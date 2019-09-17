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Спрашивали? Отвечаем!
Обзор

Кому пожаловаться на бешеный ценник за отопление и грязь в подъезде? 20 ответов на вопросы о ЖКХ

Всё, что вы спрашивали о начислениях за коммунальные услуги, отношениях с УК и ТСЖ

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Продолжаем отвечать на вопросы о коммунальных платежах, уловках компаний и способах сэкономить

Фото: Дарья Селенская, Илья Бархатов / 74.RU

В проекте «Спрашивали? Отвечаем!» мы разбираемся в том, что вам непонятно в работе коммунальщиков и квитанциях ЖКХ, с которыми каждый месяц приходится иметь дело. Вы задали нам больше 300 вопросов, на часть из них (о вывозе мусора, перерасчете и долгах) мы уже ответили. В сегодняшней подборке — ещё 20 историй о непонятных строчках в платежках и начислениях, сложных отношениях с управляющими компаниями и ТСЖ.

Ответы мы искали в законодательных актах и прочих официальных бумагах, а также привлекли к ответу юристов и работников коммунального сектора.

Правда ли, что жильцы домов, в которых меньше шести квартир, могут не платить за капремонт?

Почти. По закону в региональную программу капитального ремонта не включаются дома, в которых меньше пяти квартир. Эта поправка начала действовать в декабре 2018 года.

Отмена платы за капремонт — что за постановление и когда вступает в силу?

По закону компенсации положены только собственникам старше 70 лет (50%) и 80 лет (100%), если они проживают одни или с инвалидом. Последняя поправка начала действовать в январе этого года. Деньги вернут только за норматив, который изменяется в зависимости от региона, то есть компенсация может не покрыть всю сумму. При этом, чтобы оформить такую льготу, нужно обратиться в МФЦ или соцзащиту.

Оплачивать квитанции всё равно нужно — деньги вернут, но потом. Обратите внимание, что право на получение льготы имеют только собственники, у которых нет долгов за капремонт. То есть, прежде чем оформить компенсацию, нужно сначала оплатить всё, что накопили за предыдущие месяцы.

В платежке есть строка «обслуживание спецсчета за капремонт», тариф умножают на квадратные метры. Правомерно ли это?

Да. Решение об открытии спецсчёта на капремонт может быть принято только собранием собственников, обслуживание счёта — платное. Если вам об этом на собрании не сообщили и поэтому вы не могли заявить о несогласии, то можете подать в суд. Если знали, но большинство проголосовало не так, как вы, — ничего не поделаешь, демократия.

Нужно ли оплачивать домофон? Если нет, почему мы оплачиваем? Как отказаться?

Оплату домофона можно условно разделить на две части. Первая — обязательная — за обслуживание, электричество, ремонт и так далее. Эту часть оплачивают все собственники по тому же принципу, что и освещение и уборку в подъезде. Отказаться от оплаты нельзя. Только если домофон устанавливали без решения общего собрания жильцов, можно оспорить договор с домофонной компанией в суде.

— Вторая часть — необязательная. Это оплата трубки в вашей квартире. Если вам она не нужна — нужно обратиться к организации, оказывающей вам соответствующие услуги, с письменным отказом от услуги. Обязательно нужно сохранить доказательства передачи отказа исполнителю. После этого домофонная компания должна прекратить выставлять вам счет за оплату услуг «трубки в квартире», — объясняет юрист, управляющий партнер юридической компании «Бенефактум» Артем Страшнов.

В квитанции услуга может стоять отдельно, а может относиться к содержанию общего имущества. Бывают случаи, когда её дублируют; и это незаконно.

— Если вы не понимаете, откуда у вас в платежке строка «домофон», вам нужно обратиться в УК и попросить предоставить протокол собрания, — объясняет начальник консультационного центра для потребителей Роспотребнадзора по Свердловской области Ирина Короленко.

Если строка «домофон» появилась в платежке неожиданно — это повод задать несколько вопросов управляющей компании

Если строка «домофон» появилась в платежке неожиданно — это повод задать несколько вопросов управляющей компании

Что значит «услуга паспортного стола»? У нас в доме нет паспортистки

Услуга была законной до 2017 года, пока не вышел приказ МВД, который её отменил. Если в коммунальной квитанции такая строчка есть, пожалуйтесь в жилинспекцию или ФАС.

Наша УК в стадии банкротства и ничего не делает (даже дворника нет), но при этом приходят квитанции на оплату за техсодержание. Обязаны ли мы платить?

Если работы по обслуживанию дома проводятся и ваш дом всё ещё в лицензии этой УК — да. Если работы производятся не полностью — по закону вам обязаны сделать перерасчет, вплоть до полного освобождения от оплаты услуг.

— Важно помнить о том, что компания-банкрот будет стремиться собрать задолженность со всех должников, чтобы раздать ее кредиторам. Если вы просто перестанете оплачивать квитанции, то конкурсный управляющий УК обязательно подаст на вас в суд. Если услуги ЖКХ не оказывались, вы должны доказать это в суде, — поясняет юрист Артем Страшнов.

Должна ли УК сообщать, что жилец должен сделать поверку счетчика на воду?

Нет, обеспечение приборами учета и организация всех работ, с ними связанных, — обязанность собственника. Так что придется самим об этом помнить.

Недавно получили платежку от газовой службы за обслуживание оборудования. Насколько это законно, ведь мы уже платим за газ?

Обслуживание газового оборудования — это отдельная услуга. Ответственность за его безопасность несете вы, поэтому и оплачивать вам. Плату вынесли отдельной строчкой после того, как изменилось законодательство. Хорошая новость в том, что отдавать деньги за обслуживание нужно только раз в год.

До 2019 года за техосмотр газовых плит в квартирах деньги не брали, а сейчас заставили собственников платить. Кто платил за это раньше?

Обязанность возникла после того, как газовое оборудование разделили на внутридомовое и частное-внутриквартирное. Ответственность за состояние и безопасность внутриквартирного оборудования возложена на собственника, так что платите вы не за осмотр, а за техобслуживание. Его осуществляют либо по договору, который УК заключила с подрядчиком, либо по договору между собственниками и специальными компаниями. Возможно, ваша управляющая организация расторгла договор, поэтому теперь жители напрямую платят за обслуживание и техосмотры газового оборудования внутри квартир. Но тогда тариф за содержание жилья должен был уменьшиться на сумму, равную стоимости этой услуги.

Ответственность за газовое оборудование переложили на плечи собственников квартир

Ответственность за газовое оборудование переложили на плечи собственников квартир

Могут ли за долги отключить электроэнергию в доме с электроплитой?

Да, потому что этот момент закон никак не регламентирует. Вместе с тем в законе есть нюансы, используя которые должник может усложнить процесс отключения электричества.

 УК должна предупредить должника об ограничении услуг не менее чем за 20 дней. При этом сперва услугу должны ограничить, а лишь потом отключить: например, поставив в счетчик ограничитель, с которым свет включить можно, а вот стиральную машинку уже нельзя, — комментирует юрист Артем Страшнов. — Если УК сразу отключит электричество, предварительно его не ограничив или не уведомив об отключении должника, то такое отключение будет неправомерным и должник может пожаловаться в контролирующие органы.

По закону поставщик электроэнергии обязан опломбировать счетчик бесплатно, а с нас просят деньги как за дополнительную услугу. Куда жаловаться?

Вы правы, по закону ввод приборов учета в эксплуатацию должен быть бесплатным. Партнер юридической фирмы «Интеллект» Анна Устюшенко рекомендует в таких случаях жаловаться в жилинспекцию или ФАС. По ее словам, такие истории особенно любят антимонопольщики и разбираются в два счета.

Как действует (или не действует) двухтарифная система приборов учета электроэнергии?

Двухтарифные счетчики электроэнергии запрограммированы таким образом, что в ночное время (с 23:00 до 07:00), выходные и праздники вся электроэнергия, которую вы потребили, учитывается в ночном тарифе. Он в два раза дешевле, чем дневной, поэтому можно сэкономить, включая стиральную машинку ночью или в выходной день.

Как и где узнать, сколько нам должны начислять за электричество, и можно ли установить отдельный счётчик электроэнергии на квартиру?

Поставщик электроэнергии обязан размещать информацию о ценах, тарифах и нормативах на своем официальном сайте, в центрах обслуживания или предоставлять по вашему запросу. Узнать, есть ли техническая возможность для установки индивидуального счетчика в вашем доме, можно у инженеров компании-поставщика электроэнергии.

Замену счетчиков лучше не доверять сомнительным организациям — велик риск нарваться на мошенников

Замену счетчиков лучше не доверять сомнительным организациям — велик риск нарваться на мошенников

Как платят за отопление в магазине, расположенном в жилом доме?

Точно так же, как в квартире. Постановление, которое регулирует расчет платы за коммунальные услуги, не подразумевает дополнительного порядка для собственников нежилых помещений.

Дом оборудован счетчиками на воду и отопление. Платим по среднему, УК объясняет, что это из-за того, что несколько квартир не прошли очередную поверку. Правомерно ли это? И как действовать, если это не так?

С 1 января 2019 схема расчета за отопление изменилась: теперь в домах, где есть и коллективный теплосчетчик, и хотя бы один индивидуальный, учитываются показания и тех, и других. Если ваш счетчик исправен и прошел поверку, необходимо требовать от управляющей компании принять его показания к расчету — для этого нужно написать заявление. Если не поможет, можно жаловаться на УК в жилинспекцию, Роспотребнадзор, прокуратуру и, в конце концов, суд.

Что касается оплаты воды, то если есть исправный, поверенный прибор учета в квартире, то сдаем его показания и получаем расчет только за то количество воды, которое потребили. Если всё происходит не так, то процесс тот же — жалоба в УК и далее по всем инстанциям.

Какой алгоритм у начисления платежей за общедомовое потребление? Есть ли предельные нормы?

Если у вас установлен общедомовой счетчик, то из его показаний вычитаются цифры индивидуальных счетчиков и данные квартир, которые платят «по нормативам». Еще есть специальный V-вычет. Его могут применить, например, если электричество использовалось для отопления. Закон действительно предполагает использование нормативов, которые правительство каждого региона установило еще в 2016 году. Согласно разъяснениям Минстроя, ОДН не могут быть больше этих нормативов, а меньше — могут.

В нашем общежитии 1,5 месяца не было технички. Помещения не убирались, но счета выставили полностью. Что делать?

Напишите коллективную жалобу в УК. На нее должны отреагировать — отправить комиссию для проверки качества уборки, составить акт.

Заставить управляющую компанию следить за чистотой в подъездах и коридорах могут&nbsp;Роспотребнадзор и Санэпидемнадзор

Заставить управляющую компанию следить за чистотой в подъездах и коридорах могут Роспотребнадзор и Санэпидемнадзор

— Если управляющая компания отказывается выходить на осмотр, не реагирует на жалобы и заявления, то жители самостоятельно могут составить акт, прописав все замечания по уборке мест общего пользования, желательно также прикрепить фото неубранных мест с датой и временем. После этого необходимо обратиться в органы государственного надзора с заявлением об административном правонарушении, — рекомендуют специалисты компании «Лига ЖКХ».

На управляющую компанию также могут повлиять Роспотребнадзор и Санэпидемнадзор.

ТСЖ приватизировало землю вокруг дома и поставило забор и ворота. До 2019 года плату за забор не брали, а сейчас рассчитывают по квадратным метрам квартир в доме. Это законно?

Это должны были решить собственники на общем собрании, так что если его не было, то возникновение в платежке слова «забор» незаконно. Но если собрание всё-таки было и в протоколе есть решение поставить забор и собирать на него деньги, придется подчиниться решению большинства.

Если о собрании вы не знали, можно обратиться в суд. Для начала всё-таки попросите в ТСЖ копию протокола общего собрания собственников, в нем должны быть четко прописаны все итоги: что решено, как и сколько нужно платить за услугу, какая плата предусмотрена с одной квартиры и кто голосовал.

УК начисляет 3% с суммы всех платежей за расчетно-кассовое обслуживание, в платежке на это есть отдельная строчка. Законно ли это?

Под РКО понимают открытие и обслуживание расчетных счетов в банке, которым пользуется ваша управляющая компания. Верховный суд РФ в 2017 году решил, что эта строка в договоре может быть, однако если вы платите напрямую через кассу УК или ТСЖ, то эту услугу оплачивать не должны. Если способа заплатить без комиссии не существует в принципе или он существует формально, но не работает (например, касса в УК, ТСЖ всегда закрыта), то это незаконно. Вам нужно обратиться в Роспотребнадзор — для управляющей организации за это предусмотрены штрафы.

Когда квитанции станут электронными? Глупо же в наше время таскать и раскидывать по ящикам в подъездах эти бумажки

На самом деле, вы давно можете оплачивать квитанции по счету в личном кабинете на сайте «Госуслуги» и не обращать внимания на бумажные бланки. Закон обязывает управляющие компании доносить информацию о платежах до всех потребителей, а интернет может быть не у всех. Так что глупо или не глупо — а приходить квитанции будут.

— Если вас очень беспокоят бумажные квитанции — можно провести собрание собственников и отказаться от них. Скорее всего, управляющая компания вам будет только благодарна, — считает юрист Анна Устюшенко.

Хотите сделать подарок управляющей компании — откажитесь от бумажных квитанций

Хотите сделать подарок управляющей компании — откажитесь от бумажных квитанций

Первую часть вопросов о «коммуналке» ищите по ссылке. Кстати, в рубрике «Спрашивали? Отвечаем!» мы разбирали ещё одну важную тему — декретные пособия и выплаты на детей. Самое важное — в трех частях:

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