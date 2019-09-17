Заели золотую: 10 уловок, чтобы не потолстеть этой осенью (спасут темнота, яйца и тыквенный пудинг)

Специалисты рассказали, почему мы поправляемся к зиме и как этого избежать

Каждую осень вместе с новыми коллекциями и фотографиями в золотой листве приходит желание съесть что-то вкусненькое и очень вредное (или не вредное, но тогда побольше). Все это объясняют по-разному: стресс от похолодания, новый проект на работе или просто обновленное осеннее меню в кафе. Между тем перееданию и хандре в это время года есть вполне научное обоснование. Корреспондент НГС поговорила с врачом – диетологом-гастроэнтерологом и научным сотрудником Яной Прудниковой и персональным тренером, сертифицированным нутрициологом-диетологом Натальей Морозовой о том, как не набрать за осень лишние сантиметры и успешно вылечить самого себя от осенней хандры.

Яна Прудникова объясняет, что в осенний период организму требуется больше энергии для «обогрева». «День становится короче, темнеет рано, и гормон мелатонин, который синтезируется в темноте (а зимой это часов с шести вечера) начинает вырабатываться раньше, отсюда у человека появляется состояние нарушения биоритмов: сонливость, вялость, чувство голода», — рассказывает врач. Также, по мнению Яны, осеннее переедание напрямую связано с дефицитом витамина D, который стимулирует выработку серотонина (гормона счастья).

В итоге получается мало витамина D и мало серотонина, много гормона стресса (кортизола и адреналина), и вот мы уже обнаруживаем себя в уютном кафе с пончиком в руке и большой кружкой какао Фото: pixabay.com

Врач советует контролировать уровень витамина D в организме (сдавать кровь) и при дефиците принимать его в капсулах. Также будет полезно больше времени проводить на свежем воздухе, ложиться спать до 23:00 в полной темноте и без каких-либо гаджетов.

Справиться с осенним перееданием поможет пища, богатая триптофаном (предшественник серотонина): это индейка, рыба, яйца, орехи — последние, кстати, и настроение поднимают Фото: pixabay.com

Диетолог и тренер Наталья Морозова считает, что осеннее переедание — это в основном психологический момент. «Световой день становится короче, температура падает, — и это стресс для организма, для кого-то больший, для кого-то меньший, и человек начинает этот стресс заедать», — рассказывает Наталья.

По мнению тренера, на согрев организма, безусловно, требуется дополнительная энергия, но люди переоценивают ее количество. Наталья считает, что это больше психология: люди начинают заедать стресс — и этим оправдывают свое переедание.

Как правило, человек срывается не на те продукты, которые действительно стоило бы употребить, а на что-то вкусненькое, заедая свои некомфортные состояния Фото: pixabay.com

Наталья советует осенью обратить внимание на кислоты Омега 3. По мнению специалиста, они особенно нужны именно в сибирском регионе, потому что у нас их немного в естественном рационе. Также стоит обязательно запланировать осеннюю физическую активность. «При наступлении холодного времени года мы меньшее гуляем и соответственно меньше тратим энергии. Нам скучно и грустно, мы начинаем больше есть. А энергии тратим меньше — и это та самая "вилка", в которой человек начинает поправляться», — объясняет диетолог.

Будет не лишним оказывать самому себе психологическую поддержку и придумать какие-то развлечения помимо еды Фото: pixabay.com

Уловки для того, чтобы меньше есть По мнению диетолога Яны Прудниковой, главное — понять, почему хочется много есть. Это может быть реакция на стресс, от безделья или сигнал о наличии в организме паразитов. Наталья Морозова советует есть из маленькой тарелки, маленькой ложкой или вообще палочками. Стараться медленно жевать, во время еды не смотреть телевизор и не заниматься делами в телефоне.

«Гормон, который отвечает за насыщение, вырабатывается примерно через 20 минут после того, как пища поступила в желудок, и он нам сигналит, что мы наелись. И за 20 минут можно съесть совершенно разные по объему порции», — объясняет Наталья. Специально для НГС диетолог Яна Прудникова поделилась полезным осенним рецептом

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