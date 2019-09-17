Лето пришло сделать ручкой: сколько продлится бабье лето в Новосибирске (показывают котики)

В Новосибирск пришло бабье лето — после полумесяца холодных ветров, ночных заморозков и почти бесконечных ливней в город вдруг вернулось тёплое солнце, которое синоптики даже назвали летним. НГС узнал, как долго новосибирцы смогут насладиться последними тёплыми деньками в этом году, — и впервые рассказывает об этом в гифках с котиками. Бабье лето жителям Новосибирска пообещали ещё в конце прошлой недели — по словам синоптиков, оно должно было прийти в воскресенье. Но в тот день вместо летнего солнца новосибирцев на улице встретил сильный ливень с градом, который за пару часов затопил дороги, остановил работу троллейбусов и даже оставил без света несколько домов. По словам синоптиков, такое явление нормально перед приходом настоящего тепла.

«Арктические вторжения часто предшествуют новой волне бабьего лета. Именно такой процесс сейчас идёт в Сибири, где на прошлой неделе выпал первый снег. Например,

в Новосибирске днём +20…+22 градуса, словно в августе.

Небольшие ливни наиболее вероятны в начале и конце рабочей недели», — пояснили в центре погоды «Фобос».

Синоптики рассказали, что если сибирский циклон связан именно с бабьим летом, то тот, что пришёл на северо-запад России, — с вторжением холодных масс из Северной Атлантики. Так, пока петербуржцы (и чуть позже москвичи) будут мокнуть под дождём и ждать первого снега, новосибирцы всю неделю будут принимать солнечные ванны. НГС посмотрел прогноз на неделю на самых популярных интернет-сервисах о погоде, чтобы выяснить, как долго продлится бабье лето. Рассказывать об итогах небольшого исследования впервые вместо графиков будут коты в гифках.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», неделя окажется почти сухой. Небольшой дождь пройдёт только во вторник вечером, но он будет тёплым — днём будет +20...+23, ночью +14...+15. Такая температура воздуха простоит всю рабочую неделю, а к выходным понизится до +16...+20 днём и +7...+13 ночью. Бабье лето, судя по «Яндексу», задерживаться не собирается — и уйдёт с началом следующей недели, когда в Новосибирск вернутся дожди и неприятные +10.

Портал WorldWeather дал не только самый сухой прогноз — вообще без дождей, но ещё и самый солнечный. По его данным, небо над Новосибирском закроет облаками только в середине недели, в остальные дни — солнце и температура на уровне +20...+21 градусов, а ночью +12...+14. Такое тепло продержится всю неделю и даже зацепит начало следующей, но уже во вторник похолодает сначала до +10, а потом и до +8 днём, а в конце следующей недели по ночам столбик термометра вообще еле будет доходить до +1. Но не будем о плохом — это начнётся только через неделю.

Самый дождливый прогноз дали составители прогнозов в Gismeteo — дожди, по их данным, пройдут в среду, пятницу, субботу, понедельник и ещё в следующую среду. Но зато все эти дни будет тепло, а бабье лето порадует ещё в понедельник. Более того, он окажется ещё и самым тёплым — обещают +23 днём. Ближайшие дни будут тоже тёплыми: +19...+22 градуса днём и +11...+14 по ночам. Выходные окажутся прохладнее — на уровне +16...+17 градусов, но потом понедельничный рывок — и, собственно, наступит нормальная для Сибири осень.

Портал НГС.ПОГОДА с собственной метеостанции НГС на крыше здания на Ленина, 12 обещает новосибирцам более пасмурную погоду с дождями во вторник и четверг и температурой воздуха не больше +22. В пятницу солнца тоже видно не будет, но зато придут летние +24. В субботу вновь вернётся прохлада до +18 днём и +11 ночью, а в воскресенье снова будет +24, и это будет последний летний день. Далее бабье лето за пару дней превратится в обычную осень.