«Взяли бы ипотеку, если были богатыми»: лаборант больницы и её дети оказались на улице после пожара

Елена Руфф жила в доме на Бронной около 20 лет. В апреле 2017 года он сгорел

Дом в Кировском районе Новосибирска, в котором жила семья Елены Руфф, выгорел дотла рано утром 29 апреля 2017 года — с тех пор лаборант детской городской больницы № 1 ютится у родственников. Елена и её соседи ещё до пожара пытались привлечь внимание электриков к неисправной проводке, в итоге дом 1965 года постройки сгорел именно из-за неё. Жителям пришлось делать экспертизу дома за свой счёт — в итоге здание признали аварийным уже после пожара. Но расселять семьи никто не торопится — им придётся ждать новых квартир долгие годы. Корреспондент НГС съездила на пепелище вместе с Еленой Руфф, а также узнала у юриста, на что погорельцы могут рассчитывать.



Спустя два года после пожара на улице Бронной, 5Б лежат кучи горелых брусьев. Их никто не разбирает даже на дрова, хотя вокруг на Бронных переулках много частных домов, которым могло бы понадобиться дерево на растопку. Соседи здесь жили очень дружно — у них были чуть ли не общие огороды, они вместе растили детей и ухаживали за домашними животными. Всего в доме 1965 года постройки было шесть квартир — в советское время их раздавала РЖД тем, кто работал на железной дороге. В конце 1990-х РЖД передала барак в мэрию, земля же до сих пор считается промзоной, принадлежащей железнодорожникам.



Участок со сгоревшим домом расположен за 9-м Бронным переулком Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Лаборант детской больницы № 1 Елена Руфф жила здесь с двумя сыновьями — Ильей и Павлом Фуркайло — сейчас им 14 и 22 года. Квартиру в этом доме дали её первому мужу, позже семья приватизировала жильё. После развода Руфф осталась жить здесь с детьми (их отец тоже остаётся собственником одной из квартир), а вскоре она вышла замуж за жильца соседней квартиры, бывшего работника железной дороги. Так у её семьи стало две однокомнатных квартиры, практически объединённые в одну. Второй супруг сибирячки погиб задолго до пожара, и она осталась одна с сыновьями.



По словам Елены Руфф и её соседки Надежды, до пожара жильцы не раз обращались к работникам «Новосибирскэнергосбыта» с жалобами на проводку, но электрики так и не приехали проверить неисправность. В итоге из-за неё дом и загорелся — сначала первая квартира, а затем молниеносно одна за другой вспыхнули и соседские.



Пожар был будто вчера — на участке всё ещё лежат сгоревшие части дома Фото: Ольга Бурлакова / НГС

«Они (жильцы из первой квартиры. — Прим. ред.) проснулись от того, что собака лаяла и цыплята пищали на веранде — это было в 5 утра, а в апреле [в это время] ещё темно. Хозяин — парень — начал вставать, понимает, что дым. Жена у него в окно выскочила, а он в двери — он двери открыл и произошёл взрыв. Там у них газ был. И его мама — она не успела выйти из квартиры [и погибла]. Он успел выползти… Вторая квартира — они тоже выбегали в окна, в двери. У меня ребятишки, они спали. Я проснулась от того, что уже [дом от огня] трещит, кто-то кричит», — вспоминает Елена Руфф.



Теперь Елена и её сыновья живут у родственников. На фото — младший сын Илья Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Она заверила, что поджога дома «не было однозначно» — это подтвердила и экспертиза, которую жильцам дома пришлось делать за свой счёт. На основе этой экспертизы власти признали дом аварийным уже после пожара — также они выдали погорельцам небольшую материальную помощь (на семью Руфф — около 100 тысяч рублей) и сказали ждать расселения.



Старший сын Павел окончил строительный университет и начал понемногу зарабатывать. Но этих денег всё равно не хватает на ипотеку Фото: Ольга Бурлакова / НГС

«Нам дали расселение в 2020 году только. В этом году мы решили обратиться, узнать, [когда ждать расселения]. А нам говорят: постановление будет отменено и расселят вас в лучшем случае в 2023–2024 году. Но при этом говорят это на словах, бумагу-то нам никто никакую не даёт», — заверили Елена и Надежда.



Семья Надежды — соседки Елены — живёт в маневренном фонде, состоянием которого она очень недовольна Фото: Ольга Бурлакова / НГС

С тех пор часть жильцов поселилась в маневренном фонде, который, по словам Надежды, в очень плохом состоянии. Другие, как семья Руфф, живут то у одних, то у других родственников. В документах указано, что мэрия займётся расселением сгоревшего дома в следующем году. Однако неофициально чиновники говорят — жильё дадут в лучшем случае через 5 лет, поскольку сейчас «на вас не хватило денег», отметили соседки.

Корреспондент НГС отправила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой пояснить, действительно ли жители дома дождутся нового жилья только к 2023–2024 году, но на момент публикации статьи ответ ещё не поступил.



Земля, где находится дом, всё ещё принадлежит железной дороге Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Елена Руфф возмущается, что за 2 с половиной года ни ей, ни её соседям не удалось попасть на личный приём к мэру Анатолию Локтю — встречи проводят его заместители, и обсуждения с ними не дают результатов.



Соседи говорят, что всегда ремонтировали дом на Бронной своими силами — «не просили ни у кого ни копейки ни на что», а сейчас не могут дождаться помощи от городских чиновников.

«Если бы мы все были богатые — мы бы пошли, ипотеку взяли и [сейчас] не ждали бы милости», — заключила медик.



Так выглядел дом сразу после пожара в апреле 2017-го — он сгорел практически моментально Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Как рассказал НГС адвокат, управляющий партнёр коллегии адвокатов «Потапов и партнёры» Николай Потапов, в Новосибирской области действует региональная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы, которая утверждена постановлением губернатора. В ней указаны 95 домов Новосибирска, самому старому из них 102 года (он расположен на улице Коммунистической).



Как говорит Елена Руфф, соседи здесь жили очень дружно и ремонтировали дом всегда за свой счёт Фото: Ольга Бурлакова / НГС

«К сожалению, этот документ пострадавшей семьей не помощник, поскольку в программе перечислены только дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года (дом на Бронной официально признан аварийным и подлежащим сносу 31 июля 2017 года. — Прим. ред.). Нельзя не заметить, что в исковом порядке новое помещение собственник-погорелец тоже получить не сможет», — говорит адвокат.



По мнению Верховного Суда РФ, в случае если многоквартирный дом, признанный аварийным и подлежащим сносу, не включен в региональную программу, суд не может заставить чиновников дать собственникам жильё.

Права собственника должна защитить статья 32 Жилищного кодекса РФ, если тот выкупит земельный участок и все жилые помещения (две квартиры в доме на Бронной власти давали в соцнайм).



По словам жителей, власти дадут им жильё не раньше 2023 года Фото: Ольга Бурлакова / НГС

«Этот правовой механизм начинает работать, если собственники жилых помещений в аварийном доме в разумный срок не осуществили его снос или реконструкцию по требованию межведомственной комиссии. После этого муниципалитетом принимается решение об изъятии земельного участка, на котором расположен указанный аварийный дом, для муниципальных нужд. И, соответственно, об изъятии каждого жилого помещения в доме путём выкупа», — отмечает эксперт.

При этом, по словам Потапова, аварийность дома не должна влиять на рыночную оценку сгоревшей квартиры — во всяком случае, так обещает федеральный закон об оценочной деятельности.

Обращаться в суд пока бессмысленно, ведь официально, по документам, их должны переселять уже с 2020 года. Неофициально же чиновники предупреждают, что ждать придётся дольше — так говорят соседи Фото: Ольга Бурлакова / НГС