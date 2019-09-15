«То есть жена "чистая", а за сексом в бордель»: НГС узнал, что сибиряки думают о «грязных женщинах»

Что значит «грязная женщина», и как вообще женщинам жить в этом мире — эти темы заявили организаторы дискуссии, которая проходила в рамках выставки «Грязные женщины» на фестивале «48 часов». Вызывающее название мероприятия привлекло в основном молодых людей 20–25 лет, которые попытались найти ответы на свои вопросы о женском теле, личных границах и навязанных обществом стереотипах. Корреспондент SHE побывала на мероприятии и почувствовала себя неприлично взрослой.

14 сентября на выставке «Грязные женщины» прошла дискуссия, участникам которой предложили обсудить впечатления об экспонатах и порассуждать о самом понятии «грязная женщина». В мероприятии приняли участие порядка 100 человек. В начале разговора ведущая предупредила, что высказываться нужно по очереди, для этого решили передавать друг другу камень как право голоса. Как объяснили организаторы, это правило поможет избежать конфликтов, ведь тема действительно спорная. Иногда, признаться, напрашивался вопрос из серии: «В смысле? Вы правда так думаете?».

Вообще формулировка заявленной темы звучит отчасти как атавизм даже для России. Собравшиеся решили поговорить о женском теле, сексуальности, праве женщины получать удовольствие от своего тела, «которое не до конца реализовывается», о мастурбации. Ну и зачем-то о менструации, что было совсем неожиданно, поскольку рекламу прокладок и тампонов мы видим уже лет 20, правда, демонстрационная жидкость не красного, а приличного синего цвета. В общем, говорили о степени «грязности» и что с этой «грязностью» делать.



Выставка проходит с 13 по 15 сентября в Ab.8print&gallery на Фабричной, 8 Фото: Анна Богданова / НГС

Каждый сказал о своём, поэтому тема немного размылась. «Грязность» как бы расслоилась на несколько видов. У юных девушек это перешло в рассуждения о раскрытии своей сексуальности, изучении своего тела и первом опыте. Например, кто-то посчитал себя «грязным» после первого поцелуя, который случился не с тем самым единственным, а практически со случайным знакомым.



«Сама виновата» — надпись на шторах перед входом в галерею Фото: Анна Богданова / НГС

«Тема грязности преследует меня с самого детства. Если девочка красивая, то она будет грязна в дальнейшем, потому что она будет окружена мужским вниманием. А мне нравится чувствовать свою сексуальность, я люблю это показывать, мне нравится красивое женское тело. Но очень много бывает негатива со стороны людей, потому что люди не привыкли это делать, они считают это чем-то порочным», — поделилась мыслями одна из участниц.



«Когда я чувствовала свою сексуальность, у меня появлялось стеснение, мне было очень неловко от того, что на меня обращают внимание. Нужно воспринимать это как что-то внутреннее, личное и идти с этим с уверенностью», — выразила своё мнение другая.

Дальше речь зашла о традициях, которые транслируются от матерей, например, кому-то мама говорит искать обеспеченного мужчину, кого-то просто учат жить по своим правилам, но «жить с нелюбимыми и всю жизнь терпеть измены» не хочется. Да и вообще, почему всё для мужчины?

«Вроде как прогрессивное время, но есть какие-то устои, которые транслируются в наше время, но из-за чьих-то мыслей не делаешь. Мне кажется неправильным то, что тебе говорят, что ты должна делать для мужчины то-то и то-то, пытаешься соответствовать этому. Мне кажется, каждый должен быть тем, кем он хочет быть», — уверена девушка.

К середине дискуссии пара участников высказали мнение, что в русском языке в принципе мало слов и понятий, которые можно использовать, обсуждая тему секса, например, или мастурбации. Возможно это действительно так и кому-то не нравится слово «вагина» и «вульва», или «пенис». Но, может быть, вопрос не в том, что слова не подходят, а в том, что какими бы они ни были, их нужно произносить вслух?



«Я бы очень хотела, чтобы вы задумались над тем, что для вас менструация, — обратилась участница к мужской части зала после слов о том, что пятна на стуле — это гадко. — Для вас это грязно, мерзко и противно, но когда вы мастурбируете, и сперма попала на постель, насколько это грязно?». Вопрос вызвал лёгкую улыбку у молодой публики, но чёткого ответа никто не услышал.

Художники попытались показать стереотипы в отношении женщины Фото: Анна Богданова / НГС

Несколько человек рассказали о том, что в Европе подобные тему обсуждать проще, да и вообще там все свободнее и терпимее. На что тут же нашлись оппоненты-славянофилы, которые почти убили своей безапелляционностью по поводу всего происходящего («подобными выставками мы пытаемся свести нашу великую культуру до состояния африканских племен», «суждение — это очень важный общественный инструмент, который не позволяет нам скатываться до уровня обезьяны»). «Люди стесняются говорить о женской мастурбации. Женщина не может получать удовольствие, потому что она должна варить борщи. Меня это просто вывело из себя, потому что женщина в первую очередь человек, и она имеет право делать то, что хочет»,— рассудила девушка.

Похоже борщ выступил здесь как символ подавления женщины как человека. Но если подумать, то вряд ли эти занятия заменят друг друга.

Привел в чувства откровенный рассказ ведущей о том, что она почувствовала себя «грязной», когда ей пришлось сделать аборт по медицинским показаниям. Тем не менее ощущения были неприятные, а женщины, принявшие решение сделать аборт по собственному желанию, подчеркнула она, обречены на всеобщее порицание. Да и вообще, женщина всегда какая-то не такая, что-то не так делает и «сама виновата» (шторы с этими словами висят на входе). «Мы ловим осуждение: когда находишься в браке и тебе вдруг понравился другой мужчина, ты сразу становишься такой шлюхой, такой грязной, даже в своей голове», — привела пример участница разговора. Одна из тем выставки была связана с резонансом по поводу сестёр Хачатурян. Об этом упомянули немного вскользь, возможно потому, что дискуссия долго раскачивалась, и люди не понимали на чём акцентировать.

«"Грязная" женщина и "чистая" — это как, чем они отличаются? — задал вопрос участник дискуссии, который привёл в пример работу Фрейда про унижение любви. — То есть жена "чистая", а за сексом — в бордель или к любовнице».

