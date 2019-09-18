Битва любимых машин новосибирских таксистов: «КИА-Рио» против «Хёндай-Солярис»

Два корейских автомобиля — KIA Rio и Hyundai Solaris — давно числятся в списке лидеров продаж и всё больше укрепляют свои позиции. Их покупают как для личного использования, так и для работы в такси. Посмотрите на улицы Новосибирска: за последний год эти «корейцы» буквально вытеснили с рынка новых таксомоторов и Renault Logan, и Skoda Rapid, не говоря уже о Volkswagen Polo, который у нас в Сибири не прижился. И если вы закажете свежее брендированное такси, то в подавляющем большинстве случаев к вам приедет Rio или Solaris. Но, скорее всего, Rio — разберемся, почему же именно эта модель стала так популярна.

По данным статистики, KIA Rio уже несколько лет продается лучше, чем Hyundai Solaris. За август по стране реализовано 6989 штук Rio и 4489 штук Solaris. В Новосибирске за месяц в среднем продается 110 Rio и 87 Solaris. Обе эти машины технически одинаковы, используют одну платформу, одни двигатели (1,4 или 1,6 литра), идентичные коробки передач (механика или автомат). Почему же Rio пользуется большей популярностью? Внешний вид

Hyundai Solaris Фото: Ольга Бурлакова

По дизайну концерн Hyundai/KIA решил развести эти модели немного по разным нишам. Solaris более классический и умеренный в экстерьере, в то же время в нём больше азиатских линий и акцентов.

KIA Rio Фото: Ольга Бурлакова

KIA во всех своих моделях стремится к европейскому облику — и Rio в этом плане вполне удачный, гармоничный автомобиль. К тому же модель имеет отчасти спортивный/молодежный имидж. Салон

Салон Hyundai Solaris Фото: Ольга Бурлакова

Интерьеры автомобилей существенно различаются, несмотря на схожее используемое оборудование. В Hyundai стоит рулевое колесо с увесистой серединкой и большой светлой пластиковой вставкой, которая на металл не особо похожа. Большая пластиковая вставка на передней панели, обрамляющая мультимедийную систему, тоже мозолит глаза, да и формы её трудно назвать интересными.

Салон KIA Rio Фото: Ольга Бурлакова

В Rio установлен современный руль с компактной круглой серединкой и нижней спицей, похожей на алюминий. Плюсом интерьера являются и стильные рукоятки управления климат-контролем, похожие на джойстики игровых приставок. В целом салон Rio выглядит более интересным и продуманным. Нюансы оснащения и комплектаций В обоих автомобилях используется в принципе схожее оборудование, но комплектации машин построены по-разному. Базовая комплектация Solaris на механике стоит 746 000 рублей, и в ней нет кондиционера и обогрева зеркал. Rio поставляется с кондиционером и электрозеркалами уже в базе, правда, стоит дороже — 769 900 рублей. То, что надо как раз для таксистов: минимальная бюджетная версия с необходимым уровнем комфорта для пассажиров.



Блок климат-контроля Rio Фото: Ольга Бурлакова

Если же Solaris заказывать с кондиционером, то это уже другая комплектация за 814 000 рублей, и там дополнительно появляются аудиосистема, подогрев передних сидений, электрозеркала. В Rio всё это есть в версии за 804 900 рублей. Гибкость в системе продаж



Оба автомобиля имеют 5-летнюю гарантию и на оба можно получить различные скидки. Однако у KIA вариантов снизить цену больше — скидка 10% по госпрограммам «Первый автомобили» и «Семейный автомобиль», трейд-ин, две финансовые программы со скидкой на выбор. Для Solaris вариантов снижения цены меньше, кроме того, на сайте KIA представлен удобный прайс-лист на машину, где сразу можно видеть конечную цену при использовании тех или иных программ. А как вы считаете, почему на Rio спрос выше? Пишите в комментариях.

Какая машина больше нравится?