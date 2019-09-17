«Я осталась одна, без мужчины»: история учительницы, которая стала многодетной мамой в 40 лет

Мария работает с дочкой на руках с ее двух месяцев и не унывает

Для женщины в России ситуация, когда ребенок рождается в семье, где есть только один родитель, до сих пор считается немного стыдной. Об этом не принято рассказывать, а для ребенка срочно ищется новый папа, если старый не справился с обязанностями или просто пропал. Корреспондент НГС записала историю Марии (40): сибирячка стала многодетной матерью и осталась одна с грудным ребенком, но вместо того, чтобы впасть в отчаяние, воспринимает трудности стоически, не держит обид на мужчин и считает, что обязательно нужно рожать, даже в некомфортных условиях.

Про сомнения и роды в 40 лет У меня первый ребенок родился в 20 лет, второй в 30, — это было в первом браке. И тогда у меня мелькнула мысль: «Вот бы еще кого-нибудь в 40 родить». Мне нравится такая разница в возрасте между детьми. Пока ребенок маленький, он все время с тобой, а к 10 годам потихоньку начинает вырываться на свободу. К этому моменту мне становится грустно, ведь ребенок уже живет своей жизнью, и я завожу себе опять маленького. В 36 лет я разошлась с мужем, но потом у меня случилась любовь и было обоюдное желание завести ребенка. Мы не оформляли отношения никак, просто я забеременела, и решили рожать.

Для меня такая ситуация была выходом из зоны комфорта, потому что мужа по факту нет и с отношениями сейчас складывается как-то сложно и непонятно. Сейчас меня поддерживают мои родители и старшие дети. Я осталась одна, без мужчины, и это было трудно пережить. Были сомнения и страхи.



На фото Мария со своими тремя детьми Фото: героиня публикации

Я считаю, если папы нет рядом — значит он с чем-то не справился. Это его проблемы, но не нужно из-за этого навязывать ребёнку с рождения мировоззрение «все мужики козлы».

Он меня познакомил со своими родителями, и у ребёнка есть бабушки и дедушки, от которых мы получаем внимание и помощь. У меня нет обид. Я ни разу не пожалела о том, что родила дочь, но пришлось пережить некоторые трудности.

По мнению Марии, всегда нужно помнить, что ребенка вы делали с удовольствием, и не важно, как потом сложились отношения Фото: героиня публикации

С врачами в женской консультации был интересный момент: в 30 лет (10 лет назад) мне пытались рассказывать, что я уже старородящая, а сейчас, в 40, врачи были аккуратнее и не особо вмешивались в мою беременность.

О работе По первому образованию я учитель русского языка и литературы, по второму — социальный психолог. После института пробовала работать учителем, но эта профессия давалась непросто. Мне не нравилось, что стандартное образование загоняет детей в определенные рамки. Ограничения били ножом по сердцу, и я поняла, что учителем я работать не смогу.

Сейчас сибирячка ведет экскурсии по городу и собирается превратить это дело в бизнес Фото: героиня публикации

Дальше было место офис-менеджера в кадровом агентстве и работа в сфере управления персоналом. Сейчас преподаю на кафедре социальной психологии и управления в СГУПС и параллельно занимаюсь туризмом, организовываю экскурсии по Сибири и Алтаю.

Про осуждение родственников и многодетность У меня родители просто офигели, когда поняли, что я беременная, а мужа нет. Мама сказала: «Я тебя поддержу, но не понимаю, зачем тебе это всё». Поначалу были вопросы, зачем так много детей. Сейчас, когда дочка родилась, в ней все души не чают и с рук ее не спускают.



Мария верит, что есть люди, которые помогут. Даже просто написанный пост в соцсети «Девочки, у кого от детей что лишнее осталось, приму всё в подарок» принёс ей много вещей для дочки Фото: героиня публикации

Про помощь государства Я получаю пособие до 1,5 лет на третьего ребенка — это почти 8 тысяч. Так как я мать-одиночка, мне платят еще один прожиточный минимум сверху. Я с двух месяцев дочки вышла на работу. Еще бесплатное питание у сына в школе, 2 тысячи в год на школьную форму и 100 тысяч — муниципальный капитал на третьего ребёнка в Новосибирской области. Но получить его можно будет с полутора лет. По государственным программам ситуация такая: они как бы есть, но чтобы их применить, нужно соблюсти очень много всяких условностей. И еще у меня есть материнский капитал на второго ребенка, и всем, кто родился после 2019 года, дают 400 тысяч на погашение ипотеки. То есть как будто есть 900 тысяч. Но чтобы их получить, надо извернуться.



Про аборты По поводу детей мнение однозначное: я считаю, что их надо рожать. Бывают очень разные ситуации, но для меня аборт — это неприемлемо. Даже если ребенок появляется в очень некомфортных условиях и без папы, у женщины всегда есть стимул, чтобы что-то делать и шевелиться. Я сейчас много делаю, чтобы организовать свой бизнес в области туризма. Просто понимаешь, что если ты не сделаешь — не сделает никто. Я вот этого не понимаю, когда говорят: «Детей нарожаешь — и прощайте самореализация и карьера», — дети меня стимулируют. Есть люди, у которых все сложилось хорошо и правильно, они, конечно, считают глупостью решение рожать в таких обстоятельствах, но я на них не обращаю внимания.

Про опыт и ошибки родительства

Мария с сыном Фото: героиня публикации