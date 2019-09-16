Группа разбора: пешеход бежал, водитель летел — выясняем, кто больше неправ

Этот жутковатое на вид ДТП случилось в Ярославле. Девушка 16 лет выжила и попала в больницу, а сам инцидент выглядит крайне спорным. Девушка рванула по переходу, а водитель как будто и не думал тормозить. Кто больше виноват?н

Подобная манера пересекать дорогу — это нарушение и правил, и здравого смысла. Пункт 4.5 ПДД в этом месте очень конкретен: даже на «зебрах» выходить на проезжую часть можно, лишь убедившись, что переход безопасен. Проще говоря, сначала нужно обозначить себя и дождаться, когда машины затормозят, а уже потом шагать.

Николай Акутин, группа «Жесть Ярославль», Vk.com

Бег через дорогу не запрещён впрямую, но он сокращает время, которым располагает водитель для манёвров. Поэтому наиболее безопасным считается пеший ход, особенно если обзорность дороги загромождена.

Однако нарушения пешехода не являются оправданием для водителя, даже если наезд случился вне перехода. Если же пешеход шёл по «зебре» — тем более. От водителя в любом случае требуется соблюдение пункта 10.1 ПДД, который чаще всего фигурирует в обвинительных приговорах. Напомним: при обнаружении опасности водитель должен тормозить вплоть до полной остановки и делать это «мгновенно», с учётом лишь времени реакции и срабатывания тормозных механизмов. Хотя формулировки пункта 10.1 ПДД кажутся безобидными, при разборе ДТП его требования обретают железобетонную твёрдость. Если водитель, заметив пешехода, медлил и надеялся проскочить — с большой вероятностью его признают виновным. Не спасают от ответственности оправдания из серии «отвлёкся на магнитолу» или «смотрел в зеркало заднего вида»: тот же пункт 10.1 ПДД требует выбирать скорость таким образом, чтобы полностью контролировать ситуацию.

Примерно так видел переход водитель Lexus: как и на фото, справа из дворового проезда выезжала машина (в его случае — Matiz), которая могла частично закрыть пешехода. Знаки видны хорошо Фото: сервис Google.Maps

В целом, обзор на пешеходный переход не загромождён, и, вероятно, водитель мог увидеть пешехода на краю дороги значительно раньше, чем он начал тормозить. Lexus «клюнул» носом в момент, когда уже случился наезд, и до этого момента водитель как будто не реагировал на обстановку. Впрочем, это лишь субъективные оценки: окончательный вердикт зависит от результатов автотехнической экспертизы, в ходе которой установят момент, когда открылась видимость на пешехода. Его сравнят с моментом, когда водитель ударил по тормозам, и если расхождение будет значительным, водителя, скорее всего, признают виновным.

Правила не требуют от водителей превентивного торможения перед нерегулируемыми переходами, кроме случаев, когда в соседнем ряду замедляется другая машина или вышел пешеход. Но, поскольку появление людей на переходе вероятно, опытные автомобилисты снижают скорость и готовятся тормозить при проезде «зебры» в любом случае.

Что грозит водителю в данном случае? Это зависит от травм пострадавшей. Лёгкий и средний вред здоровью повлечёт административную ответственность вплоть до лишения прав. Если же вред тяжёлый или человек погиб — уголовную ответственность по статье 264 УК РФ: до 5 лет лишения свободы (и до 12 лет, если водитель был пьян или скрылся).



Вне зависимости от своей виновности он обязан компенсировать пострадавшей вред (статья 1079 ГК РФ): при наличии ОСАГО расходы возьмёт на себя страховая, но если этого будет недостаточно, оставшуюся часть потерпевшая сторона может взыскать через гражданский суд.

Кстати, при расчете компенсации по ОСАГО используется стандартизованная методика, в которой каждый тип травм оценён вполне конкретно. Скажем, одиночный перелом бедра «стоит» 50 тысяч рублей, множественный — 75 тысяч, сотрясение мозга 15–25 тысяч рублей, перелом позвоночника — 50 тысяч рублей и так далее (постановление Правительства от 15.11.2012 № 1164 ). Очевидно, что при тяжёлых травмах этих сумм может быть недостаточно, поэтому даже при наличии страховки водителю грозят существенные расходы. Дополнительно с него могут взыскать, например, моральный ущерб: единой методики его расчёта нет, поэтому размер может составлять и 5 тысяч рублей, и 500 тысяч.