывает Александр.

Финиш на 72-километре возле станции Порт Байкал Фото: Александр Ощепков / НГС

На такую экстремальную прогулку вдоль Байкала решится не каждый. Для тех, кто не такой отчаянный супермен, как Саша Ощепков, редакция НГС. Афиши выбрала маршруты поспокойнее и с привычным горожанину комфортом. Сам Иркутск богаче городской историей, чем Новосибирск, — всё-таки городу 333 года, а не каких-то 126. Ночь в хостеле в Иркутске стоит от 300 рублей, а три ночи в самой недорогой гостинице в двухместном номере обойдутся от 1800 рублей. Чтобы посмотреть город, хватит дней двух-трёх, за это время можно успеть пообедать в 130-м квартале, посмотреть ледокол «Ангара», прогуляться по бесконечным набережным — там это не просто парк на ограниченной территории, а настоящие пешеходные улицы. Дальше стоит ехать на сам Байкал.



Малое море — пролив, где можно искупаться в Байкале. Вода там прогревается до вполне терпимых температур Фото: Дарья Януш / НГС

Гостевые домики на Малом море стоят от 5 тысяч рублей за 5 ночей. Туристические базы располагаются прямо у подножья гор.

Скала Шаманка — визитная карточка Ольхона, то и дело мелькает в различной рекламе. Виды с неё открываются восхитительные, особенно на закате. Трансфер из Иркутска до Ольхона стоит 1000 рублей. Самое дешёвое проживание на Ольхоне — в кемпингах: за 4 ночи в комнатке с двумя односпальными кроватями в домике из фанеры просят 2800 рублей. Номера в гостевых домиках на двоих стоят от 5000 рублей за 5 ночей — туалет здесь общий и нет душа. Скорее всего, чтобы помыться, нужно будет отдельно заплатить за баню. Однако всего за 8000 рублей на двоих за столько же дней можно найти на Booking.com номер с душем.

С края Ольхона совершенно не видно берега большой земли Фото: Дарья Януш / НГС

На острове можно взять экскурсию, где туристов отвезут на дальнюю часть острова — виды с мыса Хобой того точно стоят.

Ради таких закатов можно и 30 часов в поезде потерпеть Фото: Дарья Януш / НГС