Заели золотую: 10 уловок, чтобы не потолстеть этой осенью (спасут темнота, яйца и тыквенный пудинг)

Специалисты рассказали, почему мы поправляемся к зиме и как этого избежать
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Каждую осень вместе с новыми коллекциями и фотографиями в золотой листве приходит желание съесть что-то вкусненькое и очень вредное (или не вредное, но тогда побольше). Все это объясняют по-разному: стресс от похолодания, новый проект на работе или просто обновленное осеннее меню в кафе. Между тем перееданию и хандре в это время года есть вполне научное обоснование. Корреспондент НГС поговорила с врачом – диетологом-гастроэнтерологом и научным сотрудником Яной Прудниковой и персональным тренером, сертифицированным нутрициологом-диетологом Натальей Морозовой о том, как не набрать за осень лишние сантиметры и успешно вылечить самого себя от осенней хандры.
Яна Прудникова объясняет, что в осенний период организму требуется больше энергии для «обогрева».
«День становится короче, темнеет рано, и гормон мелатонин, который синтезируется в темноте (а зимой это часов с шести вечера) начинает вырабатываться раньше, отсюда у человека появляется состояние нарушения биоритмов: сонливость, вялость, чувство голода», — рассказывает врач.
Также, по мнению Яны, осеннее переедание напрямую связано с дефицитом витамина D, который стимулирует выработку серотонина (гормона счастья).
Врач советует контролировать уровень витамина D в организме (сдавать кровь) и при дефиците принимать его в капсулах. Также будет полезно больше времени проводить на свежем воздухе, ложиться спать до 23:00 в полной темноте и без каких-либо гаджетов.
Диетолог и тренер Наталья Морозова считает, что осеннее переедание — это в основном психологический момент.
«Световой день становится короче, температура падает, — и это стресс для организма, для кого-то больший, для кого-то меньший, и человек начинает этот стресс заедать», — рассказывает Наталья.
По мнению тренера, на согрев организма, безусловно, требуется дополнительная энергия, но люди переоценивают ее количество. Наталья считает, что это больше психология: люди начинают заедать стресс — и этим оправдывают свое переедание.
Наталья советует осенью обратить внимание на кислоты Омега 3. По мнению специалиста, они особенно нужны именно в сибирском регионе, потому что у нас их немного в естественном рационе. Также стоит обязательно запланировать осеннюю физическую активность.
«При наступлении холодного времени года мы меньшее гуляем и соответственно меньше тратим энергии. Нам скучно и грустно, мы начинаем больше есть. А энергии тратим меньше — и это та самая "вилка", в которой человек начинает поправляться», — объясняет диетолог.
Уловки для того, чтобы меньше есть
По мнению диетолога Яны Прудниковой, главное — понять, почему хочется много есть. Это может быть реакция на стресс, от безделья или сигнал о наличии в организме паразитов.
Наталья Морозова советует есть из маленькой тарелки, маленькой ложкой или вообще палочками. Стараться медленно жевать, во время еды не смотреть телевизор и не заниматься делами в телефоне.
«Гормон, который отвечает за насыщение, вырабатывается примерно через 20 минут после того, как пища поступила в желудок, и он нам сигналит, что мы наелись. И за 20 минут можно съесть совершенно разные по объему порции», — объясняет Наталья.
Специально для НГС диетолог Яна Прудникова поделилась полезным осенним рецептом
Берем рикотту (300 г) и взбиваем ее с яйцами (2 шт.). Из запеченной тыквы (250 г) делаем пюре. Выкладываем в форму тыквенное пюре, затем слой рикотты с яйцом и сверху — слой тыквенного пюре, по вкусу добавляем корицу и запекаем 25 минут в духовке при температуре 180 градусов.