Кому пожаловаться на бешеный ценник за отопление и грязь в подъезде? 20 ответов на вопросы о ЖКХ

В проекте «Спрашивали? Отвечаем!» мы разбираемся в том, что вам непонятно в работе коммунальщиков и квитанциях ЖКХ, с которыми каждый месяц приходится иметь дело. Вы задали нам больше 300 вопросов, на часть из них (о вывозе мусора, перерасчете и долгах) мы уже ответили. В сегодняшней подборке — ещё 20 историй о непонятных строчках в платежках и начислениях, сложных отношениях с управляющими компаниями и ТСЖ.

Ответы мы искали в законодательных актах и прочих официальных бумагах, а также привлекли к ответу юристов и работников коммунального сектора.

Правда ли, что жильцы домов, в которых меньше шести квартир, могут не платить за капремонт?

Почти. По закону в региональную программу капитального ремонта не включаются дома, в которых меньше пяти квартир. Эта поправка начала действовать в декабре 2018 года.

Отмена платы за капремонт — что за постановление и когда вступает в силу?

По закону компенсации положены только собственникам старше 70 лет (50%) и 80 лет (100%), если они проживают одни или с инвалидом. Последняя поправка начала действовать в январе этого года. Деньги вернут только за норматив, который изменяется в зависимости от региона, то есть компенсация может не покрыть всю сумму. При этом, чтобы оформить такую льготу, нужно обратиться в МФЦ или соцзащиту. Оплачивать квитанции всё равно нужно — деньги вернут, но потом. Обратите внимание, что право на получение льготы имеют только собственники, у которых нет долгов за капремонт. То есть, прежде чем оформить компенсацию, нужно сначала оплатить всё, что накопили за предыдущие месяцы.

В платежке есть строка «обслуживание спецсчета за капремонт», тариф умножают на квадратные метры. Правомерно ли это?

Да. Решение об открытии спецсчёта на капремонт может быть принято только собранием собственников, обслуживание счёта — платное. Если вам об этом на собрании не сообщили и поэтому вы не могли заявить о несогласии, то можете подать в суд. Если знали, но большинство проголосовало не так, как вы, — ничего не поделаешь, демократия.

Нужно ли оплачивать домофон? Если нет, почему мы оплачиваем? Как отказаться?

Оплату домофона можно условно разделить на две части. Первая — обязательная — за обслуживание, электричество, ремонт и так далее. Эту часть оплачивают все собственники по тому же принципу, что и освещение и уборку в подъезде. Отказаться от оплаты нельзя. Только если домофон устанавливали без решения общего собрания жильцов, можно оспорить договор с домофонной компанией в суде. — Вторая часть — необязательная. Это оплата трубки в вашей квартире. Если вам она не нужна — нужно обратиться к организации, оказывающей вам соответствующие услуги, с письменным отказом от услуги. Обязательно нужно сохранить доказательства передачи отказа исполнителю. После этого домофонная компания должна прекратить выставлять вам счет за оплату услуг «трубки в квартире», — объясняет юрист, управляющий партнер юридической компании «Бенефактум» Артем Страшнов.

В квитанции услуга может стоять отдельно, а может относиться к содержанию общего имущества. Бывают случаи, когда её дублируют; и это незаконно. — Если вы не понимаете, откуда у вас в платежке строка «домофон», вам нужно обратиться в УК и попросить предоставить протокол собрания, — объясняет начальник консультационного центра для потребителей Роспотребнадзора по Свердловской области Ирина Короленко.

Если строка «домофон» появилась в платежке неожиданно — это повод задать несколько вопросов управляющей компании Фото: Олег Каргаполов / 74.RU

Что значит «услуга паспортного стола»? У нас в доме нет паспортистки

Услуга была законной до 2017 года, пока не вышел приказ МВД, который её отменил. Если в коммунальной квитанции такая строчка есть, пожалуйтесь в жилинспекцию или ФАС.

Наша УК в стадии банкротства и ничего не делает (даже дворника нет), но при этом приходят квитанции на оплату за техсодержание. Обязаны ли мы платить?

Если работы по обслуживанию дома проводятся и ваш дом всё ещё в лицензии этой УК — да. Если работы производятся не полностью — по закону вам обязаны сделать перерасчет, вплоть до полного освобождения от оплаты услуг.



— Важно помнить о том, что компания-банкрот будет стремиться собрать задолженность со всех должников, чтобы раздать ее кредиторам. Если вы просто перестанете оплачивать квитанции, то конкурсный управляющий УК обязательно подаст на вас в суд. Если услуги ЖКХ не оказывались, вы должны доказать это в суде, — поясняет юрист Артем Страшнов.

Должна ли УК сообщать, что жилец должен сделать поверку счетчика на воду?

Нет, обеспечение приборами учета и организация всех работ, с ними связанных, — обязанность собственника. Так что придется самим об этом помнить.

Недавно получили платежку от газовой службы за обслуживание оборудования. Насколько это законно, ведь мы уже платим за газ?

Обслуживание газового оборудования — это отдельная услуга. Ответственность за его безопасность несете вы, поэтому и оплачивать вам. Плату вынесли отдельной строчкой после того, как изменилось законодательство. Хорошая новость в том, что отдавать деньги за обслуживание нужно только раз в год. До 2019 года за техосмотр газовых плит в квартирах деньги не брали, а сейчас заставили собственников платить. Кто платил за это раньше?



Обязанность возникла после того, как газовое оборудование разделили на внутридомовое и частное-внутриквартирное. Ответственность за состояние и безопасность внутриквартирного оборудования возложена на собственника, так что платите вы не за осмотр, а за техобслуживание. Его осуществляют либо по договору, который УК заключила с подрядчиком, либо по договору между собственниками и специальными компаниями. Возможно, ваша управляющая организация расторгла договор, поэтому теперь жители напрямую платят за обслуживание и техосмотры газового оборудования внутри квартир. Но тогда тариф за содержание жилья должен был уменьшиться на сумму, равную стоимости этой услуги.



Ответственность за газовое оборудование переложили на плечи собственников квартир Фото: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU

Могут ли за долги отключить электроэнергию в доме с электроплитой?

Да, потому что этот момент закон никак не регламентирует. Вместе с тем в законе есть нюансы, используя которые должник может усложнить процесс отключения электричества. — УК должна предупредить должника об ограничении услуг не менее чем за 20 дней. При этом сперва услугу должны ограничить, а лишь потом отключить: например, поставив в счетчик ограничитель, с которым свет включить можно, а вот стиральную машинку уже нельзя, — комментирует юрист Артем Страшнов. — Если УК сразу отключит электричество, предварительно его не ограничив или не уведомив об отключении должника, то такое отключение будет неправомерным и должник может пожаловаться в контролирующие органы.

По закону поставщик электроэнергии обязан опломбировать счетчик бесплатно, а с нас просят деньги как за дополнительную услугу. Куда жаловаться?

Вы правы, по закону ввод приборов учета в эксплуатацию должен быть бесплатным. Партнер юридической фирмы «Интеллект» Анна Устюшенко рекомендует в таких случаях жаловаться в жилинспекцию или ФАС. По ее словам, такие истории особенно любят антимонопольщики и разбираются в два счета. Как действует (или не действует) двухтарифная система приборов учета электроэнергии?

Двухтарифные счетчики электроэнергии запрограммированы таким образом, что в ночное время (с 23:00 до 07:00), выходные и праздники вся электроэнергия, которую вы потребили, учитывается в ночном тарифе. Он в два раза дешевле, чем дневной, поэтому можно сэкономить, включая стиральную машинку ночью или в выходной день.

Как и где узнать, сколько нам должны начислять за электричество, и можно ли установить отдельный счётчик электроэнергии на квартиру?

Поставщик электроэнергии обязан размещать информацию о ценах, тарифах и нормативах на своем официальном сайте, в центрах обслуживания или предоставлять по вашему запросу. Узнать, есть ли техническая возможность для установки индивидуального счетчика в вашем доме, можно у инженеров компании-поставщика электроэнергии.

Замену счетчиков лучше не доверять сомнительным организациям — велик риск нарваться на мошенников Фото: Роман Данилкин / 63.RU

Как платят за отопление в магазине, расположенном в жилом доме?

Точно так же, как в квартире. Постановление, которое регулирует расчет платы за коммунальные услуги, не подразумевает дополнительного порядка для собственников нежилых помещений. Дом оборудован счетчиками на воду и отопление. Платим по среднему, УК объясняет, что это из-за того, что несколько квартир не прошли очередную поверку. Правомерно ли это? И как действовать, если это не так?

С 1 января 2019 схема расчета за отопление изменилась: теперь в домах, где есть и коллективный теплосчетчик, и хотя бы один индивидуальный, учитываются показания и тех, и других. Если ваш счетчик исправен и прошел поверку, необходимо требовать от управляющей компании принять его показания к расчету — для этого нужно написать заявление. Если не поможет, можно жаловаться на УК в жилинспекцию, Роспотребнадзор, прокуратуру и, в конце концов, суд. Что касается оплаты воды, то если есть исправный, поверенный прибор учета в квартире, то сдаем его показания и получаем расчет только за то количество воды, которое потребили. Если всё происходит не так, то процесс тот же — жалоба в УК и далее по всем инстанциям. Какой алгоритм у начисления платежей за общедомовое потребление? Есть ли предельные нормы?

Если у вас установлен общедомовой счетчик, то из его показаний вычитаются цифры индивидуальных счетчиков и данные квартир, которые платят «по нормативам». Еще есть специальный V-вычет. Его могут применить, например, если электричество использовалось для отопления. Закон действительно предполагает использование нормативов, которые правительство каждого региона установило еще в 2016 году. Согласно разъяснениям Минстроя, ОДН не могут быть больше этих нормативов, а меньше — могут.

В нашем общежитии 1,5 месяца не было технички. Помещения не убирались, но счета выставили полностью. Что делать? Напишите коллективную жалобу в УК. На нее должны отреагировать — отправить комиссию для проверки качества уборки, составить акт.

Заставить управляющую компанию следить за чистотой в подъездах и коридорах могут Роспотребнадзор и Санэпидемнадзор Фото: Илья Бархатов / 74.RU

— Если управляющая компания отказывается выходить на осмотр, не реагирует на жалобы и заявления, то жители самостоятельно могут составить акт, прописав все замечания по уборке мест общего пользования, желательно также прикрепить фото неубранных мест с датой и временем. После этого необходимо обратиться в органы государственного надзора с заявлением об административном правонарушении, — рекомендуют специалисты компании «Лига ЖКХ». На управляющую компанию также могут повлиять Роспотребнадзор и Санэпидемнадзор. ТСЖ приватизировало землю вокруг дома и поставило забор и ворота. До 2019 года плату за забор не брали, а сейчас рассчитывают по квадратным метрам квартир в доме. Это законно? Это должны были решить собственники на общем собрании, так что если его не было, то возникновение в платежке слова «забор» незаконно. Но если собрание всё-таки было и в протоколе есть решение поставить забор и собирать на него деньги, придется подчиниться решению большинства. Если о собрании вы не знали, можно обратиться в суд. Для начала всё-таки попросите в ТСЖ копию протокола общего собрания собственников, в нем должны быть четко прописаны все итоги: что решено, как и сколько нужно платить за услугу, какая плата предусмотрена с одной квартиры и кто голосовал. УК начисляет 3% с суммы всех платежей за расчетно-кассовое обслуживание, в платежке на это есть отдельная строчка. Законно ли это? Под РКО понимают открытие и обслуживание расчетных счетов в банке, которым пользуется ваша управляющая компания. Верховный суд РФ в 2017 году решил, что эта строка в договоре может быть, однако если вы платите напрямую через кассу УК или ТСЖ, то эту услугу оплачивать не должны. Если способа заплатить без комиссии не существует в принципе или он существует формально, но не работает (например, касса в УК, ТСЖ всегда закрыта), то это незаконно. Вам нужно обратиться в Роспотребнадзор — для управляющей организации за это предусмотрены штрафы.

Когда квитанции станут электронными? Глупо же в наше время таскать и раскидывать по ящикам в подъездах эти бумажки На самом деле, вы давно можете оплачивать квитанции по счету в личном кабинете на сайте «Госуслуги» и не обращать внимания на бумажные бланки. Закон обязывает управляющие компании доносить информацию о платежах до всех потребителей, а интернет может быть не у всех. Так что глупо или не глупо — а приходить квитанции будут. — Если вас очень беспокоят бумажные квитанции — можно провести собрание собственников и отказаться от них. Скорее всего, управляющая компания вам будет только благодарна, — считает юрист Анна Устюшенко.