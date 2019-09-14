«Куда ты рулишь?»: таксист сбил на переходе маму с сыном — могла ли женщина спастись (видео)

В проекте «Куда ты рулишь?» — ДТП на пешеходном переходе: водитель такси сбил женщину с ребёнком. Удар был не сильным и тяжких последствий не наступило. Могли ли оба участника — водитель и пешеход — избежать аварии, если бы внимательнее смотрели по сторонам? Разберёмся с юристом-экспертом в сфере безопасности дорожного движения. Плющихинский жилмассив, улица Татьяны Снежиной, 4-полосная дорога, нерегулируемый пешеходный переход. Мать с мальчиком на самокате начинают переходить по «зебре», автомобиль в правом ряду останавливается. По левому ряду едет «Солярис»-такси, водитель, вероятно, думает, что успеет проскочить перед пешеходами. Машина заезжает на «зебру», и мать с ребенком буквально натыкаются на автомобиль, не сбавляя шага. После столкновения водитель выходит из авто и возмущённо или раздосадованно взмахивает руками. Смотрите видео, удар на 9-й секунде.

Видео: vk.com/act54

«Вина водителя очевидна, он обязан был пропустить пешехода. Мама мальчика вправе предъявить требования в гражданском порядке, если нет тяжкого вредя здоровью (насколько видно, там мальчик вроде бы на ногах). Моральный вред предъявить к владельцу источника повышенной опасности — а владельцем в данном случае будет являться такси, если машина оформлена на юрлицо. Если был договор аренды либо доверенность, то владельцем считается водитель. Водителю, если вреда здоровью нет, лишения прав не предусмотрено», — объясняет эксперт, председатель коллегии адвокатов «Бойко и партнеры» Татьяна Бойко.

По словам юриста, предварительно усматривается, что водитель нарушил сразу два пункта ПДД. Справка: Пункт 14.1 ПДД: «Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для осуществления перехода».

Пункт 14.2 ПДД: «Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или снизило скорость транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся в том же направлении, также обязаны остановиться или снизить скорость».

Остаётся вопрос — могла ли женщина избежать ДТП, если бы остановилась перед машиной? Юридически пешеход во всем прав, но, как говорится, есть еще и инстинкт самосохранения. «В любом случае водитель должен был пропустить. Там есть машина справа; если справа транспортное средство начинает останавливаться, то и водитель должен так же реагировать. Мать вправе рассчитывать на соблюдение ПДД всеми участниками. Не могла она [предотвратить], не должна была», — отмечает юрист. Подобные ситуации — ежедневная картина на пешеходных переходах Новосибирска. Пешеходы не смотрят на приближающиеся машины, доверяя свою жизнь водителям, а лихачи пытаются проскочить «зебру» буквально перед носом у пешеходов. В таких случаях первым стоит внимательнее смотреть по сторонам на переходе, а вторым — не торопиться, всегда снижать скорость машины перед «зеброй», помнить о серьёзной ответственности за сбитого человека.

Могла ли женщина избежать ДТП?

Интересуетесь машинами и всем, что с ними связано? Почитайте исповедь таксиста: как зарабатывают 70 тысяч в такси и почему операторы уронили цены.

